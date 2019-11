Unzeitgemäß und sicherheitstechnisch nicht mehr auf dem neuesten Stand: Die Kinder- und Jugendecke der Stadtbibliothek Syke benötigt dringend ein Up-date. (Sarah Essing)

Syke. „Wir wollen wieder einen Raum schaffen, der Atmosphäre hat, die Bibliothek nicht nur von innen mit Leben füllen, sondern auch das Ambiente.“ Mit diesen Worten warb Fachbereichsleiterin Claudia Prößler für die Zustimmung der Mitglieder des Syker Generationenausschusses zur Verbesserung der räumlichen Situation in der Stadtbibliothek Syke. Der Ausschuss stimmte dem zu. Einstimmig empfahlen die Mitglieder dem Rat die Modernisierung der Kinder- und Jugendecke und dafür 40 200 Euro in den Haushalt einzustellen.

Inhaltlich ist die Bibliothek Syke mit ihren Angeboten ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt. Das Angebot beinhaltet Medien – nicht nur Bücher, sondern auch Hörbücher, Filme, Spiele und Musik-CDs –, aber auch Aktionen und Aktivitäten wie Autorenlesungen, Filmvorführungen, Bilderbuchkino, Singen mit Kindern, Spielenachmittage, Makerspace und vieles mehr. Dabei ist allerdings die räumliche Ausstattung auf der Strecke geblieben, führte Claudia Prößler aus. Sie entspricht im Grunde noch der Ersteinrichtung von 1982. Die Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung von dritter Stelle – wie etwa seitens des Fördervereins oder der Sparkasse – sei zwar vorhanden, stößt bei größeren Vorhaben aber an finanzielle Grenzen. Dabei wäre eine umfassende Modernisierung jedoch dringend erforderlich, um dem vielfältigen und zeitgerechten Medienangebot auch räumlich gerecht zu werden.

Modernes Ambiente

Besonders deutlich werde dies am Beispiel der sogenannten „Wichtelburg“ in der Kinder- und Jugendecke, die nicht nur unzeitgemäß ist sondern auch sicherheitstechnisch nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht, so Claudia Prößler. Zudem sind die vorhandenen Regale immobil und in ihrer Höhe nicht kindgerecht. Auch die übrigen Einrichtungsgegenstände sind zu einem großen Teil abgenutzt. Es muss also dringend etwas passieren, damit auch die Ausstattung der Bibliothek mit der Zeit geht. Das sahen die Ausschussmitglieder ebenso und stimmten der Umgestaltung der Kinder- und Jugendecke mit Rutsche, Multimedia-Ecke und mobilen Einrichtungsgegenständen zu.

Unterstützend bei dieser Entscheidung war, dass ein Antrag auf Förderung beim Landschaftsverband Weser-Hunte für dieses „regional bedeutsame Kulturprojekt“ gute Aussichten auf Erfolg hat. Eine Eingangsbestätigung des Antrags sei bereits zurückgekommen, teilte Claudia Prößler mit. Sollte der Verein, der sich im März 2020 damit befasst, dem Antrag zustimmen, könnte die Stadt 10 000 Euro für dieses Projekt bekommen. Es bestehe zwar kein Rechtsanspruch auf dieses Geld, so Prößler weiter, doch sie sei optimistisch, dass dem Antrag stattgegeben wird.

Weiterer Pluspunkt: Was jetzt für die Kinder- und Jugendecke angeschafft wird, kann mit umziehen. Denn passend zu diesem Tagesordnungspunkt legte Erster Stadtrat Thomas Kuchem als weiteren Tagesordnungspunkt ein Positionspapier zur Stärkung der Syker Hauptstraße/Innenstadt vor, das auch den Umzug der Stadtbibliothek an die Hauptstraße zum Thema hatte. In Zeiten des Online-Einkaufs, der immer mehr zunimmt, reiche es nicht mehr aus, die Innenstädte allein auf den Handel auszurichten, hat der Deutsche Städtetag bereits im Frühjahr 2017 festgestellt, heißt es darin. Zur Stärkung der Innenstadt könnte die Bibliothek ein sogenannter Frequenzbringer sein, um mehr Menschen anzuziehen. Zudem könnte die Bibliothek neben der Aufgabe der Bücherausgabe und den zahlreichen sonstigen Nutzungen mit Computerkursen, Spiele- und Quizabenden sowie Lesungen auch als zentral gelegene Anlaufstelle für Touristen, Vorverkaufsstelle für Theaterkarten sowie als Ort der Begegnung und des Aufenthaltes dienen, führt das Papier weiter aus. Eine Diskussion dazu gab es nicht, der Ausschuss nahm diese Position lediglich zur Kenntnis. Doch die Nachfrage, ob jetzt angeschafftes Mobiliar auch umzugsfähig ist, zeigte, dass die Politik sich mit diesem Thema in Zukunft befassen wird.