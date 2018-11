Brunhild Buhre (von links), Vorsitzende des Vereins Kunst in der Provinz, freute sich über die große Zahl an Bewerbern. Der erste Preis ging an Dagmar Winkler. Gabriele Dittert und Hella von Beckerath teilten sich den zweiten Platz. (Dagmar Voss)

Landkreis Diepholz/Syke. Um das Wichtigste gleich vorwegzunehmen: Der Verein Kunst in der Provinz hat seinen diesjährigen Kunstpreis geteilt in einen ersten und zwei zweite Preise. Bei der respektvollen Feierstunde zur Preisverleihung am Sonntagnachmittag – umrahmt von Tangotakten, gespielt auf dem Akkordeon vom Vereinsmitglied und Uniprofessor Lothar Schneider – im Kreismuseum freute sich die stellvertretende Bürgermeisterin Edith Heckmann: „Wir als Stadt sind stolz und dankbar über diese Veranstaltung hier bei uns.“ Hausherr Ralf Vogeding erwähnte in seinem Rückblick, dass der Verein vor 30 Jahren im Museum gegründet worden sei. „Schön, dass Sie wieder einmal hier sind – und ich bin froh, dass ich nicht in der Jury war, bei der großen Auswahl an Werken.“

Für diesen Preis gab es nämlich 42 Bewerber, deren künstlerische Beteiligung im Sonderausstellungsraum zu besichtigen ist. Da wurde den Betrachtern schnell klar, wie recht Vogeding hatte, wie schwierig die Entscheidung gewesen sein musste. Vereinsvorsitzende Brunhild Buhre erklärte: „Zum Thema ‚Das Verdeckte und das Sichtbare’ haben sich viele beworben – unser Kunstpreis wird immer mit einer bestimmten Themenvorgabe nur unter unseren Mitgliedern ausgeschrieben, da der ausgelobte Preis durch deren Mitgliedsbeiträge finanziert wird – viele Nichtmitglieder hatten sich beworben.“ Der Preis habe in dem Verein einen ganz besonderen Stellenwert, denn man wolle Neues in der Kunst fördern und hierzu ermutigen, Künstler materiell zu stärken sowie Wertschätzung und Anerkennung zu vermitteln, „ohne die keine Kunst entstehen und überleben kann“. Zudem wolle man das Engagement von Künstlern für die Kunst und Kultur im ländlichen Raum unterstützen, bei Kunst und Kultur in allen Facetten, ob nun Foto, Grafik, Skulptur, Malerei, Installation, Experiment oder Performance, Literatur, Musik, Objekt oder Video.

Anonymes Auswahlverfahren

Die fachkompetente Jury besteht aus fünf Mitgliedern, drei waren bei dieser Verleihung dabei. Die Bildhauerin Barbara Bartel, der vorhergehende Preisträger Edgar Wüstefeld und Künstler sowie Kunstpädagoge René Rameil. Außerdem Matthias Radeck, Kunstlehrer des Syker Gymnasiums, und Kunsthistorikerin Regina Gramse. Drei Staffeleien wurden aufgestellt, ausgewählt worden waren die Sykerin Dagmar Winkler mit ihrer grafischen Collage – Zeichnungen, Übermalungen, aufgeklebten bedruckten Papieren – für den ersten Preis. Der geteilte zweite Preis ging zum einen an Hella von Beckerath aus Bassum für ihre Fotografie und zum anderen die Diepholzerin Gabriele Dittert für ihr großformatiges Acrylgemälde.

Die Laudatio hielt René Rameil, der einen kurzweiligen Einblick in seine erste Arbeit als Juror vermittelte: „Als unabhängige Jury wurden von uns die Kunstwerke in einem anonymen Auswahlverfahren ermittelt, Einstimmigkeit in der Auswahl der gekürten Kunstwerke war Bedingung, dies musste und wurde von der Jury auch erreicht.“

Das gestellte Thema „Das Verdeckte und das Sichtbare“ rief bei Rameil die Frage auf, ob es eigentlich ein einfaches Thema sei und ob es sich – so seine Hoffnung – zumindest übersichtlich und schnell erkennbar zeigen würde. „Nach den ersten beiden, eher schweigsamen Runden vor den Werken ergaben sich beim Betrachten in der Jury einige erste Bekundungen zu der einen oder anderen Arbeit.“ Für ihn seien noch andere philosophische Fragen im Kopf aufgetaucht, nämlich „ob das Verdeckte, überhaupt zu sehen, oder zu erkennen sein dürfte. Oder ob es unsichtbar bleibt? Wenn es unsichtbar ist, ob es dann überhaupt als verdeckt benennbar sein dürfte?“ Seine Folgerung lautet daher: „Also dürfte das Verdeckte wohl doch nicht ganz verdeckt sein, damit es zu erkennen oder zumindest zu erahnen bliebe?“

Davon können sich Interessierte selbst ein Bild machen – oder besser überzeugen, denn die Bilder sind ja schon da. Keins der Werke war vorher öffentlich ausgestellt. Die sehr facettenreiche Ausstellung der 42 norddeutschen Künstler, bestehend aus Gemälden, Collagen, Zeichnungen, Fotos und Skulpturen, ist noch bis zum 16. Januar im Sonderausstellungsraum des Kreismuseums zu sehen.