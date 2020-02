Martfeld. Drangvolle Enge herrschte am Mittwochabend im Besprechungsraum des Feuerwehrgerätehauses in Martfeld. Ungefähr 20 Bürger hatten sich auf den Weg gemacht, um der Ratssitzung der Gemeinde Martfeld beizuwohnen – und fleißig Fragen zu stellen. Die kamen vornehmlich zu den zu den beiden Außenbereichssatzungen „In der Weide“ in Martfeld und „Hinter den Höfen“ in Büngelshausen.

Für beide Bereiche lag ein Antrag auf Aufstellung einer Außenbereichssatzung vor. Das Gremium schloss sich allerdings nur für den Bereich „In der Weide“ der Beschlussvorlage an. „Die Rahmenbedingungen passen“, begründete Gemeindedirektor Bernd Bormann das positive Votum der Samtgemeinde. Auch von Torsten Tobeck von der UWG kam „uneingeschränkte Zustimmung“. Er wies allerdings noch darauf hin, dass es im Falle einer Bebauung mit Dingen wie Straßenlaternen ein wenig dauern könne. Burckhard Radke (SPD) freute sich über eine „Möglichkeit für Martfelder, in Martfeld zu bleiben“.

Bei besagtem Bereich handelt es sich um eine zurzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche auf dem Grundstück In der Weide 64. Etwa 70 Meter zieht sich die Fläche entlang der Straße, laut Beschlussvorlage können dort zwei bis drei Baugrundstücke mit einer Mindestgröße von 1000 Quadratmetern entstehen. Der Eigentümer wolle allerdings nur ein Wohnhaus bauen, das im Besitz der Eignerfamilie bleibt. Der Gemeinderat hatte daran nichts auszusetzen und votierte einstimmig dafür.

Anders in der Causa „Hinter den Höfen“. Hier empfahl die Samtgemeinde in ihrem Vorschlag, den Antrag auf Aufstellung einer Außenbereichssatzung in Büngelshausen abzulehnen. Bernd Bormann befürchtete ein Missverhältnis, „die Zahl der neuen Gebäude würde die der alten klar übersteigen“. Der 77 Meter lange Bereich liegt entlang der Straße zwischen zwei bebauten Grundstücken. Auch hier könnten zwei oder drei Baugrundstücke in der Größe von mindestens 1000 Quadratmeter entstehen.

Klaus-Dieter Kasper (Die Grünen) sprach sich allgemein schon dafür aus, Baugrund zu erschließen, aber dieser Bauwunsch „würde den Straßenzug verändern“. Michael Albers von der SPD befürchtete, dass mit einer Zustimmung zu diesem Bauprojekt anderen Anträgen Tür und Tor geöffnet werde: „Ich fürchte, dass dann ein Antrag nach dem anderen hereinkommt.“ Er gönne jedem Bauland, habe aber ein Problem, dafür alles zu öffnen. Und: „Ich sehe auch keine Richtung, in die sich Martfeld entwickelt soll.“ Damit hatte er den Nerv des Gemeinderates getroffen. Burckhard Radke spann diesen Gedanken weiter. Er plädierte dafür, eine Liste von Kriterien für die bauliche Entwicklung von Martfeld zu erarbeiten. „Das ist für Entscheidungen wichtig und schafft Transparenz.“ Er stellte einen Antrag auf Vertagung des Tagesordnungspunktes. Das wurde bei zwei Nein-Stimmen angenommen.

Nicht als ausgewiesener Punkt auf der Tagesordnung standen Windkraftanlagen. Die brachte Thomas Helmke während der Einwohnerfragestunde auf die Agenda. Ihm sei im Gedächtnis geblieben, dass die Samtgemeinde noch 200 Hektar Grund für den Bau von Windkraftanlagen bereitstellen müsse. Seine Fragen: „Inwieweit ist Martfeld betroffen? Und: Wie finden wir das?“ Bernd Bormann gab dem Anwohner zuerst Recht. „200 bis 250 Hektar zusätzliche Flächen werden wir ausweisen müssen“, erläuterte der Samtgemeindebürgermeister. In Kürze werde das Standortkonzept veröffentlicht. Darin stehe, dass die Windkraftanlagen 600 Meter Abstand zu einzeln stehenden Häusern und 1000 Meter Abstand zu Wohngebieten haben müssen. Für Helmke nicht genug. „Warum gehen wir da nicht höher ran?“, fragte er. „Warum nehmen wir nicht generell einen Mindestabstand von 1000 Metern?“