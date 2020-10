Cord Bockhop (von links), Suse Laue und Hannes Mahrenholz freuen sich, dass der Breitbandausbau voranschreitet. (Michael Braunschädel)

Syke/Landkreis Diepholz. „Wir kommen immer dichter an unser Ziel.“ Landrat Cord Bockhop ist zufrieden mit dem Glasfaserausbau im Landkreis Diepholz. Man liege gut im Zeitplan. Unter der Erde sind nun bald alle Kabelrohre verlegt, sodass jetzt mit der Aufstellung der Hauptverteiler des neuen Glasfasernetzes begonnen wurde. 18 dieser sogenannten „Points of Presence“ (PoP) wird es insgesamt im Landkreis geben. Vier wurden bereits aufgestellt, einer davon in Syke. Gemeinsam mit Sykes Bürgermeisterin Suse Laue und Hannes Mahrenholtz, Projektleiter der GVG Glasfaser, nahm Bockhop diesen PoP-Standort in Augenschein.

Quadratisch, hellgrau, unscheinbar. Auf den ersten Blick macht der PoP auf dem Fuchsberg nicht viel her. „Hier ist entscheidend, was drinsteckt“, macht Bockhop deutlich. Denn von diesem und von den 17 weiteren garagenähnlichen Bauwerken aus wird künftig das Glasfasernetz gesteuert. In diesem Gebäude werden die Verbindungen für den Daten- und Sprachverkehr von den verschiedenen Vermittlungsstellen zusammengeführt. Die Daten werden für die Anpassung an die jeweiligen Übertragungsmedien und deren Datenraten sowie für das Routing aufbereitet, zu den Orts- und Fernvermittlungen vermittelt beziehungsweise an andere Telekommunikationsdienstleiter übergeben. „Es ist ein zentrales Element der zukunftsfähigen Infrastruktur für die Stadt Syke und den gesamten Landkreis Syke“, ist auch Suse Laue froh über den Kasten. Denn von hier und von den übrigen 17 PoP-Standorten aus, führen die Glasfaserkabel später zu den einzelnen Röhrchenverteilern (RVT), von denen aus dann die einzelnen Adressen angesteuert werden. Nachdem der Stromanschluss gelegt wurde, kann dann die aktive Technik im PoP installiert und der Knotenpunkt mit Leben gefüllt werden.

Infoveranstaltungen in Planung

Leben, das auch Töne von sich gibt. Ein Brummen, „ähnlich wie bei einem Trafo“, erläutert Hannes Mahrenholtz, Projektleiter der GVG Glasfaser. Im Sommer kommen zudem Geräusche einer Klimaanlage zum Kühlen der hochmodernen Technik hinzu. Aus diesem Grund ist Suse Laue „sehr dankbar“, dass kurzfristig und „unbürokratisch“ ein anderer Platz als in einer Siedlung für den Syker PoP gefunden werden konnte.

Mit der Vermarktung des Angebots wird die Stadt zudem bald beginnen, teilte Suse Laue weiter mit. Informationsveranstaltungen sind für Anfang November im Syker Theater in Vorbereitung. Der genaue Zeitpunkt werde noch bekannt gegeben.

Geliefert wurde das rund 75 000 Euro teure Gebäude in einem Stück. Per Kran wurde der 13 Tonnen schwere PoP an seinem Standort in Heiligenfelde platziert. „Die PoP-Aufstellung ist nicht nur ein weiterer bedeutender Schritt in Richtung flächendeckendes Breitbandnetz, sondern sendet auch ein wichtiges Signal an die Bürgerinnen und Bürger: Im Landkreis Diepholz tut sich etwas, das Highspeed-Internet ist in greifbarer Nähe“, findet Bockhop. Doch es ist auch das letzte Mal, das für jedermann sichtbar ist, dass etwas passiert, fügt der Landrat hinzu. Stehen erst einmal alle PoP-Gebäude und alle Kabelröhren sind verlegt, geht es nämlich unterirdisch und damit unsichtbar für die Bürger weiter. „Vom Einblasen der Glasfaser in die Kabelröhren wird oberirdisch nichts zu sehen sein“, so Bockhop.

Unscheinbar und schlicht grau müssen die Gebäude übrigens nicht bleiben, kündigt der Landrat noch an. Wie bei anderen Verteilerkästen bereits geschehen, können auch die PoP-Gebäude farbig bemalt und gestaltet werden. „Die Idee ist, diese Gestaltung den Gemeinden zu überlassen. Vor Ort kann man das am besten machen“, so Bockhop.

Mit dem Ausbau des Glasfasernetzes haben der Landkreis Diepholz sowie seine Städte, Gemeinden und Samtgemeinden den Aufbau eines schnellen Internets in der Region selbst in die Hand genommen (wir berichteten). Insgesamt investiert der Landkreis Diepholz mit Zuschüssen von Land, Bund sowie der EU rund 180 Millionen Euro, um die sogenannten „weißen Flecken“ im Kreis schließen zu können.