Der Verein Jazz Folk Klassik (JFK) präsentiert sein neues Programm mit spannenden Konzerten: Rainer Köster (l.) und Gerd Harthus stellten es begeistert vor. (Janina Rahn)

Syke. Ihr neues Programm für die kommende Saison steht mittlerweile, tatsächlich mit nunmehr zehn Konzerten in Syke. Die Rede ist von der Kulturvereinigung JFK (Jazz Folk Klassik), die zwei Hände voller Termine mit hörenswerten Künstlern zusammengestellt hat. Besondere Freude darüber herrschte bei den beiden JFK-Vertretern Gerd Harthus und Rainer Köster am Mittwochnachmittag: „Zum Glück hat sogar jemand gerade heute noch zugesagt, nämlich Dominik Horowitz.“ Der wird allerdings erst am 1. März auftreten zu einer Lesung aus „Liebe und andere Unglücksfälle“ von Iwan Bunin. Musikalisch begleitet wird der bekannte Schauspieler vom Jourist Quartett mit russischen Konzerttangos; vor allem das Bajan – ein typisch russisches Akkordeon, gespielt von Jakob Neubauer – spielt dabei eine tragende Rolle. Karten dafür können ab sofort bei Rainer Köster 0 42 42 / 70 16 6 bestellt werden.

Eine gewagte Mischung aus Klezmer, radikalen jiddischen Songs, politischem Kabarett und Punk Folk will Daniel Kahn & The Painted Bird als Auftakt der Reihe zu Gehör bringen. Und zwar am Freitag, 19. Oktober, im Konzertsaal der Kreissparkasse. Live sorge die Band laut Veranstalter JFK für eine faszinierende Stimmung aus Intensität und Party-Stimmung.

Ebenfalls noch im Oktober, am 27. um genau zu sein, wird Chris Jarrett sein „Pianoforte Solo“ erklingen lassen. Seit vielen Jahren lebt der in den USA geborene Musiker und Komponist in Deutschland. „In seinen Stücken lässt er Jazz, Klassik, Avantgarde und Weltmusik auf atemberaubende Art und Weise verschmelzen“, verspricht Gerd Harthus. Dafür wird der Bruder von Keth Jarrett von Musikjournalisten auch schon mal als Rebell gegen das Pianoestablishment bezeichnet. Vital und impulsiv sei die Musik von Chris Jarrett, voller Brüche und Überraschungen und niemals so leicht einzuordnen in die üblichen Kategorien des Musikbetriebes.

Norwegischer oder auch nordischer Jazz soll die Freunde dieser Musikrichtung am 24. November begeistern: Karl Seglem will mit seiner Band und „Nunatak“ – das bedeutet in der Sprache der Inuit: Berg, der aus dem arktischen Eis ragt – sein ganz eigenes musikalisches Universum schaffen. Die Klänge seines Tenorsaxofons und seiner Ziegenhörner mischt er mit denen einer zehnsaitigen norwegischen Hardangerfidel. „Es entsteht eine einzigartige Musik mit rasender Kraft und schönen Melodien“, so Harthus. In seiner siebenköpfigen Band vereint Seglem hervorragende Improvisationen, die sowohl im Jazz als auch in anderen Genres zuhause sind.

Die Draufsänger – manch einem vielleicht noch als Band Bon timbre in Erinnerung – haben Gesang aus fünf Jahrhunderten im musikalischen Gepäck. Ein breites Repertoire von Madrigalen der Renaissance über Lieder der Comedian Harmonists bis hin zu aktuellen Hits in eigenen A-cappella-Versionen. Das Osnabrücker Sextett hat seine Wurzeln in der kirchlichen Vokalmusik, und zu diesen Wurzeln wird es bei seinem Syker Konzert am 8. Dezember in der Christuskirche wieder zurückkehren.

Feinsinnige Balladen

In Kooperation mit der Stadt Syke erwartet JFK die Gruppe Basta. Sie waren 2011 das erste Mal hier, schon ihr erster Auftritt ein Erfolg. Nun also der zweite am 17. Januar 2019 im Theater. Im städtischen Prospekt lautet der verheißungsvolle Text: „Beständig versorgen die fünf Jungs im besten Alter ihr Publikum seit Jahren mit lebensprallen Liedern, umwerfend komischen Geschichten und feinsinnigen Balladen.“

Mit lateinamerikanischer Gitarrenmusik aus Brasilien und Mexiko wird sich das Carlos Corona Quartett präsentieren. Seit 2017 lebt Carlos Corona in Berlin. In Syke stellt er am 26. Januar 2019 sein Quartett in der Besetzung Gitarre, Bass, Schlagzeug und Percussion vor.

Wieder dabei sind Young Scots Trad Awards Winner, diesmal mit der Tour 2019, eine frische Musik-Brise aus Schottland. Das sind vier junge Preisträger und Finalisten von renommierten schottischen Musikwettbewerben. JFK verspricht: „Charlie Stewart (Geige), Iona Fyfe (Gesang), Paddy Callaghan (Akkordeon) und Luc McNally (Gitarre) begeistern ihr Publikum mit einer Mischung aus traditioneller Musik, die den Puls der Zeit trifft – Tradition trifft Moderne.“

Britischen Jazz spielt das Ivo Neame Quartett am 23. Februar. Für JFK steht fest, dass die subtilen und schillernden Grooves an das US-amerikanische Jazztrio Medeski, Martin & Wood erinnern. Das Werk habe einen vielschichtigen rhythmischen Drive und überzeuge durch Ivo Neames beswingte Melodik.

Zusammen mit seiner siebenköpfigen Band The Black Tornadoes liefert der Däne Thorbjörn Risager ein Bündel kühner Songs ab, lässt Genregrenzen hinter sich, probiert neue musikalische Richtungen aus und bleibt dabei doch direkt und eingängig. Da der Mut zum Experiment mit jedem gemeinsamen Jahr auf Tour weiter gewachsen sei, kann die Band laut Ankündigung mit großer musikalischer Bandbreite brillieren.

Zwei Caféhaus-Konzerte mit Unterhaltungsmusik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts mit dem Bremer Salonorchester finden am 3. und 4. November jeweils um 15.30 im Ratssaal statt. Ob JFK diese Reihe fortsetzen wird, steht noch nicht fest.

Kartenvorbestellungen unter www.jfk-syke.de. Ansonsten sind Tickets auch erhältlich im Bürgerbüro der Stadt Syke, 0 42 42 / 16 43 12 sowie in den Geschäftsstellen des WESER-KURIER, unter www.weser-kurier.de/ticket oder bei Nordwestticket.