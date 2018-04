Sarah Wienecke (links) und Marlis Winkler von der Diakonie Syke machen mit den Plakaten auf schambesetzte Themen aufmerksam. (Janina Rahn)

Landkreis Diepholz. Die Worte "Unerhört, diese Obdachlosen" prangen in dicken weißen Lettern auf einem großen Plakat, das den Supermarktparkplatz in Syke ziert. Auch in Barrien am Krusenberg, an der Bundesstraße in Twistringen und in Sudweyhe an der Ampelkreuzung sind die provokanten Plakate zu sehen. Wer kurz mit dem Auto daran vorbei fährt, fragt sich, was die Worte bedeuten sollen, wie sie gemeint sind. Eine Stammtischparole auf einem Plakat? Wer ist der Adressat? Was ist das Ziel dieser Äußerung? Werden dort Wohnungslose gezielt denunziert? Nein. Die Plakate sind Teil einer deutschlandweiten Kampagne der Diakonie und damit auch im Landkreis Diepholz zu sehen. "Und ja, sie sollen zum Nachdenken und zu Diskussionen anregen, vor allem aber zum Zuhören", sagt Marlis Winkler, Geschäftsführerin der Diakonie in Syke.

Denn schaut der Betrachter des Plakats genauer hin, sieht er ein zweites Schlagwort. Der Begriff Zuhören, versehen mit einem Hashtag, der sich auf die begleitende Online-Kampagne bezieht, steht unter dem provokanten Slogan. "Beim Zuhören gibt es einen großen Mangel in unserer Gesellschaft", sagt Marlis Winkler. Dabei stehe das Zuhören am Anfang jeder Verständigung. Die Idee der Kampagne ist, für eine offene Gesellschaft zu werben, denn momentan, mehr denn je, fühlten sich viele Menschen "nicht gehört". Das Tempo in der Arbeitswelt sei hoch, die Gerechtigkeit bliebe auf der Strecke. "Mit der bewusst provokanten Kampagne wollen wir die sozialen Themen wieder in die Gespräche der Wohnzimmer bringen", sagt Sarah Wieneke, Assistentin der Geschäftsführung bei der Diakonie. Die Skandalisierungswut werde mit den Plakaten bewusst aufs Korn genommen, Diskussionsräume geschaffen.

Kontroverse Diskussion

Die groß angelegte Kampagne wird drei Jahr lang deutschlandweit auf Plakaten und Werbebildschirmen an Flughäfen zu sehen sein. Sorge um das Werbebudget der Diakonie muss sich aber niemand machen. "Wir bekommen Charity-Konditionen für die Freiflächen. Immer wenn eine Werbefläche nicht besetzt ist, werden diese an Wohlfahrtsverbände wie die Diakonie gegeben", erklärt Marlis Winkler. Das sei auch der Grund, warum die Orte der Plakate schnell wechselten und Plakate an bestimmten Stellen nur eine gewisse Zeit zu sehen sind. Obwohl die Kampagne kürzlich erst gestartet ist, sind laut Kampagnenleiter Michael Handrick bis jetzt bereits über 1000 Werbeflächen bespielt worden. Durch die Online-Kampagne auf der Seite www.unerhört.de, flankiert durch den #Zuhören, verleiht die Diakonie der Plakatwerbung mit Berichten von Betroffenen ein persönliches Gesicht. Zudem sind im zweiten Halbjahr Gesprächsforen und Veranstaltungen zu den jeweiligen Themen geplant.

Durchaus kontrovers diskutiert wird die Kampagne. "Ich finde es gut, es ist ein Hingucker und regt schnell zu Diskussionen an", sagt Marlis Winkler. Sie persönlich hätte sich das Wort "Zuhören" noch etwas größer gewünscht, denn das sei der zentrale Auftrag der Diakonie in ihrer täglichen Arbeit, das Zuhören ihr Geschäft. Auch brauche es einen Moment, die Doppeldeutigkeit der Kampagne zu verstehen. Kritiker sagten, die Plakate bedienten die Stammtischparolen und spielten damit den Falschen in die Hände. "Einige der Betroffenen finden es unangenehm, dass sie durch die Kampagne so herausgestellt werden", sagt Winkler. Umso wichtiger ist es, dann ins Gespräch zu kommen und zu erklären, wie die Kampagne gemeint ist. Denn Abwertung sei keineswegs das Ziel, im Gegenteil. Aber: "Die Kampagne ist so angelegt, dass sie polarisiert", sagt Sarah Wieneke.

Dass die ersten Plakate die Gruppe der wohnungslosen Menschen aufgreifen, passiert nicht ohne aktuellen Anlass. "Wir haben in allen unseren Bereichen mit dem Thema Wohnungsnot zu tun. Immer mehr sehr junge Menschen landen auf der Straße. Die Gruppe ist stark angestiegen, das macht uns Sorgen", sagt Winkler. Zerstreiten sich junge Erwachsene mit ihren Eltern, stehen sie vor der Tür. Ohne Wohnung finden sie aber keine Arbeit, ohne Arbeit keine Wohnung. "Menschen landen aus unterschiedlichsten Gründen auf der Straße", sagt auch der ehemalige Weyher Pastor Albert Gerling-Jacobi. Beispielsweise Zeitarbeitsverträge auf dem Bau, bei dem die Arbeiter für begrenzte Zeit in Containern unterkommen, könnten in die Obdachlosigkeit führen. Baufirmen hätten in diesem Fall keinerlei Fürsorgepflicht, sagt Gerling-Jacobi. Trennung, Scheidung oder Arbeitslosigkeit seien andere Gründe. Der enge Wohnungsmarkt mache die Situation immer schwieriger. Es fehle an kleinem bezahlbaren Wohnraum. "Das muss in unserem reichen Land eigentlich nicht sein", sagt Winkler.

Auf weitere Gruppen, die am Rande der Gesellschaft stehen, wie Alte, Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende und Suchtkranke, möchte die Kampagne im Laufe der kommenden drei Jahre aufmerksam machen. "Unerhört, diese Flüchtlinge" ist bereits auf Plakaten zu sehen. Auch sie sollen eine Stimme bekommen, die Unerhörten gehört werden. Denn, so betont es Ulrich Lilie, Direktor der Diakonie, "das komplexe Thema soziale Teilhabe lässt sich nicht einfach beiseiteschieben".