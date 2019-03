Nach der Tür gleich links: Pastorin Ines-Maria Kuschmann freut sich über das offene Angebot in der Kleinen Kapelle. (Tobias Denne)

Bassum. „Wir waren am Anfang sehr überrascht. Aber es zeigt, der Raum füllt eine Lücke“, sagt Pastorin Ines-Maria Kuschmann. Seit nunmehr drei Monaten ist die Kleine Kapelle an der Westseite der Bassumer Stiftskirche den Tag über geöffnet und kommt bei den Lindenstädtern gut an. „Am ersten Wochenende kamen 400 bis 500 Besucher, um den Raum kennenzulernen“, erinnert sich Kuschmann. Während der Fastenzeit, die am Mittwoch begonnen hat, bieten sie und Dechantin Ulrike Schink eine Fastenaktion an. Die Aktion (Anmeldung im Kirchenbüro unter 0 42 41 / 24 02) steht unter dem Motto „So viel du brauchst“ und behandelt den Klimaschutz und die Klimagerechtigkeit. Los geht es am heutigen Donnerstag, 7. März, um 18 Uhr mit „einer kurzen Andacht, bevor das Wochenthema vorgestellt wird“.

„Sehnsucht ist da“

Es ist bereits das zweite Mal, dass derartige Andachten mit anschließendem Gespräch in der Kleinen Kapelle – oder dem Raum der Stille – stattfinden. Die Eröffnung fand zum Bassumer Advent im vergangenen Jahr statt. Seitdem ist die Kapelle montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 18 Uhr für jeden geöffnet. Dafür sorgen zwischen 15 und 20 Menschen, die die Kapelle auf- und abends wieder abschließen. „Das Angebot scheint den Leuten zu liegen. Sie wollen das Leben ein wenig entschleunigen“, sagt Kuschmann, die mit Dechantin Ulrike Schink nicht nur für das Angebot der Fastenaktion verantwortlich ist, sondern auch für die Umgestaltung der Kleinen Kapelle.

Denn so offen, wie der Raum heute ist, war er nicht immer. Denn früher konnten sich nur die Stiftsfrauen frei auf dem Gelände bewegen. Die Kleine Kapelle war diesen Frauen vorbehalten. „Im Laufe der Jahre wurde der Raum dann unterschiedlich genutzt“, erzählt Kuschmann von Konfirmationsunterricht, der dort stattfand. Als die Pastorin selbst vor sechs Jahren nach Bassum kam, fand sie den Raum eher als eine Art Rumpelkammer vor. „Wir haben ihn dann ausgeräumt, ihn neu gestrichen und neue Fenster einbauen lassen“, kam laut Kuschmann die Idee erstmals vor rund drei Jahren auf. Denn sie und Ulrike Schink, Dechantin und Stiftsdame, hatten zuvor schon Veranstaltungen gemeinsam organisiert. Das Ziel war, Stift und Kirchengemeinde mit Ideen zu beleben. „Wir haben beide gemerkt, dass der Raum eine ganz besondere Atmosphäre hat“, ging es dann daran, Geld zu sammeln. Mit Spenden und Fördermaßnahmen hatten Schink und Kuschmann das nötige Kleingeld dann im vergangenen Sommer zusammen. Das Mobiliar fertigte ein bekannter Holztischler an, sodass am ersten Adventswochenende die Eröffnung stattfinden konnte.

Wie auch in der Fasten- und Passionszeit bis Ostern boten Kuschmann und Schink in der Vorweihnachtszeit eine meditative Andacht an – mit Erfolg: „Es war klar, wenn wir den Raum umgestalten, dann verbinden wir das mit einem Angebot. Im Dezember kamen jedes Mal zwischen 15 und 20 Menschen“, freut sich die Pastorin auch heute noch über die positive Resonanz.

„Es tut gut, einfach mal ein wenig ruhig sein. Denn irgendetwas schallt immer. Sei es der Fernseher, das Radio oder das Handy“, weiß auch die Bassumerin. Daher werde es während der Andachten, zu denen sich Interessierte immer donnerstags ab 18 Uhr in der Westseite der Stiftskirche zusammenfinden, nur wenig Text geben. „Ein bisschen Musik und, wenn es sich ergibt, hinterher noch ein Gespräch“, freut sich Kuschmann auf den Austausch untereinander.

Aber auch nach Ostersonntag im April wird es – wie schon im Januar und Februar – jeden dritten Donnerstag eine Andacht geben. Auch weitere Veranstaltungen sind im Raum der Stille geplant. Wie genau diese aussehen, das steht noch nicht fest. Zwar ist der Großteil der Kapelle umgestaltet, vollends abgeschlossen sind die Arbeiten indes noch nicht. So würden das Licht und die Heizung noch erneuert. Den Bassumern scheint der neue Ort jedenfalls zu gefallen, tragen sie sich doch gerne ins Gästebuch ein. Kuschmann weiß: „Man merkt, dass die Sehnsucht nach so einem Ort da ist.“