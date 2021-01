Nach Weihnachten hat der Tannenbaum für gewöhnlich ausgedient. Was es für Alternativen zur Grünabfallsammelstelle gibt, das erklärt die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) Bassum. (Robert Michael/dpa)

Bassum/Landkreis Diepholz. Nun sind die Weihnachtsfeiertage schon ein wenig her. Der Körper gewöhnt sich langsam wieder an reguläre Mahlzeiten und etwas mehr Bewegung. Doch mit dem Ende des Festes der Liebe stellt sich alljährlich die Frage: Was mache ich nun mit meinem Tannenbaum oder der kaputten Deko? Die beiden Männer der Öffentlichkeitsarbeit der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) in Bassum, Matthias Kühnling und Dominik Albrecht, geben Antworten auf die dringenden Fragen.

Für den Tannenbaum gibt es gleich vier Möglichkeiten, diesen zu entsorgen. „Zerkleinern und in die Bio-Tonne“, nennt Kühnling als erste. Gerade dadurch, dass zu dieser Jahreszeit die Bio-Tonne eher weniger mit Rasen oder Laub gefüllt ist, sollten die Äste der Tanne kein Problem sein. Den Stamm sollte man in jedem Fall durchschneiden. Und Achtung! „Nicht daneben legen, sonst können sie nicht mitgenommen werden“, betont Kühnling. Wo wir schon bei der zweiten Möglichkeit sind. Zumindest in manchen Teilen des Landkreises Diepholz. „In verschiedenen Gemeinden werden die Tannenbäume abgeholt. Die Vereine freuen sich über eine kleine Spende“, weiß der Pressesprecher. Manche Vereine sammeln in diesem Jahr wegen des Coronavirus indes nicht, und auch nicht in allen Ecken des Landkreises gibt es überhaupt die Abholung.

Äste als Schutz vor Frost

Bei den Grünabfallsammelstellen gibt es natürlich ebenfalls die Möglichkeit, seinen Tannenbaum loszuwerden. Möglich ist das ab diesem Sonnabend, 2. Januar. Kostenlos. Normalerweise kostet die Anlieferung. „Ein Teil des Abfalls wird direkt geschreddert und kommt in die Landwirtschaft. Ein Teil wird kompostiert“, erzählt Kühnling. Ebenso wie der Abfall aus der Bio-Tonne. Dieser wandert nach der Trockenvergärung ins Kompostwerk und wird weiterverarbeitet. Wenn man aber nicht zu einer Grünabfallsammelstelle fahren möchte, dann gibt Kühnling noch einen Tipp, die Äste mit den Nadeln in den Garten zu legen. „Damit kann man seine Beete abdecken, um so den Frost fernzuhalten“, sagt er. Das sei gleich eine Spur attraktiver und „die Rosen freut es“. Zum Schluss können die Äste einfach in den Bio-Abfall entsorgt werden.

Allerdings fällt nicht nur Biomüll an Weihnachten an. Kerzen brennen runter, die Lichterkette ist plötzlich defekt oder eine Weihnachtsbaumkugel macht Bekanntschaft mit dem Boden. Auch für solche kleineren Probleme haben die Experten Tipps: Während der Sachverhalt bei Kerzenresten und Weihnachtsschmuck mit der Restabfalltonne vollkommen klar ist, muss bei Gestecken schon mal genauer hingeschaut werden. Reine Plastikgestecke wandern ebenfalls in den Restabfall, „mit Natur kommen sie in die Bio-Tonne“, betont Kühnling. Bei der defekten Lichterkette ist die Sache ebenfalls deutlich: Die kommt in den Elektroschrott.

Und was passiert mit den Geschenken, die einem nicht gefallen? Statt sie einfach wegzuwerfen, könnte man damit vielleicht eine andere Person glücklich machen. Albrecht weist dafür auf den Verschenkmarkt der AWG hin (www.awg-bassum-verschenkmarkt.de). Ähnlich wie bei einem großen Onlinehändler können hier Interessierte ihre gut erhaltenen Spielzeuge, das Porzellan oder eben das ungeliebte Weihnachtsgeschenk kostenlos einstellen und verschenken. Und so könnte man auch nach Weihnachten jemandem noch eine Freude machen.

Zur Sache

Öffnungszeiten von Grünabfallsammelstellen

Wertstoffhof Bassum (Klövenhausen 20)

Montag bis Freitag: 7.30 bis 17 Uhr

Sonnabend: 8 bis 13 Uhr

Wertstoffhof Stuhr/Weyhe (Margarete-Steiff-Straße 9, Weyhe)

Montag bis Donnerstag: 9 bis 17 Uhr

Freitag: 9 bis 18 Uhr

Sonnabend: 8 bis 14 Uhr

Weyhe-Kirchweyhe (Im Bruch 84)

Sonnabend: 9 bis 14 Uhr

Weyhe-Lahausen (Lahauser Straße 41)

Am Sonnabend, 2. Januar und ausnahmsweise am 9. Januar von 10 bis 12 Uhr, dann erst wieder im Februar

Stuhr-Neukrug (Am Fuchsberg 18)

jeden Sonnabend: 9 bis 14 Uhr

Asendorf (Steimker Weg 6) und in Schwarme (Kiebietzweg 6)

Beide am Sonnabend, 2. Januar und am 9. Januar von 10 bis 12 Uhr, dann wieder im Februar

Bruchhausen-Vilsen (Amtswiese 18), ab 11. Januar

Montag bis Freitag: 9 bis 17 Uhr

Sonnabend: 8 bis 12 Uhr