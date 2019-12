Stehen hinter der Idee: Die Verantwortlichen um Maik Bandorski, Hans-Jürgen Donner und Nadine Fischer (vordere Reihe, 2., 3. und 4. v. l.) und ein Teil der beteiligten Unternehmer. (Michael Braunschädel)

Bassum. „Es fühlt sich besser an. Und es duftet frisch“, findet Nadine Fischer. Sie hält gerade das neue Gutscheinheft der Wirtschafts- und Interessengemeinschaft (Wir) Bassum für die Lindenstadt in den Händen. Fischer war für die Konzeption verantwortlich und kann endlich das fertige Werk durchblättern. Doch nur kein Neid: Diese Erfahrung können ab sofort auch andere Menschen machen, denn das kleine Heftchen gibt es ab sofort zu kaufen. Für zwei Euro Schutzgebühr. Dicht an dicht reihen sich dabei auf den Seiten die verschiedenen Geschäfte und Firmen, die den Menschen mit dem Heft Rabatte gewähren wollen. „Letztes Jahr war es der Hammer. Das haben wir selbst nicht geglaubt“, musste sich der Wir-Vorsitzende Maik Bandorski wohl das ein oder andere Mal zwicken.

Denn fast alle der 5000 Gutscheinhefte wurden verkauft – und die Rabattkärtchen zahlreich eingelöst. „Die Bassumer wollen etwas in den Händen halten“, weiß der Vorsitzende. Das wünschen sich die Verantwortlichen um Bandorski, Wir-Marktmeister Hans-Jürgen Donner und Fischer natürlich für dieses und das kommende Jahr auch – die Auflage bleibt dieselbe. „Das Heft begleitet mich bei jedem Einkauf“, ist Donner ein gutes Vorbild für diejenigen, die in und um Bassum einkaufen wollen. Denn genau das soll es ein: ein Heft, „um das heimische Gewerbe in den Vordergrund zu rücken. Ein Baustein zur Stärkung der Kaufkraft“, verdeutlicht Donner.

Logisch, dass fast alle mitmachen wollen. Auf 72 Seiten finden sich je vier Coupons von 34 Firmen wieder. Donner sorgte ehrenamtlich dafür, dass sich zahlreiche Gewerbe darin wiederfinden und Besitzer die Kärtchen herausnehmen können. „Die Wertigkeit des Heftes liegt bei etwa 300 Euro. Man kann richtig Geld sparen“, sagt Donner. Denn, was der einzelne Unternehmer anbietet, bleibt ihm selbst überlassen. So können Inhaber beim Einlösen etwa 20 Prozent Rabatt auf Ersatzteile beim Auto bekommen oder 15 Prozent für das nächste Medikament sparen – oder 2,5 Kilogramm Erdbeeren gratis, Ermäßigung für das Hallenbad und für die Delmewerkstätten, und, und, und.

Grund für die Neuauflage war nicht nur der überwältigende Erfolg des Erstlings, sondern „der Internethandel ist neben Klima und Energie ein Teil der Herausforderungen“, sagt Donner, der weiß, vor welchen Problemen der Einzelhandel im Ort steht – auch in Bassum. Die Wir will mit dem Heftchen das Gewerbe vor Ort stärken und Menschen in die Stadt statt vor den Rechner locken. Weil Stillstand gleich Rückschritt bedeutet, wurde auch am Design des Heftes gewerkelt. Damit es auch optisch mehr hermacht, „wurde die Bindung geklebt und nicht mehr geheftet“, freut sich Donner über die Aufwertung des 72-Seiten-Hefts. Die Uni-Buchbinderei Rohling in Münster übernahm das. Der Grund für die Auslagerung nach Nordrhein-Westfalen: „Dieses Gewerk war hier im Kreis so nicht zu finden“, gesteht Hans-Jürgen Donner.

Ganz im Gegensatz zu den Angeboten der 34 Unternehmen im Heft. Für einen besseren Überblick, was es alles in der Lindenstadt zu sehen und zu kaufen gibt, findet sich in der Mitte die Ortshandwerkerschaft. Und damit sich die Besitzer schon einmal die Termine der Wir-Feste – wie den Hüttenzauber, das Wein- und das Oktoberfest – in den Kalender eintragen können, sind diese auch auf einer Seite übersichtlich zu finden. Bandorski ist überzeugt: „Es können alle etwas mit dem Heft anfangen.“



Das Gutscheinheft ist bei allen teilnehmenden Geschäften und beim Bürgerservice der Stadt Bassum in der Alten Poststraße 10 für zwei Euro zu kaufen.