Nicht mehr lange Wiese: Hier soll künftig das Zentralklinikum des Landkreises Diepholz stehen. (Michael Braunschädel)

Twistringen/Landkreis Diepholz. Im August des Jahres 2019 war die Zentralklinik für den Landkreis Diepholz erstmals Thema im WESER-KURIER, im Februar 2020 wurden die Kriterien für den Standort festgelegt. Bassum, Sulingen, Syke und Twistringen warfen jeweils ihren Hut in den Ring. Mit insgesamt 16 Grundstücken. Im Juni war dann klar: Der Gewinner heißt Borwede. Twistringens Bürgermeister Jens Bley informierte anlässlich der Ratssitzung am Donnerstagabend im Hildegard-von-Bingen-Gymnasium über die Fortschritte dieses Projektes.

Dem Verwaltungs-Chef war eine Pressemitteilung über das geplante Zentralklinikum im Heidekreis in die Hände geraten. Darin sei die Rede von vielen regionalen Blockaden, die die Ausschüttung von Fördermitteln gefährden würden. Für die Autoren schwer verständlich, sie halten das Zentralklinikum für den Heidekreis als eine große Chance. „So sehe ich das gleichermaßen“, stellte Jens Bley fest. „Es liegt an uns, wie wir damit umgehen.“

Dann kam er zu den Planungen. Die Ortsräte Mörsen und Heiligenloh hätten einer Veränderungssperre zugestimmt, hieß es. "Es herrscht kein Zweifel daran, dass der Standort geeignet ist. Ende März sollen Gutachten in Sachen Schall und Geruch erstellt werden. Parallel würden Vorgespräche für den Planungswettbewerb laufen. "Wenn’s gut läuft, können wir Ende Juli einen Siegerentwurf vorstellen", so Jens Bley mit einer ordentlichen Portion Vorfreude in der Stimme.

Silvia Holste-Hagen von den Grünen kam abschließend noch einmal zurück auf die Blockaden rund um das Zentralklinikum im Heidekreis. „Was kann der Rat Twistringen denn tun, um die Zentralklinik zu unterstützen?“, fragte sie. Die Antwort von Jens Bley: „Es ist politisch wichtig, dass wir uns einstimmig hinter das Projekt stellen. Das wäre auch ein gutes Signal an den Landkreis.“

Wobei das nicht zwangsläufig notwendig erscheint. Denn der Großteil der Kreispolitik kann sich Borwede gut als Standort für das geplante Zentralklinikum im Landkreis Diepholz vorstellen (wir berichteten). Lediglich die CDU aus Sulingen zeigte sich im Juni enttäuscht, teilte in einer Erklärung mit, "dass der Sulinger Standort mehr Vorteile für alle bietet als die Fläche in Twistringen“. Die Zweifel an den Vorschlägen aus Twistringen seien nicht ausgeräumt.

Beim Landkreis selbst indes gibt es keine Zweifel am Standort Borwede. Entsprechend wird das Projekt vorangetrieben. Landrat Cord Bockhop freute sich während einer Kreistagssitzung vor Weihnachten, den Feststellungsbescheid präsentieren zu können. Am 17. Dezember sei die Nachricht von der Landesregierung auf seinen Schreibtisch geflattert. Darin seien 344 Betten aufgeführt, davon auch 28 Betten für den Bereich Frauenheil- und Geburtskunde. Alles so, wie es der Landkreis beantragt hatte.

Bei einem Informationsabend im Twistringer Hildegard-von-Bingen-Gymnasium wurde deutlich, dass auch der Großteil der Twistringer Bürger hinter dem Projekt Zentralklinik steht. Aber es gab auch Kritik. Besorgte Bürger aus Borwede hätten so ihre Probleme mit der Flächenversiegelung. Und es gebe sogar einige Landwirte, die sich in ihren Existenzen bedroht fühlten.