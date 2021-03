Bauvorhaben in Twistringen

Projekt wird gefördert

Yannik Sammert

An der Bahnhofstraße in Twistringen steht ein 1,75 Millionen Euro teures Bauvorhaben in den Startlöchern. Das Projekt wird nun vom Bund unterstützt. Der Grund ist ein bundesweites Förderprogramm.