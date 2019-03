Freuen sich auf ein echtes Glanzlicht: Christine Franzke (von links), Oliver Launer, Ulrich Semrau und Susanne Vogelberg. (Janina Rahn)

Bassum. Ulrich Semrau erinnert sich gern an den 12. August des vergangenen Jahres. Da war er, der Dirigent der Klassischen Philharmonie Nordwest, mit seinem Orchester Bestandteil einer Premiere. Erstmals wurde auf der Konzertmuschel auf dem Gelände der Bassumer Freudenburg ein rein klassisches Konzert gegeben. „Das ist gut angekommen“, erinnert sich Semrau. Grund genug, es zu wiederholen. Am Sonntag, 18. August, heißt es: Italienische Operngala. Der Vorverkauf startet sofort.

Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Francesco Cilea, Gaetano Donizetti und Gioachino Rossini – sie alle bestimmten den Musikstil des 19. Jahrhunderts mit. Die Opern „La Boheme“, „Tosca“, „Don Carlos“, „Aida“, „Der Barbier von Sevilla“, „Lucrezia Borgia“ oder „Adriana Lecouvreur“ sind Meilensteine der Musikgeschichte, aus denen sich die Klassische Philharmonie, die in Bassum mit etwa 40 Musikern auftreten wird, die Rosinen herauspicken wird. Streng genommen wurden sie bereits herausgepickt, denn das Konzert, das die Lindenstädter am 18. August hören werden, wurde bereits einmal aufgeführt: vor etwa einem Jahr in Buchholz.

Ulrich Semrau erinnert sich gut an das Event südlich von Hamburg. Sopranistin Agnieszka Sokolnicka und Tenor Voytek Soko-Sokolnicki stießen da zur Klassischen Philharmonie Nordwest. „Ich kannte die polnischen Künstler damals noch nicht“, erzählt Semrau. Entsprechend beschnupperten sich beide Seiten bei den Proben noch. „Das Ergebnis war sensationell“, so der Dirigent. „Sie haben eine unglaubliche Ausstrahlung und spielen charmant mit dem Publikum.“

Agnieszka Sokolnickas musikalische Ausbildung begann bereits mit sieben Jahren mit Geigenunterricht. 2009 wurde sie an der Musikschule in Poznan zur Meisterin der Musik ernannt. Es folgten zahlreiche Auszeichnungen wie „The Golden Voice Of Masovia“ oder der Sonderpreis beim Moniuszko-Gesangswettbewerb. Ihr Gatte Voytek Soko-Sokolnicki studierte an der Vokalabteilung der Musikakademie in Poznan. Er ist Bestandteil des Trios Tre Voci Tenorzy, dem polnischen Ebenbild der drei Tenöre.

Ulrich Semrau hatte ein Konzert in der Bassumer Freudenburg geplant und bei Oliver Launer nach Terminen gefragt. Der klinkte sich gleich in die Organisation ein. „Ich bin ja für jede musikalische Schandtat zu haben“, flachst er. Klassik sei in der Lindenstadt Neuland, „das hat mich gereizt“. Er wolle ja für alle Menschen in Bassum etwas anbieten. Zudem passe ein Konzert dieser Art „super hierher“.

Dem ist nicht zu widersprechen. Das Ensemble der Freudenburg, errichtet zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert, kommt ja aus der Zeit, in der Klassik so gespielt wurde wie heute Pop, Rock oder Techno. Für die Pflege des Areals ist der Kultur- und Heimatverein zuständig, der natürlich auch mit im Boot sitzt. „Vereine und Stadt arbeiten hier Hand in Hand“, zeigt die neue Vorstands-Frau Christine Franzke Teamgeist. Die Hand über das Areal halte aber der Kultur- und Heimatverein, „ohne uns würde es den Garten ja gar nicht geben“.

Übrigens: Das Konzert gehört zum Programm des Gartenkultur-Musikfestivals. „Das passt auch wunderbar zusammen“, findet Susanne Vogelberg von der Bassumer Stadtverwaltung. Sie lobt die gute Kooperation bei der Italienischen Operngala und kündigt zwei weitere Konzerte in diesem Rahmen an – „an drei Wochenenden hintereinander“. Eins von den Landfrauen, eins im neuen Reisegarten. Mehr wurde noch nicht verraten.



Das Konzert beginnt am 18. August um 16 Uhr, Einlass ist bereits eine Stunde vorher. Karten gibt es ab sofort 17 bis 22,65 Euro im Bremer Pressehaus und allen regionalen Geschäftsstellen