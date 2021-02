Dem Getier auf der Spur: Björn Hombergs von der Wildnisschule Schattenwolf weiß genau, wie welcher Pfoten- oder Krallenabdruck aussieht. (Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Neues Jahr, neue Broschüren. Trotzdem zurzeit niemand genau weiß, wie sich das Jahr 2021 mit dem Coronavirus entwickeln wird, hat der Tourismus-Service Bruchhausen-Vilsen einen Plan erarbeitet und diesen auch zu Papier gebracht. In handlichem Format und mit vielen bunten Bildern. Die Broschüren zu den Gästeführungen, dem Kaffkieker und den Gastgebern liegen ab sofort beim Tourismus-Service, Bahnhof 2 in Bruchhausen-Vilsen, und im Rathaus aus.

Kennen Sie Resi Buchner-Kühne, Renate Friese oder Horst Brockmüller? Sind Sie Hermann Grieme, Björn Hombergs oder Vera Henze schon begegnet? Eine von ihnen nennt sich Waldmarie, ein anderer Schattenwolf und ein dritter Hors von Brooke. Was sie eint: Sie sind allesamt Gästeführer in der Samtgemeinde. Genauso wie Manfred zum Hingst, Christiane Mewes, Rainer Paape, Julia Grimpe-Nagel, Christiane Wimmer und Melanie Bockhop.

Aus ihren unterschiedlichen Interessen hat der Tourismus-Service ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Bäume werden dabei umarmt, Tiere an ihren Spuren erkannt und die Geschichten erzählt, die hinter den Straßennamen stehen. Alles schon einmal irgendwo gehört? Richtig! Denn neu sind diese Themen nicht. Da gibt es „nur“ drei Führungen: „Der Walderlebnispfad auf dem Heiligenberg“ mit Vera Henze, „Holunder, die Powerfrucht!“ mit Melanie Bockhop und „Mit Sophie und Berta jüdische Geschichte(n) entdecken“ mit Christiane Mewes und Christiane Wimmer.

Zwei terminierte Premieren

Zwei von den Premieren sind bereits terminiert. An zwei Sonnabenden stellt Melanie Bockhop die Möglichkeiten des Holunders vor: am 5. Juni von 15 bis 16.30 Uhr und am 12. Juni von 18 bis 19.30 Uhr. Warum bauen wir Holunder an? Wofür ist Holunder nützlich? Was tut er dem menschlichen Körper Gutes? Welche Sagen ranken sich um diese vielseitige Pflanze? All diese Fragen beantwortet Melanie Bockhop auf ihrem Hof an der Büntstraße 1 in Graue.

Die jüdische Geschichte wird in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen wieder neu belebt. Erste Stolpersteine wurden verlegt, zudem steht zur Diskussion, den Platz vor dem ehemaligen Geschäft Bullenkamp nach der jüdischen Familie Lindenberg zu benennen. Und: Die Politik hat bereits darüber diskutiert, eine Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus zu bauen. Reichlich Stoff also für Sophie und Berta alias Christiane Wimmer und Christiane Mewes. Sie treffen sich am Sonntag, 4. Juli, um 15 Uhr am Denkmal an der Vilser Kirche, um über jüdische Familien zu berichten, die die Flecken Bruchhausen und Vilsen seit fast 400 Jahren mitgeprägt haben.

Pfeil Nummer drei im Premieren-Köcher ist „Der Walderlebnispfad auf dem Heiligenberg“ mit Vera Henze. Nur: Der Erlebnispfad existiert noch gar nicht. „Der Erlebnispfad wird im Frühjahr errichtet“, erläutert Sarah Verheyen vom örtlichen Tourismus-Service. Dann könne „voraussichtlich ab Sommer“ eine Führung gebucht werden.

16 Seiten hat die Broschüre über die Gästeführungen, ein Dutzend weiblicher und männlicher Gästeführer bietet darin 21 Führungen an, einige sogar an mehreren Terminen. Wer sich allerdings nicht vorab festlegen möchte, der kann die Gästeführer auch aktiv buchen. Für eine Familienfeier oder einen Vereinsausflug beispielsweise. Busbegleitung, Wanderführung, Radtour, Themen- und Ortsführungen auf Platt und Hochdeutsch, geschichtliche Spaziergänge oder Vorträge über geschichtliche Hintergründe – alles machbar.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0 42 52 / 93 00 50 oder nach einer E-Mail an tourismus@bruchhausen-vilsen.de.