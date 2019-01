Noch ist es ein vertrautes Bild: Arnold Kuiter steht vor dem Gemeindehaus in Twistringen. Am 20. Januar feiert er seinen Abschied und verlässt die Stadt nach mehr als fünf Jahren. (Rahn)

Twistringen. Arnold Kuiter sitzt in seinem Wohnzimmer des Pfarrhauses. Die Fenster lassen die Strahlen der Wintersonne in den hellen und großen Raum hinein. Kuiter hat sich einen Stuhl genommen und nimmt Platz am Esstisch, auf dem eine kleine Kerze steht und brennt. Er schlägt die Beine übereinander und schaut hinaus in seinen Garten. „Ich nehme nicht alles mit. Ein Umzug ist auch immer die Chance, zu schauen, was man wirklich braucht“, sagt Kuiter. Auf einer Kommode stehen Bilder aufgereiht. Dass seine letzten Tage in Twistringen anbrechen und er nach mehr als fünf Jahren die Delmestadt verlässt, „damit kann ich umgehen“. Am Sonntag, 20. Januar, feiert er ab 11 Uhr seinen Abschiedsgottesdienst in der St.-Anna-Kirche. Ab dem 1. April geht es für ihn in Belm weiter: „Der Bogen schließt sich.“

Denn Belm bei Osnabrück ist für Kuiter alles andere als unbekannt. Bereits als Kaplan war er dort nach dem Studium eingesetzt und aktiv. Twistringen ist für den 58-Jährigen mittlerweile die dritte Pfarrstelle. So war er vorher in St. Johann im Schnoor in Bremen und in Bad Iburg eingesetzt. Nach elf Jahren ging es für den gebürtigen Thuiner dann also in die Delmestadt. Dass er nun zurück nach Belm geht, hatte mehrere Gründe. „Viele Dinge haben dabei hineingespielt und zur Entscheidung geführt, dass ich gehe“, erzählt Kuiter unter anderem von seiner gesundheitlichen Situation und dem Wunsch nach beruflicher Veränderung.

Vor allem letzterem kam der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode nun nach und fragte den Twistringer, ob er wechseln wolle. „Ich habe mich nicht auf die Stelle beworben“, stellt Kuiter klar und blickt erneut in den Garten. Allerdings wollte er noch einmal andere Luft schnuppern und eine andere Gemeinde leiten. „Mir stellte sich die Frage, wie ich meine letzten zehn Jahre gestalte. Ein Wechsel in eine andere Pfarrei muss vor 60 geschehen“, weiß der 58-Jährige, der seit rund 30 Jahren als Priester arbeitet.

Dabei sah der Weg zunächst gänzlich anders aus. „Nach der Bundeswehr fing ich an, Betriebswirtschaftslehre zu studieren, weil ich in den elterlichen Betrieb einsteigen sollte. Aber damit habe ich schnell aufgehört“, erinnert sich Kuiter und grinst. Weil er gemerkt hatte, dass es nichts für ihn war, orientierte er sich um und fing an, in Frankfurt katholische Theologie und Philosophie zu studieren. Auch heute diskutiert er gern mit Menschen über bestimmte Themen, die auch nichts mit Kirche zu tun haben. Das eröffne auch einen anderen Blickwinkel.

Wenn er auf seine Zeit in der Delmestadt zurückblickt, dann sieht er viele Umstrukturierungen und Herausforderungen. „Das Ensemble um der Kirche wurde umgestaltet“, nennt Kuiter das Pfarr- und das Gemeindehaus als Beispiel. Die Gremien wie Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand wechselten während seiner Zeit gleich zweimal: „Es war wichtig, dass die Posten gut besetzt werden.“

Gewandelt hat sich auch die Kirche immer wieder. Vor allem herrscht seit Jahren Priestermangel in den Gemeinden. Auch in Twistringen ging das an Kuiter nicht vorbei. „Eine große Zäsur war der Wegfall der Kaplanstelle“, merkte nicht nur der Priester den personellen Engpass. „Wir mussten gewisse Dinge wie Gottesdienste neu ordnen. So etwas ist immer schwierig“, weiß der 58-Jährige um die Herausforderungen in der heutigen Zeit. Vor allem da sich der Kaplan um die Jugendarbeit gekümmert hatte, riss der Wegfall ein großes Loch in die Arbeit. So begleiteten unter anderem die Pastoral- und die Gemeindeassistentin nun die Jugendarbeit im Gemeindeverbund, zu dem auch Marhorst, Harpstedt und Bassum gehören.

Kuiter wird in Belm der leitende Pfarrer zweier Gemeinden sein: Belm und Icker. In unmittelbarer Nähe zu Osnabrück wird sein Einsatzort dennoch eher ländlich geprägt sein. „Ich bin in einem guten Sinne dann der Dorfpfarrer“, sagt er und lacht. Ob Stadt oder Land, das ist für Kuiter indes nicht wichtig. „Beides hat seine Vorzüge“, weiß er schließlich aus seiner Erfahrung. In seinen 30 Jahren als Priester war es für Kuiter nicht immer einfach, seinen Beruf auszuüben. „Es gibt immer Momente, die einen zweifeln lassen“, sagt er. Dennoch ist er gerne Priester. „Für mich ist die normale Seelsorge, wenn ich Menschen besuche, immer das Wichtigste. Das mache ich gern“, sagt der 58-Jährige, der in seiner Freizeit mit Vergnügen Fahrrad fährt, läuft, wandert oder mit Freunden zusammensitzt. „Und ich bin begeisterter Kinogänger“, war Kuiter jüngst in „Der Junge muss an die frische Luft“ über Hake Kerkeling.

Die Zeit zwischen Abschied und Antritt in Belm ist eine gewisse Auszeit für Kuiter. Zeit zum Durchatmen. So wird er noch nach Israel fahren und „Dinge machen, für die man sonst im Alltag keine Zeit hat“.