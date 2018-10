Rainer Eppelmann (hier ein Foto von 2016) fand schon früher, dass das Leben im Osten gar nicht so schlecht ist. (Hasselberg)

Die Schlagzeile „Lohnt sich heutezutage Luftschutz?“ vom 27. Juni 1960 hat der SYKER KURIER am 7. Oktober 1993 wieder aufgegriffen. Aufhänger dafür waren die Feierlichkeiten anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Bassumer Warnamtes. Eben jene Schlagzeile hätte in abgewandelter Form auch 1993 erscheinen können. Denn vor dem Hintergrund der weltpolitischen Veränderungen in den 1980- und 1990er-Jahren war der Warndienst vor Gefahren im Verteidigungsfall in die Diskussion gekommen. Während der Jubiläumsfeier zum 30-jährigen Bestehen des Warnamtes II in der Lindenstadt wurde daher nicht nur Rückschau gehalten, sondern vor allem über die Zukunft diskutiert. „Die Warnämter im Mittelpunkt eines integrierten modernen Krisenmanagements als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern“, für Lutz Protze wäre dieses Zukunftskonzept eine „wünschenswerte Vorstellung“ gewesen. Der Leiter des Warnamtes in Bassum wollte dem bereits erfolgten Aufgabenwandel – weg vom reinen Zivil-, hin zum Umweltschutz – stärker Rechnung tragen.

Der frühere DDR-Staatsfeind Rainer Eppelmann hatte in derselben Ausgabe einen Platz für seinen Besuch in Weyhe erhalten. Mit gedämpfter Stimme sagte er damals: „Mir geht es gut, und ich bin glücklich“. Und warum flüsterte er dieses Bekenntnis? Man traue sich gar nicht, dies laut zu sagen, denn es habe den Anschein, „wir sind ein Volk von Jammerlappen“. Mit diesen Worten trat Rainer Eppelmann Legendenbildungen über ein angeblich schönes Leben in der DDR und ein schlechteres im vereinten Deutschland entgegen. Dass kein Grund zum Jammern bestehe, belegte Eppelmann: 85 Prozent der Menschen im Osten hätten eine Arbeit, Haussanierungen und Straßenbau seien im Gange. Warum sind aber trotzdem Klagen zu hören? Die Deutschen im Osten und Westen seien sich durch die lange Trennung fremd geworden. „Die deutsche Einheit ist uns geschenkt worden“, betonte Eppelmann. „Das Zusammenwachsen zu einem Volk müssen wir uns erarbeiten.“

Mit Sätzen wie „Die machen mit uns doch, was sie wollen“ machten Mütter des Stadtelternrates der Kindertagesstätten Syke ihrem Ärger Luft. Der Elternrat traf sich im Rathaus Syke, um über die Entscheidung des Kindergartenausschusses zu diskutieren. Mit Empörung, aber nicht Resignation mussten die Eltern feststellen, dass die jetzt festgelegte Kindergartengebühr von 240 Mark einer zweiten Gebührenerhöhung gleichkommt. Hatte sich der Stadtelternrat zunächst in Stadtgesprächen mit Peter Schnabel auf eine Beitragshöchstgrenze von 185 Mark einigen wollen, die dann aber auch bereits eine Sozialstaffelung enthalten hätte, so mussten die erbosten Eltern feststellen, dass die einzelnen Fraktionen ungeachtet dieser „Verhandlungen“ ganz andere Prioritäten gesetzt hatten.

Für den Erhalt des Schlechtwettergeldes haben sich die Innungen der Gewerkschaften des Landkreises Diepholz stark gemacht. „Wir sitzen mit der Gewerkschaft Bau in einem Boot!“ Das ist aus dem Munde des Geschäftsführers der Kreishandwerkerschaft Diepholz, Wolfgang Beyer, nicht alle Tage zu hören. Doch wie Beyer betonten damals auch die Obermeister der Baugewerks-, der Zimmerer- und der Dachdecker-Innung, Ludwig Böger, Gerhard Schlung und Norbert Weniger, dass sie als Arbeitgeber vollkommen mit der Arbeitnehmervertretung darin einig sind, dass die von der Bundesregierung geplante Abschaffung des Schlechtwettergeldes verhindert werden muss. Bereits im August 1993 hatten die Landesverbände des Baugewerbes in einem Schreiben an die Landesregierung heftigen Protest gegen die Bonner Pläne geäußert. Die Schlechtwetterregelung vermeide die Entlassung bauwirtschaftlicher Arbeitskräfte in Schlechtwetterperioden seit 1959.

Mit einem etwas kleineren Problem musste sich die Polizei in Bassum derweil beschäftigen. Weil er sechs Polizeibeamte stundenlang nicht nur in Atem, sondern auch beschimpft, bedroht und verhöhnt hatte, verurteilte das Schöffengericht in Syke einen 30-jährigen Arbeitslosen aus Bassum zu zwölf Monaten Gefängnis. Allerdings setzte es die Strafe zur Bewährung aus, unter der Voraussetzung, dass der Alkoholgefährdete sich umgehend einer Behandlung unterzieht. Die Geschichte, die die als Zeugen auftretenden Beamten erzählten, hört auch ein Gericht nicht alle Tage. Begonnen hatte sie am 18. Februar 1993, gut eine Stunde vor Mitternacht in einem Mehrfamilienhaus an der Syker Straße in Bassum, das – Zitat der damaligen Ausgabe – „nicht gerade zu den ersten Adressen in der Stadt zählt“. Eine Zivilstreife wurde dort hinbeordert, weil der Angeklagte einen Nachbarn über den Schotter gezogen, eine Scheibe eingeschlagen und mit dem Hackebeil hantiert hatte. Als die Beamten eintrafen, stieg der Angeklagte ihnen sprichwörtlich aufs Dach und rief den Polizisten von einem Schuppen Beleidigungen entgegen. Nachdem die Beamten es geschafft hatten, den Unruhestifter in die Arrestzelle zu bugsieren, tobte er dort bis morgens um 7 Uhr weiter.

Über die Nachricht „Grünes Licht für den Straßenausbau“ dürften sich am 11. Oktober 1993 die Stuhrer gefreut haben. Denn in Sachen neuer Ortsdurchfahrt in Alt-Stuhr „ist die Kuh vom Eis“, hieß es damals. Vorbehaltlich der Finanzierung durch das Land Niedersachsen und durch die Gemeinde sollte 1994/95 für 1,1 Millionen Mark eine allen Anforderungen der Verkehrssicherheit entsprechende Straße mit Gehwegen im Ortskern von Alt-Stuhr von der Kladdinger Straße bis zur Regnitzstraße hergestellt werden. Das entspricht einer Länge von 988 Meter. Was und wie gebaut werden soll, das trug in diesen Tagen der Sachgebietsleiter Allgemeine Bauverwaltung, Jürgen Suling, im Beisein von Bürgermeister Peter Schilbach und Gemeindedirektor Hermann Rendings vor. Mit der neuen Fahrbahn erhoffte die Kirchengemeinde, dass die unter Denkmalschutz stehende Friedhofsmauer und die alte Kirche vor weiteren Schäden durch Erschütterungen bei Schwerlastverkehr verschont bleibt.

Ein tragisches Unglück kostete einer 37-jährigen aus Bruchhausen-Vilsen am 13. Oktober 1993 das Leben. Von einer Anhängerdeichsel wurde sie auf dem Gelände der Bruchmühle tödlich verletzt. Sie war dort gewesen, um Futter zu kaufen, als zur selben Zeit ein Rind in einen Fangwagen verladen werden sollte. Das scheuende Tier hob den Wagen hoch und setzte diesen in Bewegung. Wie die Kriminalpolizei damals mitteilte, geriet die 37-Jährige in dem Moment zwischen einen stehenden Anhänger und den auf sie zurollenden Fangwagen. Dabei wurde sie von der Zugvorrichtung des Wagens so unglücklich getroffen, das sie noch an der Unfallstelle verstarb.