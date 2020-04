Geheimnisvoll: der Waldtaucher des Bremer Künstlers Markus Keuler. (Vasil Dinev)

Syke. Waldspaziergänge sind sicherlich immer ein wunderbares Unterfangen. Zum einen wegen der gesunden Luft zwischen Bäumen, Büschen, Himmel und Erde. Zum anderen bietet ein Gang durch das Grün jede Menge Erholung, auch genug Raum für Familien oder Jogger oder Tiefenentspannung. Ein Spaziergang im Wald macht den Kopf frei, und das kann man gerade zurzeit nur jedem empfehlen, der wegen des Coronavirus viel Zeit zu Hause verbringt.

Um eine künstlerische Dimension ist ein besonderer Weg im Syker Friedeholz angereichert worden. Da gibt es nämlich die Wald-Weg-Zeichen. Etwas ganz Besonderes, weil entlang der Strecke zwischen Kreismuseum und Vorwerk verschiedene Kunstobjekte aus Holz aufgestellt sind. Alle Skulpturen nehmen Bezug auf ihre natürliche Umgebung oder auf Wegmarken, die sich bereits im Wald befinden. Wie eng der Zusammenhang zwischen Natur und Kunst sein kann und wie gut der Wald als Medium für die Kunst geeignet ist, zeigen alle Objekte in ganz unterschiedlicher Weise.

Waldbesucher treffen auf Skulpturen, die in unterschiedlicher Art und Weise die Verbindungen und Durchdringungen von Natur und künstlerischem Schaffen thematisieren. Im Jahre 2011 hatten der hiesige Bildhauer Louis Niebuhr und Museumsleiter Ralf Vogeding die Idee dazu. Seit der Zeit steht der Hirsch von Reinhard Osiander am Eingang des Weges gegenüber des Museums. Entstanden ist die Skulptur aus Eichenholz als typisches Motivsymbol für das Bild des Waldes im Zuge des Bildhauersymposiums während der „Straße der Kunst 2011“ auf dem Gelände des Syker Vorwerks.

Kurz darauf gelangt man an einen großen Bilderrahmen, der nichts mit den Wald-Weg-Zeichen im engeren Sinn zu tun hat. Dennoch ergänzt er sie perfekt. Es handelt sich um einen Gedenkrahmen der niedersächsischen Landesforsten, die auf 300 Jahre Nachhaltigkeit hinweisen wollen. Weiter auf dem Wanderweg trifft man auf die „Große Wellenform“ von Ulrike Göllner. Die Skulptur aus dem Jahr 2007 – und heute nicht mehr so farbig wie seinerzeit – nimmt in ihrer Form das Organische des Materials Holz nicht nur auf, sondern verstärkt mit seinem wellenförmigen Aufbau den Eindruck des Gewachsenen und Natürlichen.

Die „Handzeichen“ fertigte der Martfelder Künstler Adam aus Eichen- und Douglasienholz. Auf ihnen lässt es sich auch prima sitzen. (Vasil Dinev)

Als nächstes Objekt am Weg stehen die „Handzeichen“, auf denen es sich auch prima sitzen lässt. Aus Eichen- und Douglasienholz bestehen die Installationen des Martfelder Künstlers Adam. Die ersten beiden der insgesamt vier Objekte fertigte Adam 2007 und 2008 mit Kettensäge und Handwerkzeugen auf dem Gelände des Kreismuseums.

Biegt man dann kurz rechts ab in Richtung Waldkindergarten, sieht man „Zwei“. Regine Hawelleks Objekte mit den pilzförmigen Köpfen wurden von der Bildhauerin 2006 aus Eichenholz gefertigt. Die Installation inmitten eines Waldweges passt sich ein in das Ensemble des Waldes und dessen Vielfalt aus Formen, Figuren und Sinneseindrücken. Witzig, wie passend mittlerweile diverse Spechtlöcher und Vermoosungen diese Schöpfungen bereichert haben und sich einem die Frage aufdrängt: Sind es Köpfe, Pilze oder gar Bäume? Jedenfalls werden diese und viele andere Kunstobjekte ihrer Umgebung immer ähnlicher.

Sind es Köpfe? Pilze? Oder gar Bäume? Regine Hawellek fertigte ihre Objekte aus Eichenholz an. (Vasil Dinev)

Nicht so sehr der immer noch bunte Märchenplatz. Über 20 farbige Figuren und Objekte aus Eichen- und Douglasienholz vom Syker Künstler Detlef Voges 2005 gearbeitet, bilden diesen Fantasieplatz. Die farbenfrohen und freundlichen Gestalten scheinen ins Gespräch vertieft, betrachten ihre Umgebung, wecken die Neugier der Passanten und laden zum Verweilen ein. Geht man weiter, vorbei am wundersamen Naturdenkmal Kastenbeinbuche, gelangt der Spaziergänger in den Bereich mit drei weiteren Skulpturen.

Da ist der geheimnisvolle Waldtaucher, vom Bremer Künstler Markus Keuler 2012 geschaffen. Die große Skulptur „aRound“ von Pablo Hirndorf. In Zusammenarbeit mit Neuntklässlern der Ganztagsschule Syke sowie der Jugendgruppe des Revierförsters Heinz-Dieter Tegtmeier wurden etwa 30 Zentimeter lange, runde Scheite aus Lärchenholz gefertigt und in einem formgebenden Stahlgerüst aufgeschichtet.

Die Tankstelle im Wald: Die Skulptur des Bremer Künstlers Uwe Schloen könnte als Sinnbild für den Wald als „Auftankstation“ stehen. Festgelegt ist diese Interpretation jedoch nicht. Jeder Besucher ist vielmehr aufgefordert, sich seine eigenen Gedanken zu machen. (Vasil Dinev)

Und zu guter Letzt, kurz vorm Parkplatz gegenüber vom Vorwerk, die „Tankstelle“ im Wald – ganz untypisch direkt im Grünen. Seit der Bremer Künstler Uwe Schloen 2015 seinen Beitrag zu den Wald-Weg-Zeichen geleistet hat, ist dies im Syker Friedeholz Realität. Möglicherweise gedacht als ein Sinnbild für die Funktion des Waldes als Ort zum Auftanken – nicht ausgeschlossen, doch ganz im Sinne der Wald-Weg-Zeichen nicht festgelegt.

Spaziergänger können in diesem Spannungsfeld zwischen Natur und Kunst den Wald als Medium der Kultur neu erleben und die Verbindung zwischen Alltag und Kunst erfahren. Eine ideale Option für sonnige Ostertage.