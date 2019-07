Ann-Katrin Pickart führt mit ihrer Kollegin Anne Gläser die neue Frauenarzt-Praxis in Bassum. (Tobias Denne)

Bassum. „Der Bedarf ist da“, bestätigt Ann-Katrin Pickart. Und sie muss es wissen, schließlich ist sie seit dem 2. Mai eine der beiden neuen Frauenärztinnen in Bassum. In den alten Räumen von Gerald Altlage haben sich Pickart und ihre Kollegin Anne Gläser eingerichtet und bieten nun einen zusätzlichen Anlaufpunkt für Frauen und Mädchen an. „Die Frauen sind froh, dass wir zusätzlich hier sind“, sagt Pickart.

Nachdem Altlage in den Ruhestand gegangen war, war die Praxis an der Bremer Straße 16 seit Ende September geschlossen. Das war auch der Grund für die Entscheidung für den Standort Bassum. „Der Kassenarztsitz war frei“, erinnert sich Pickart. Nach ein paar Umbauarbeiten in den Räumen konnten sie und Gläser die Türen dann Anfang Mai wieder für Frauen und Mädchen öffnen. Ihr Arbeitgeber, das Marienhospital in Vechta, hatte sich auf die Nachfolge der Räume beworben und den Zuschlag bekommen. Unter dem Titel „MVZ zweiplus“ behandeln Pickart und Gläser nun ihre Patientinnen. „Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) gehört zum Marienhospital, das mit dem Krankenhaus in Lohne eng verzahnt ist“, erklärt die Ärztin. Das bedeutet aber nicht, dass die beiden Ärztinnen jede Patientin dort hinschicken müssen. „Wir arbeiten zwar eng zusammen, sind aber unabhängig“, versichert Pickart.

Allerdings weiß die Frau aus Wildeshausen auch, dass sich eine Zusammenarbeit anbietet – auch weil das Mammografiezentrum in Vechta liegt. Denn einen besonderen Schwerpunkt bildet die Krebsvorsorge und die Betreuung und Nachbehandlung bei Krebserkrankungen. Aber auch abseits der Mammografie haben die Ärztinnen ein breites Spektrum: Von Verhütung und Kinderwunsch bis zur Betreuung während der Schwangerschaft und beim Wochenbett. Darüber hinaus bieten die Ärztinnen spezielle Sprechstunden für Teenager an oder begleiten Frauen durch die Wechseljahre.

Ann-Katrin Pickart selbst arbeitete 17 Jahre im Klinikum Bremen-Mitte und wechselte im vergangenen Jahr nach Vechta ins Marienhospital. Nach einem halben Jahr ging es weiter. „Dann wurde hier der Sitz frei, seitdem arbeite ich mit Anne Gläser hier in Bassum“, erzählt sie. Normalerweise meiden die meisten Ärzte doch die Arbeit auf dem Land. Gläser und Pickart haben sich aber für die Praxis in der Lindenstadt entschieden. „Die Arbeitsbedingungen sind hier optimal und ein deutliches Argument war die Strecke“, erzählt Pickart. Denn die Fahrerei nach Vechta und jetzt nach Bassum sei deutlich angenehmer als noch nach Bremen. „Wenn die Autobahn frei ist, dann kann man gut nach Bremen fahren. Aber wenn nicht, dann ist es in der Tat beschwerlich“, weiß sie.

Ganz anders als ihr Start in der Lindenstadt. „Der war positiv. Auch die anderen Ärzte haben gut zu tun und freuen sich, dass wir sie entlasten können“, sagt Pickart. Mit Gläser, die noch in Dinklage im dortigen MVZ zweiplus arbeitet, und ihr sind zwei Ärztinnen und drei Medizinische Fachangestellte an der Bremer Straße aktiv. „Wir sind im Moment in der Aufbauphase und haben noch Kapazitäten, um neue Patientinnen aufzunehmen.“

Die Praxis hat zu folgenden Sprechzeiten geöffnet: montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie montags und dienstags noch von 14 bis 18 Uhr. Telefonisch sind Ann-Katrin Pickart und Anne Gläser unter der Telefonnummer 0 42 41 / 9 70 59 20 oder per E-Mail an frauenaerztinnen@mvz-zweiplus-bassum.de erreichbar.