Das gab's noch nie: In Neubruchhausen feiern sie den Deutschen Mühlentag mit einem mittelalterlichen Markt. (Jonas Kako)

Tanja Dymale und Andreas Hammerschmidt hatten viel zu tun in jüngster Zeit. Als Organisationsteam vom Verein Wassermühle Neubruchhausen hatte das Duo viele Vorbereitungen zu treffen. Denn: Eine Premiere zum Deutschen Mühlentag.

Der Deutsche Mühlentag ist ein Aktions- und Thementag rund um das Mühlen- und Müllerwesen. Er wurde von der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung ins Leben gerufen und findet jährlich am Pfingstmontag statt. Auch in Neubruchhausen wird man sich, in diesem Jahr insgesamt zum dritten Mal, an diesem Aktionstag beteiligen. Als Mühlenmarkt an der Wassermühle in Neubruchhausen findet diese Veranstaltung aber zum ersten Mal statt.

13 Marktstände wird es von der Auffahrt zum Wassermühlengelände von der Landesstraße, vorbei am Restaurant „Zum Mühlenteich“ bis hin zum Mühlengrundstück geben. Wie auf einem mittelalterlichen Markt sollen sich die Besucher an Kunsthandwerk in Form von Gartendeko, Holzarbeiten, Keramik, Stoffen, Honig und Marmeladen, dem eigens vom Mühlenverein kreierten Mühlenspieß vom Grill und frischem Kaffee mit Kuchen des Ehepaares Lau aus dem Restaurant erfreuen.

Auf die Kinder wartet das Mühlenrätsel, und De Bovelzumft wird mit mittelalterlichen Darbietungen glänzen. „Wir wollen unseren Verein darstellen und werden natürlich wieder unser Kirschbier und Met anbieten. Für die Kinder gibt es ein Hufeisenwerfen und, falls benötigt, bringen wir vorsichtshalber auch unseren Pranger mit“, so Hagen und Konrad Bovel, zwei der drei Obermeister des Vereins. Auch Kinderzauberer Fabian Rabe wird sich mit seinem „Rotznasentheater“ professionell um die Kinderunterhaltung kümmern. Natürlich sind auch Besichtigungen und Führungen durch die Wassermühle den ganzen Tag möglich. Zu erreichen ist das Mühlengrundstück über die Landesstraße oder den Parkplatz vor der Kirche, der für die Autos als Parkfläche bereitgestellt wird.

Das Fachwerkgebäude der Wassermühle wurde im Jahr 1730 zu Zeiten von König Georg II von Hannover und England gebaut, und damit war die Wassermühle auch eine königliche Mühle. Besonders weisen die beiden Vorsitzenden des Neubruchhäuser Mühlenvereins, Holger Rullhusen und Maik Dannemann, auf ein weiteres Blechschild an der Außenmauer der Mühle hin. Hierauf sind die Bremer Stadtmusikanten zu erkennen. Der Esel in der Formation des grimmschen Märchens über Esel, Hund, Katze und Hahn soll aus Neubruchhausen stammen. So hat Anja Hammerschmidt die schwere und sicherlich schweißtreibende Aufgabe übernommen, am Pfingstmontag in einem Eselskostüm auf diese Auszeichnung hinzuweisen.

Der 80 Mitglieder starke Verein Wassermühle Neubruchhausen wurde am 10. November 2015 in der alten Oberförsterei in Neubruchhausen gegründet und kümmert sich seither um die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie die Restaurierung und Unterhaltung der denkmalgeschützten Wassermühle in Bassum-Neubruchhausen. Sie ist eine der noch fünf vorhandenen Wassermühlen an der Hache.Nachdem Holger Rollhusen das Mühlengrundstück von Margret Wiese, Tochter des bis 1974 tätigen letzten Müllers Hans Warnke, im Jahr 2015 gekauft hatte, hat sich baulich durch die Unterstützung des Mühlenvereins viel getan. Das Fachwerkgebäude der Mühle hat ein neues Dach und eine neue Fassade erhalten, auch nähert sich ein weiteres Fachwerkgebäude seiner Fertigstellung. Weiter wurde ein gekaufter Dieselmotor neu in das Maschinenhaus eingebaut. „Fertig sind wir aber noch lange nicht“, berichtet Maik Dannemann. „Aber jetzt hoffen wir für Pfingstmontag erst einmal auf viele Gäste.“