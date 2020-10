Gut hinschauen: Hinter Postern und spiegelnden Scheiben verbergen sich Organisatorin Claudia Voss (links) und FSJlerin Mara Schierenbeck. (Braunschädel)

Bassum. „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ – ein beliebtes Kinderspiel, wenn in langen Auto- oder Bahnfahrten Zeit unterhaltsam Zeit überbrückt werden muss. „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ ist aber auch das Motto des Bassumer Fotomarathons. Zu Dutzenden schwärmten Hobbyfotografen am 5. September aus. Die Ergebnisse sind jetzt zu sehen. Trotz Corona ganz problemlos. Denn Kultur-Fachfrau Claudia Voss und Mara Schierenbeck – sie macht ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Stadtverwaltung – haben alle eingereichten Bilder an der großflächigen Fensterfront des Alten Amtshofs aufgehängt. Jetzt gilt es, sie zu bewerten.

Sechs Kategorien hatte die passionierte Fotografin Claudia Voss für den Wettbewerb am 5. September (wir berichteten) vorgegeben. „Ein blaues Wunder erleben“ beispielsweise, dazu „alles im grünen Bereich“ und „Das zeig‘ ich Dir Schwarz auf Weiß“. Weiter ging es mit „Rosige Aussichten“, der Vorgabe „Der Goldene Schnitt“ und „Das wird mir hier zu bunt“. Die Ansätze zur Umsetzung waren bei den insgesamt 82 Teilnehmern überaus unterschiedlich. Immer wieder aber nutzten die Künstler Objekte, die sich wie ein roter Faden durch ihre Werke zogen. Ein Mund-Nase-Schutz beispielsweise oder ein Mobiltelefon, auf dem zur Kategorie passende Fotos gezeigt wurden.

Fotografische Vielfalt

Die Fantasie der Fotografen war groß. Ein paar Beispiele in der gleichen Reihenfolge der eben aufgezählten Rubriken. Eine blaue Vase in Schneckenform in einem Garten, eine grüne „48“ auf dem Display einer Geschwindigkeitsmessanlage, ein über kopfstehende Fachwerkhaus in einer Glaskugel, eine Wäscheleine mit rosa Babykleidung, ein Getreidefeld und eine Eiswaffel mit den Sorten Mango, Waldmeister und Schlumpf. Das Ganze mal 82 – da kann man sich die fotografische Vielfalt schon vorstellen. Die Sulinger Straße mutiert zur Freiluft-Galerie. Nach dem Blick auf die Bilder können die Interessierten sich direkt nebenan ins Café Royal, die Bäckerei Meyer oder das Eiscafé Venezia zur fachlichen Beratung zurückziehen. Um anschließend ihren Favoriten zu küren.

Denn: Neben den Platzierungen, die eine Jury mit Fotograf Marco Gallmeier, Künstlerin Tara Frese und der passionierten Fotomarathon-Teilnehmerin Meike Behrendt bestimmt, gilt es, einen Publikumsliebling zu küren. Dafür ist auf den von Gallmeier erstellten Plakaten mit den je sechs Werken jedes Fotomarathonis eigens ein QR-Code aufgedruckt. Diese Publikumswahl läuft also krisengerecht online. Für den Gewinner gibt es als Preis einen Fotokurs.

Die Jury hat sich übrigens bereits festgelegt, die Sieger stehen also fest, lässt Claudia Voss wissen. Sie werden für Sonnabend, 10. Oktober, zur Preisverleihung in die Kulturbühne Mittelstraße eingeladen. Im kleinen Rahmen, versteht sich angesichts eines Virus, mit dem sich inzwischen selbst ein Gesundheitsfanatiker wie Donald Trump angesteckt hat.

Vier Wochen werden die Plakate mit den jeweils sechs Fotos an der Fensterfront des Alten Amtshofs an der Sulinger Straße hängen. Nur mit Startnummer versehen, nicht mit Namen. Denn es sollen ja Fotos bewertet werden und nicht bekannte Menschen bevorzugt. Claudia Voss freut sich diebisch über diese Freiluft-Galerie. „Ich will den Bassumern zeigen, was für tolle Ergebnisse der Fotomarathon hervorgebracht hat.“ Da gebe es kaum einen geeigneten Ort als diesen, mitten in der Innenstadt. Und draußen.

Bereits am ersten Tag blieben Dutzende stehen, um zu schauen. „Das ist wunderbar“, sagt Voss. „Ich bin überglücklich.“ Und das gilt für den gesamten Wettbewerb. Ob es eine zweite Auflage gibt? Gut möglich. „Aber vielleicht erst in zwei Jahren.“ Bassum sei nicht so groß, dass ausreichend Motive für eine Wiederholung kommenden Jahr vorhanden wären.