Die Goldenen Zwanziger: Elke Kaeding hütet in Nostalgie-Museum in Okel so manches Schätzchen. (Jonas Kako)

Syke-Okel. Nostalgie lässt sich mit einer Sehnsucht nach früheren, oftmals gar verklärten Zeiten verbinden oder dem Charme vergangener Jahrzehnte. So ist es im Okeler Nostalgie-Museum. Exponate und Relikte, die einen historischen Bogen spannen, können hier in Augenschein genommen werden. Das historische Gebäude, erbaut 1888, erscheint prädestiniert für eine Dauerausstellung. Und eine solche beherbergt sie. Ihr Titel: „Die Goldenen Zwanziger-Jahre“.

Bereits eingangs zieht die illustrierte Dorfchronik die Blicke der Betrachter auf sich. Zirka 300 Quadratmeter Stellfläche ermöglichen die Darbietung historischer Räder, motorisierter Fahrzeuge und Alltagsgegenstände, die sowohl technisch als auch spielerisch Interessierte in ihren Bann ziehen. Zu bewundern sind etwa ein Hochrad von 1880 mit Vollgummi-Bereifung oder ein dreirädriges Kinderfahrrad, das diese modernisierten Reifen noch nicht aufweist. Dazu gesellt sich ein Fahrrad von 1919 mit einem 1,5-PS-Einzylinder-Viertakt-Hilfsmotor. Quasi ein E-Bike! Darauf weist Wolfgang Kaeding schmunzelnd hin, der hier im originellen Museumscafé seine Liebhaberei mit den Besucherinnen und Besuchern teilt.

Selbstverständlich müssen auch die 1920er-Jahre vertreten sein. Die Illustrationen hierzu sind noch im Anfangsstadium. Ausgestellt ist allerdings ein Herrenrad von 1927, Modell „Panther 28“, davor wird ein 24er-Knabenfahrrad aus dem gleichen Jahrzehnt gezeigt. Wovon es damals sicherlich nicht allzu viele gegeben habe, fügt Kaeding erklärend hinzu. Auf der gleichen Ebene befindet sich das französische Leichtmotorrad „Monet Goyon“, immerhin schon drei PS stark ausgestattet. Ergänzt wird das Ensemble durch eine Leihgabe, ein Motorrad von 1940, und zwar eine Dürkopp mit ganz eigener Geschichte, die der Hausherr gerne preisgibt.

Doch ebenso kommen Oldtimer-Fans auf ihre Kosten. Wer ist real schon einmal einem Amphibienfahrzeug begegnet? Eigentlich fährt so etwas James Bond, der Geheimagent 007, oder? Der schwimmfähige Pkw der Marke „Amphicar 770“, mintfarben und herausgeputzt, hinterlässt hier im Museum mit seiner wasserdichten Konstruktion und dem Vierzylinder-Motor einen nachhaltigen Eindruck. Wie Kenner wissen, stammt er aus den Sechzigern. Demgegenüber ist der urige, dreirädrige Benz-Patent-Motorwagen tatsächlich luftig und schon gar nicht wasserdicht. Besser erging es allerdings den Insassen des Citroën Six im Flair der Goldenen Zwanziger, vorhanden in der sogenannten Langversion von 1928 mit Seilzugbremsen. Sie ist fahrbereit und war noch bis 2017 zugelassen. Ebenfalls eine Leihgabe, über die sich Kaeding freut. Ersichtlich wird, wie der technische Fortschritt die Fortbewegung im Alltag seit dem 19. Jahrhundert verändert hat.

Und wer beim Museumsbesuch Glück hat, darf auch einmal in der BMW Isetta Platz nehmen. Nostalgie pur ließe sich aber sagen, wenn der Blick auf das zeitgemäße Fahrrad für Puppenkinder um 1900 oder das kunsthandwerklich gearbeitete Schaukelpferd fällt. Liebevoll arrangiert sind Einzelstücke: ein besticktes Spielhöschen, eine Mädchenschürze. Eine historische Kinder-Nähmaschinen-Sammlung vervollständigt diesen Eindruck.

Alles das und weitere Exponate lassen sich sehr schön am Wochenende, sonnabends und sonntags, betrachten. Selbst die Kaffeestube gewinnt mit ihrem Mobiliar sowie dem spielbereiten Electrola-Grammophon und Wolkenhauer Hof-Piano eine positiv-nostalgische Note. Trotzdem besteht hier die Gelegenheit, Kaffee und Kuchen ganz frisch und gegenwärtig zu genießen. Dafür ist primär Elke Kaeding zuständig. Aber sie gilt ebenso eindeutig als Ideengeberin für das Museum, wie zu erfahren ist.

Eine Kamera-Präsentation, die analoge Fotografie und die Arbeit in der Dunkelkammer veranschaulicht, sowie eine „Ostalgie-Ausstellung“ im Hinblick auf den Mauerfall vor dreißig Jahren sind in der Planung. Auch Konzerte sollen einmal im Monat das Angebot erweitern.