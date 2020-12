18 neue Fälle seit Sonnabend und bestätigte Corona-Infektionen in Schulen, Kitas und Pflegeeinrichtungen registrierte der Landkreis Diepholz (Symbolbild). (DENIS BALIBOUSE/DPA)

Unter den Mitarbeitern des „Seniorenheims Syke am Friedeholz“ hat es einen positiven Corona-Befund gegeben. Laut Kreisverwaltung erfolgte am Montag daher eine Reihentestung in der Einrichtung. Der Landkreis Diepholz verzeichnet zudem 18 Neuinfektionen seit Sonnabend. Damit liegt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle derzeit bei aktuell 186.

An der Grundschule Lindhof in Syke hat sich ein positiver Corona-Fall in der ersten Klasse bestätigt. „Da der Sieben-Tage-Inzidenzwert des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA) für den Landkreis über 100 liegt, ist die Schule in das Szenario B mit geteilten Lerngruppen gewechselt“, heißt es vom Landkreis. In einer fünften Klasse der Christian-Hülsemeyer-Schule in Barnstorf und einer sechsten Klasse der KGS Kirchweyhe hat es je einen positiven Fall gegeben. Entsprechend der NLGA-Empfehlungen zählen dort nur diejenigen, zu denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden konnte, als Kontaktpersonen der Kategorie 1. Darüber hinaus hat sich ein Fall unter den Mitarbeitern der Kita Bahrenborstel bestätigt. Für die betroffenen Gruppen und Mitarbeiter gelten Quarantänen.

Aktuell befinden sich 1063 Menschen im Kreis in Quarantäne. 14 Patienten werden zurzeit stationär behandelt. Drei davon intensivmedizinisch, zwei mit Beatmung.