Essen auf dem Herd vergessen

Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Micha Bustian

Ein Brandmelder hat die Feuerwehr in Twistringen auf eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung an der Straße Genor aufmerksam gemacht. Möglicherweise konnte dadurch Schlimmeres verhindert werden.