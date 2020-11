Das Forum Gesseler Goldhort konnte aufgrund der coronabedingten Schließungen noch nicht so strahlen wie es sollte. Dennoch steht die Finanzierung des Kreismuseums auf soliden Füßen. (Vasil Dinev)

Landkreis Diepholz/Syke. Ausstellungen, Führungen, Aktionstage, Märkte – das alles fiel in diesem Jahr in den Kreismuseen in Syke und in Lembruch aus. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten beide Einrichtungen damit auf zahlreiche Attraktionen verzichten. Doch auch wenn die Infektionszahlen momentan nicht ermutigend sind, laufen bereits die Planungen für das kommende Jahr. „Wir haben erstmal so geplant, als ob es keine Pandemie gäbe“, bekannten Sabine Hacke vom Dümmer-Museum und Ralf Vogeding vom Kreismuseum in Syke, als sie diese Pläne im Zuge der Betriebsausschusssitzung in der Diele des Kreismuseums vorstellten. Anders sei das nicht möglich, so Vogeding. Schließlich lasse sich ein Vorhaben wie etwa der Bauernmarkt nicht innerhalb von drei Wochen spontan auf die Beine stellen.

Die liebgewonnenen Märkte und Aktionstage wie die Backtage, Handwerker- oder Pflanzenmarkt an der Straße Herrlichkeit sind also wieder angedacht. Ob sie dann auch stattfinden können, wird sich jedoch zeigen, musste Vogeding bei der Vorstellung seines Programms einräumen. Laufende Aktionen wie etwa die Kindergeburtstage können aufgrund der derzeitigen Corona-Lage vorläufig nicht mehr stattfinden.

Dafür hofft Vogeding jedoch auf die Sonderausstellungen. Drei sind bis jetzt vorbereitet, die erste wird bereits im Januar eröffnet: „Kaiserzeit – zwischen Beharrung und Fortschritt“. Diese Ausstellung wirft einen Blick auf die „spannende Zeit“ zwischen 1871 und 1914. Sie sei mit ihren Entwicklungen und Fortschritten im Technikbereich und den daraus resultierenden Umbrüchen und Umwälzungen in Produktion, Landwirtschaft und Haushalt gerade auch für den ländlichen Raum eine wichtige Zeit gewesen. „Der ländliche Raum wurde geradezu in die Gegenwart katapultiert“, sagt Vogeding. Dazu passt, dass dem Kreismuseum bereits eine Vielzahl an Objekten aus dieser Zeit zur Verfügung stehen.

Die Kirchenglocken der Grafschaft Hoya steht im Fokus einer weiteren Ausstellung. Sie wurde vom Stadtarchivar Twistringens erstellt. Und im September werden die Fotografien aus dem Nachlass von Helmut Nietfeld gezeigt. Als Zeitungsfotograf hinterließ er rund 200 000 Negative, die „viele Ereignisse, und damit auch viele Veränderungen“ in der Region von 1962 bis 1989 dokumentieren, so Vogeding. In einer gemeinsamen Aktion sei es dem Kreismuseum und dem Syker Stadtarchiv „dank der großzügigen Unterstützung“ der Kreissparkasse Syke gelungen, diese Sammlung zu erwerben. „Sie steht uns als Fundus auch für andere Ausstellungen immer wieder zur Verfügung“, freut Vogeding sich über diesen Schatz der Zeitgeschichte.

Darüber hinaus stehen auch wieder Kunstausstellungen an sowie einige Projekte wie etwa die weitere Dokumentation im Bauernhausarchiv sowie die Digitalisierung von Fundberichten, die im Keller des Kreismuseums lagern. „Das sind Fundberichte aus dem gesamten Landkreis seit den 1930er-Jahren, die es nirgendwo anders gibt“, sagt Vogeding. Und schließlich wird für das Forum Gesseler Goldhort ein Projekt für Schulklassen der Mittelstufe vorbereitet, bei der die Archäologie und die sogenannten MINT-Fächer – Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – zueinandergebracht werden. „Da gibt es viele Anknüpfungspunkte“, freut Vogeding sich schon auf das Ergebnis.

Schulklassen sowie Familien mit Kindern stehen auch im Dümmer-Museum im Mittelpunkt des Interesses, berichtete Sabine Hacke, Leiterin des Museums in Lembruch. Dort sollen im kommenden Jahr vermehrt Familiensonntage mit Mitmach-Angeboten wie Ostereierfärben, Backen im Steinzeitbackofen oder Papierschöpfen stattfinden. Auch die Markttage wie der Bücherflohmarkt oder das Woll- und Genussfest sind bereits eingeplant. Neu hinzu kommt ein Markt für Malerei und anderes. „Am Dümmer hat sich eine starke Künstlerszene etabliert, dem wollen wir Rechnung tragen“, so Hacke.

Die Saison startet am 16. März und beginnt gleich mit einer Sonderausstellung in Kooperation mit dem Kreismuseum Syke. Gezeigt werden die 48 Aquarelle des Künstlers Erich Fuchs, die im Kreismuseum in diesem Jahr zu sehen war (wir berichteten). Das passe gut, da Fuchs viel in Orten rund um den Dümmer unterwegs gewesen ist und dort auch gemalt hat, führte Sabine Hacke aus. Zwei weitere Kunstausstellungen mit Bildern und Fotografien zum Leben am Dümmer werden folgen, ehe mit „Faszination Feder“ ein „faszinierender“ Blick auf das Gefieder heimischer Vogelarten geworfen werde. Des Weiteren stehen Konzerte und Lesungen auf dem Programm, wie alles andere jedoch unter dem Vorbehalt, dass sie angesichts der Corona-Lage stattfinden können.

Darauf hofft Sabine Hacke vor allem mit Blick auf die Veranstaltungen für Schulklassen, insbesondere die beliebten archäologischen Wochen. „Das haptische Erleben ist immer besser“, ist sie überzeugt und sieht sich darin auch durch die große Nachfrage nach Fahrten im Einbaum, dem Bau eines Steinzeitszeltes oder ähnlichen Aktivitäten bestätigt.

Doch nicht nur die Programmplanung hat in diesem Jahr ihre Tücken, auch der finanzielle Aspekt gestaltet sich komplizierter als gewohnt. „Das war schwieriger als alles, was ich in den letzten 20 Jahren hatte“, bekannte Siegmar Peukert, der als kaufmännischer Betriebsleiter der drei Landkreis-Kulturbetriebe – Volkshochschule, Musikschule und Kreismuseum – den Haushaltsentwurf des Kreismuseums für 2021 vorlegte. Den Unwägbarkeiten des Corona-Jahres sei daher mit einer „sehr vorsichtigen“ Einschätzung Rechnung getragen worden, so Peukert. Dabei habe auch eine Rolle gespielt, dass aufgrund der coronabedingten Schließungen schlichtweg Erfahrungswerte fehlen, auf deren Basis man eine Prognose abgeben könnte, sagte Peukert auch mit Blick auf das neueröffnete Forum Gesseler Goldhort. „Gerade als es richtig losging, mussten wir wieder schließen.“

Doch auch mit vorsichtiger Schätzung ergibt sich für das Kreismuseum 2021 wieder ein ausgeglichener Haushalt. Die Erträge belaufen sich wie die Aufwendungen auf jeweils 1 444 100 Euro. Kostenintensivere Ausstellungen stehen für 2021 nicht auf dem Programm, dagegen rechnet Peukert – auch mit Blick auf das neueeröffnete Forum Gesseler Goldhort und durch die Erhöhung des Eintrittspreises von zwei auf vier Euro – mit einem Zugewinn bei den Eintrittsgeldern sowie den Einnahmen aus Führungen und dem Museumsshop. Dem gegenüber stehen jedoch auch höhere Ausgaben durch mehr Honorarkräfte sowie eine Erhöhung der Reinigungskosten durch den erhöhten Aufwand für die Glasvitrinen im Forum sowie die derzeit erforderliche Desinfektion von Bedienungsoberflächen. Insgesamt zieht er jedoch das Fazit, dass davon ausgegangen werden kann, dass die Dividende der Avacon auch weiterhin für die Finanzierung des Kreismuseums Syke inklusive Neubau des Forums Gesseler Goldhort und das Dümmer-Museum weiterhin ausreichen wird.