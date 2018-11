Die Polizei Syke ermittelt gegen die mutmaßlichen Besitzer der Marihuanaplantage. (dpa)

Am Donnerstagmorgen sind Polizeibeamte an der Twistringer Bahnhofstraße auf eine illegale Drogenplantage gestoßen. Zuvor meldete eine Anwohnerin über Notruf, dass zwei Männer mittels einer Leiter in das erste Obergeschoss eines unbewohnten Hauses eingestiegen seien. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten sprangen die beiden unbekannten Personen aus dem Fenster, flüchteten über einen Anbau und konnten bisher nicht ergriffen werden.

Bis zu 15 Kilogramm Marihuana

Beim Betreten des Hauses stellten die Polizisten knapp 280 blütenfähige Pflanzen sicher, die bei einer Ernte bis zu 15 Kilogramm Marihuana hätten abwerfen können. Die Polizei Syke hat aufgrund der Erkenntnisse Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Besitzer, einen 60-Jährigen und eine 53-Jährigen aufgenommen. (skr)