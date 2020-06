Die ersten Stolpersteine in Bruchhausen-Vilsen werden an diesem Donnerstag, 25. Juni, verlegt. (Pawel Wyszomirski/dpa)

Bruchhausen-Vilsen. Stolpersteine. Mit mehr als 75 000 verlegten Exemplaren in ganz Europa gelten sie mittlerweile als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Um Bruchhausen-Vilsen haben die kleinen Gedenktafeln aus Messing bisher einen Umweg gemacht. Das wird sich nun ändern: An diesem Donnerstag, 25. Juni, werden im Luftkurort die ersten Stolpersteine verlegt. Die Verlegung findet öffentlich statt und beginnt um 14.30 Uhr am Engelbergplatz 3, lässt Tim Schöning vom Gymnasium Bruchhausen-Vilsen wissen.

Tim Schöning ist der Leiter der Arbeitsgemeinschaft (AG) „Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage“. Er hat mit seinen Schülern recherchiert, welche in Bruchhausen-Vilsen ansässigen Familien Opfer des Nationalsozialismus wurden. Im ersten Schritt werden am Donnerstag sechs Familien bedacht. Vor dem Haus Engelbergplatz 3 soll als Auftakt der Stolperstein für Emil, Grete und Gertrud Lindenberg gelegt werden. Es folgen gravierte Messingplatten für Klara Meyer sowie Georg, Grete Inge und Edith Salomon an der Brautstraße 1, für Max, Irma, Ilse, Yvonne, Erich und Herbert Hanau sowie Franziska Mannheimer vor dem Gebäude Bahnhofstraße 36, dazu für Henny und Riekchen Meyer an der Bruchhöfener Straße 16. Vor der Bahnhofstraße 46 soll Hugo, Meta, Hans und Günter Lindenberg gedacht werden, an der Bahnhofstraße 53 Richard, Jenny, Lotte und Käthe Lindenberg. Das Stolperstein-Projekt wurde von dem Künstler Gunter Demnig im Jahr 1995 begonnen. Den Opfern des Nationalsozialismus wird somit in den Gehwegen vor ihren letzten Wohn- oder Wirkungsstätten gedacht.

Initiator Gunter Demnig nimmt die Verlegung der Stolpersteine am Nachmittag des 25. Juni persönlich vor. Vorher allerdings eröffnet Tim Schöning die Gedenkveranstaltung, ehe Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer passende Worte finden wird.

Es folgt die Verlegung der Stolpersteine und eine kurze Würdigung der Biographien der betroffenen Familien durch Schüler der AG. Dazu wird es ein kleines, musikalisches Begleitprogramm geben. „Die ursprünglich geplante Anreise des Urenkels von Hugo Lindenberg, Ezequiel Lindenberg, sowie weiterer Angehöriger musste leider aufgrund der Corona-Epidemie abgesagt werden“, bedauert Tim Schöning. Die Familien Lindenberg würden in Form von Grußbotschaften dennoch an der Verlegung teilnehmen.

Bei der Recherche über die Schicksale der jüdischen Familien war Ezequiel Lindenberg eine große Hilfe, heißt es in einer von Tim Schöning verfassten Presseinformation. Ezequiel Lindenberg arbeitet bereits seit 2009 die Geschichte seiner Familie auf. Darüber hinaus entsteht seit 2018 an einer umfangreichen Dokumentation der jüdischen Geschichte von Bruchhausen-Vilsen. Extra zur Verlegung der Stolpersteine wird eine umfassende Dokumentation der Recherche-Ergebnisse im Internet auf der eigens dafür eingerichteten Internetseite www.stolpersteine-brv.org freigeschaltet. Ergänzende Hinweise zu den Biographien oder zur damaligen Situation in Bruchhausen-Vilsen, über die Bürgerinnen und Bürger gegebenenfalls verfügen, nimmt das Projektteam noch immer gerne entgegen

Eigentlich war für diesen Donnerstag noch ein Abendvortrag von Gunter Demnig über das Stolperstein-Projekt im Allgemeinen und der Stolpersteinarbeit in Bruchhausen-Vilsen geplant. „Der wird – ebenfalls aufgrund der Corona-Epidemie – auf einen späteren Zeitpunkt verschoben und im Rahmen anlässlich der notwendigen Verlegung weiterer Stolpersteine nachgeholt“, verspricht Tim Schöning.

Interessierte, die an der Verlegung teilnehmen möchten, sind willkommen, heißt es weiter. Allerdings würden während der Veranstaltung die gültigen Abstands- und Hygieneregelungen gelten. Wer Fragen hat, kann sich mit einer E-Mail an tim.schoening@gym-bruvi.wwschool.de an Tim Schöning wenden.