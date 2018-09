Der Landkreis Diepholz hat wieder die geringste Quote im Bereich der Arbeitsagentur Nienburg-Verden, Syke ist wieder die Geschäftsstelle mit dem niedrigsten Wert. (Jens Kalaene)

Landkreis Diepholz. Auch zum Ende des dritten Quartals hin hat sich der hiesige Arbeitsmarkt weiter positiv entwickelt. Das geht aus den Zahlen hervor, die die Agentur für Arbeit Nienburg-Verden am Freitag vorgelegt hat. Im September verringerte sich demnach die Zahl der Arbeitslosen, sodass die Quote um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent gesunken ist.

Einen Grund für diesen anhaltend erfreulichen Trend hat die Agentur auch ausgemacht: Vor allem bei den jungen Berufseinsteigern ist erneut ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen gewesen. Die Zahl der unter 20-Jährigen, die nach einer Beschäftigung suchen, ist im September um 13,2 Prozent gesunken. Harald Büge, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Nienburg-Verden: „Der Ausbildungsmarkt hatte im September noch viel zu bieten. Es wurden neue Ausbildungsverträge abgeschlossen und so Jugendlichen neuen Perspektiven eröffnet.“

Die mit Abstand niedrigste Arbeitslosenquote der drei Landkreise im gesamten Agenturbereich weist auch diesmal Diepholz mit nur 3,8 Prozent vor Verden (4,3 Prozent) und Nienburg (4,7 Prozent) auf. Im Landkreis Diepholz waren im September 4583 Männer und Frauen ohne Job, das entspricht einem Rückgang um 2,4 Prozent. Vor einem Jahr waren zu diesem Zeitpunkt 289 Personen mehr von Arbeitslosigkeit betroffen.

Noch besser sieht es erneut im Geschäftsstellenbezirk Syke mit der Hachestadt, Stuhr, Weyhe, Bassum und Twistringen aus. Hier sank die Arbeitslosigkeit von August auf September um 62 auf nun 2199 erwerbslose Personen. Das waren 117 Arbeitslose weniger als vor genau einem Jahr. Die Quote wurde gegenüber dem Vormonat von 3,5 auf jetzt nur noch 3,4 Prozent reduziert. Zum gleichen Zeitpunkt 2017 lag sie bei 3,6 Prozent. Der Anteil der jungen Leute daran ist hier allerdings zu vernachlässigen: Bei ihnen stieg die Arbeitslosigkeit sogar marginal.

552 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 75 weniger als vor einem Jahr. Dem stehen 618 Personen gegenüber, die eine Anstellung finden konnten oder auf andere Weise aus der Statistik heraus fielen. Seit Beginn 2018 gibt es somit bisher 5618 Arbeitslosmeldungen, also ein Minus von 376 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 5654 Männer und Frauen meldeten sich wiederum ab.

Und an Jobs mangelt es auch weiterhin nicht: Der Bestand an freien Stellen ist im September um 25 auf 1051 gestiegen. 134 Vakanzen mehr als noch im September 2017 waren das. Arbeitgeber im Bezirk meldeten im September 256 neue Arbeitsstellen.

Zu den einzelnen Rechtskreisen: Im Bereich des SGB III (Arbeitslosengeld I) hat sich die Arbeitslosigkeit von August auf September um 16 auf 988 Personen verringert, was einer Quote von 1,5 Prozent entspricht. Im September 2017 betrug sie 1,6 Prozent. Beim SGB II, dem Hartz IV, ging die Zahl der Leistungsbezieher ebenfalls zurück – um 46 auf 1211. Die Quote hier zuletzt: 1,9 Prozent.