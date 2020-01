Allzeit bereit: Das Schulsanitäts-Team des Gymnasiums Bruchhausen-Vilsen um Leiterin Alexandra Reermann kennt sich mit dem Inhalt eines Erste-Hilfe-Koffers aus. (Jürgen Juschkat)

Bruchhausen-Vilsen. Am Anfang stand die Bereitschaft, eine Erste-Hilfe-Ausbildung zu absolvieren. Mittlerweile stehen sie während der Unterrichtszeit in Dreier-Gruppen bereit, um als Erste – wenn es gesundheitliche Probleme am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen gibt – Hilfe zu leisten. Zwölf Schüler haben zusammen mit Alexandra Reermann, einer Lehrkraft im Vorbereitungsdienst, den Schul-Sanitätsdienstes reaktiviert.

Im Erdgeschoss des Schulgebäudes befindet sich schräg gegenüber dem Sekretariat ein frisch renovierter Sanitätsraum. Zwei Liegen und ein Schrank für nützliche Utensilien gehören zur Einrichtung. An der Wand hängt ein Poster mit dem Körper-Querschnitt eines Menschen. „Früher war es ein Krankenzimmer, in dem man sich ausruhen konnte, wenn es einem nicht gut ging. Die Wände wurden jedoch bekritzelt. Deswegen musste der Raum erst einmal renoviert werden“, berichtet die 17-jährige Alina Kestner vom Erste-Hilfe-Team.

Einen Schul-Sanitätsdienst gab es schon einmal an diesem Gymnasium, weil sich Sonia Leefers dafür engagiert hatte. Mittlerweile hat die junge Dame jedoch ihr Abitur in der Tasche und geht somit hier nicht mehr zur Schule. „Da ist das Ganze eingeschlafen“, erzählt Alexandra Reermann. Im vergangenen Jahr fragte sie deshalb Schüler, ob sie bei einer Reaktivierung Unterstützung haben wollen. Und die jungen Leute wollten.

Erste-Hilfe-Kurs als Vorbereitung

Zwölf Gymnasiasten ab der siebten Klasse entschieden sich für eine entsprechende Erste-Hilfe-Ausbildung, die Frank Wenzlow vom Ambulant-Service Nord (ASN) leitete. Im November vergangenen Jahres fand der Lehrgang im Zuge einer Sanitäts-Arbeitsgemeinschaft statt. Da war der Sanitätsraum längst renoviert worden. Das alles war aber ohne Spenden nicht möglich. Neben schulinternen Mitteln unterstützten der Schul-Förderverein und ein Geldinstitut die Initiative. Gelbe Funkgeräte wurden angeschafft, außerdem rote Rucksäcke mit Erste-Hilfe-Material aufgefrischt.

Morgens packt sich die Bereitschaft zu Unterrichtsbeginn die Funkgeräte, um im Notfall alarmiert zu werden. Auch im Sekretariat befindet sich ein Gerät, um den Einsatz zu starten. Im Schrank liegen ein Blutdruck-Messgerät und ein Puls-Oxy-Meter für den Notfall bereit. Auch gibt es Warnwesten. „Wenn zum Beispiel der Rettungsdienst alarmiert und draußen eingewiesen werden muss“, nennt Alexandra Reermann Grund und Nutzen. Die zwölf Helfer haben zudem weiße T-Shirts bekommen, die sie als Ersthelfer ausweisen.

Zum Einsatzteam des Gymnasiums, das ab sofort die Lehrkräfte unterstützt, zählt Lenja Meyer (13). „Ich bin in Bruchhausen-Vilsen seit knapp fünf Jahren beim Deutschen Roten Kreuz und engagiere mich bei der Ersten Hilfe, weil ich Lust dazu habe“, erzählt sie. Sabrina Riemer (14) hat schon fast eine genaue Berufsvorstellung – zumindest die Richtung passt. „Ich will einmal Chirurgin oder Gerichtsmedizinerin werden“, erzählt sie. Einen ersten kleinen Schritt in die richtige Richtung hat sie mit der jetzigen Ausbildung bereits absolviert.

Alina Kestner bringt ihre Bereitschaft auf den Punkt: „Ich bin dabei, weil ich gerne der Schülerschaft helfen und fürs Leben lernen will.“ Natürlich würde man das Erlernte gern einmal ausprobieren, doch die jungen Leute freuen sich, wenn nichts geschieht. „Zum Glück ist bisher nichts Großes passiert“, sagt Alexandra Reermann. Es musste schon auf Übelkeit reagiert werden, und gerade habe es einen gequetschten Finger gegeben. Einen vorsorglichen Einsatz absolvierte das Bereitschafts-Trio am Donnerstag, als in der Sporthalle ein Badminton-Turnier stattfand.

Die unterstützende Alexandra Reermann wird aber nicht mehr lange zur Verfügung stehen, denn im Sommer endet nach anderthalb Jahren ihr Vorbereitungsdienst am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen. „Jörn Winkelmann wird das voraussichtlich weiterführen. Die Schüler sind aber sehr selbstständig“, sieht die Lehrkraft keine Gefahr, dass der Schul-Sanitätsdienst wieder einschlafen könnte.

Die Unterstützerin aus der Lehrerschaft unterrichtet Deutsch und Biologie und ist nicht direkt zum Lehramt gekommen. „Früher habe ich überlegt, ein Medizinstudium zu absolvieren. Dann entschied ich mich jedoch anders“, sagt die Pädagogin, die sich jetzt beim Erste-Hilfe-Projekt im Schulalltag engagiert, weil in Deutschland nicht viele Erste Hilfe leisten. „Und die Schüler bekommen dabei Selbstvertrauen“, hat sie festgestellt.