Alles von zu Hause aus: Der Online-Workshop von Medienpädagogin Brigitta Wortmann "Digitale Sofarallyes" lässt die Teilnehmer per Videochat zusammen an einem Projekt arbeiten. (Tobias Denne)

Bassum. Die Mittagspause ist vorbei. Nach und nach trudeln die sieben Teilnehmer wieder ein. Medienpädagogin Brigitta Wortmann wartet schon, damit es weitergehen kann. Denn das nächste Projekt steht auf dem Plan. Es soll eine Rallye zum Thema Toilettenpapier werden. Passend zu dieser Zeit. Wortmann fängt an, Ideen zu sammeln. Was kann man für Aufgaben in die Rallye packen? Denn das Spiel, das die Jungen und Mädchen erstellen, muss von zu Hause aus lösbar sein. Die Teilnehmer sitzen sich auch nicht gegenüber, sondern vor dem Bildschirm ihres Computers. Per Videokonferenz und Chat kommunizieren die Neun- bis 14-Jährigen miteinander und mit Wortmann. Unter dem Titel „digitale Sofarallyes“ erstellen Teilnehmer an fünf Tagen in einem Online-Kurs, „bequem und sicher“, betont Wortmann. Die digitale Sofarallye wird mit der App „Actionbound“ erstellt und gespielt.

Die ersten Tage liegen schon hinter den Jungen und Mädchen, jetzt ist die Planung für die Toilettenpapier-Rallye an der Reihe. Wortmann öffnet ein Dokument und schreibt die Ideen auf. Denn alle sollen an dem sogenannten „Bound“ (also der Rallye) mitarbeiten können. „Wichtig ist, dass man nicht laufen muss, sondern das vom Sofa aus machen kann“, betont sie noch einmal. Die Teile der einzelnen Bounds werden dann zu einem gemeinsamen zusammengefügt. Die Ideen sprießen: Joleen fragt etwa, wie viele Sorten es von Toilettenpapier gebe und wie lange eigentlich so eine Rolle reiche. Sophie wirft ein, dass man die Rollen auch anders verwenden könne.

Gemeinsam etwas lernen

Nach dem ersten Zusammentragen gibt Brigitta Wortmann den Teilnehmern 30 Minuten Zeit, um Fragen, Fotos oder andere Elemente zu erstellen. Währenddessen erstellt sie ein Suchbild, bei dem man eine Toilettenpapierrolle in einem Wohnzimmer suchen muss. Aber auch Hilfestellungen, wenn die Jungen und Mädchen mal nicht weiterwissen, bietet die Medienpädagogin sofort an. Ansonsten arbeiten die Teilnehmer munter vor sich hin. Das Tippen auf der Tastatur ist durch die Lautsprecher zu hören, immerhin gehört auch Recherche zu den Aufgaben dazu. Schließlich weiß nicht jeder, dass es beispielsweise auch goldenes Toilettenpapier gibt.

Dann wird die Frage erstellt und gespeichert, sodass sie später bei der fertigen Rallye beantwortet werden kann, um die volle Punktzahl zu erreichen. Den Kindern und Jugendlichen gefällt's. „Ich möchte meine Zeit mal anders verbringen“, gibt Tetje zu. Denn so kann er nicht nur etwas lernen, sondern trifft auch neue Leute. Die Truppe, die sich an fünf Tagen für sechs Stunden (mit Pausen natürlich) vor dem Rechner versammelt, kannte ich sich im Vorfeld nämlich gar nicht. Tim ist mit neun Jahren der Jüngste im Team. Er selbst hat in den ersten Tagen schon Bounds erstellt, freut sich aber darüber, dass er „mal was am PC oder iPhone lernen kann“.

Das Medienprojekt wird von der Stiftung „Digitale Spielekultur“ zusammen mit dem Mütter-Kinder-Zentrum und dem Familienzentrum Bassum veranstaltet. Mit Actionbound kannte sich vorher niemand von den Teilnehmern aus. So bestand die erste Zeit aus einer Einführung und Erklärung durch Wortmann. Nach eigenen Abenteuerrallyes, die die Kinder und Jugendlichen erstellt haben, arbeiten sie nun gemeinsam an der ersten Sofarallye. Die 30 Minuten sind mittlerweile um und alle zeigen das, was ihnen eingefallen ist. Noch haben die Teilnehmer einen Tag Zeit, um noch mehr zu lernen und Bounds zu erstellen. Dann endet der Kurs. Manche waren schon öfter bei einem Workshop von Wortmann dabei – wie Felix. Was gemacht wird, das ist ihm eigentlich egal, wie er sagt: „Ich muss alles ausprobieren, was Brigitta macht.“ Bei so einem Lob muss auch die Medienpädagogin schmunzeln.