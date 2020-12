Zum Jahreswechsel wird vielerorts wieder angestoßen (Symbolbild). (Jens Kalaene/dpa)

Landkreis Diepholz. In der Zeit eines Jahreswechsels formulieren viele Menschen Vorsätze, um diese dann im kommenden Jahr möglichst umzusetzen. Andere schwören sich auf besondere Aufgaben ein oder wünschen sich etwas für die kommenden zwölf Monate. Aus diesem Grund hat der WESER-KURIER eine Vielzahl von Persönlichkeiten aus dem Landkreis gefragt, was ihnen 2021 wichtig ist.

Silvia Lauer-Schulz, Syker Künstlerin: „Zunächst einmal habe ich Vorsätze fürs nächste Jahr, die ich in meinem Leben umsetzen oder weiterhin tun möchte – zum Beispiel Geduld haben, nach wie vor Kunst schaffen, für Leute da sein, denen es schlecht geht und wissen, wo mein Platz ist. Darüber hinaus wünsche ich mir Dinge, die sich auf alle Menschen und die weltweite Gemeinschaft beziehen: Gesundheit, möglichst wenig Sorgen, Ehrlichkeit, Vertrauen zueinander, überhaupt ein gutes Miteinander, Zuversicht, Geschlechter-Gleichberechtigung und eine Entspannung der Corona-Situation.“

Wilken Hartje, Kreislandwirt: „Ich wünsche mir, dass 2021 für uns alle ein besseres und normaleres Jahr als 2020 wird – nicht zuletzt für Vereine, Menschen im Gesundheitsbereich, Kulturschaffende und Gastwirte. Wichtig sind natürlich auch Gesundheit und Frieden, denn darauf baut eigentlich alles auf. Als Landwirt erhoffe ich mir ebenfalls ein besseres Jahr, weil dieses Jahr ganz schwer für uns war. Damit verbunden wünsche ich mir von dem Lebensmitteleinzelhandel mehr Wertschätzung für Lebensmittel und unsere Arbeit. Ganz allgemein wünsche ich mir, dass die Menschen in Deutschland gelassener werden. Denn im weltweiten Kontext geht es uns sehr gut.“

Mike Gabel, Trainer der ersten Fußballherrenmannschaft des Brinkumer SV, die auf dem ersten Platz in der Bremen-Liga steht: „Zuallererst hoffe ich, dass sich die Corona-Situation normalisiert. Und dann wünsche ich mir, die Jungs bald wiederzusehen. Es wäre schön, wenn wir zeitnah auf den Rasen zurückkehren. Auf dem Platz können wir dann hoffentlich an unser bisher gezeigtes Leistungsniveau anknüpfen und die Spiele weiterhin erfolgreich gestalten. Der Aufstieg bleibt das Ziel.“

Jens Diedrich, der sich für die Erneuerung des Naturbads in Bassum einsetzt und Mitglied des Klima-Aktionsbündnisses Bassum-Syke-Twistringen ist: „Einerseits wünsche ich mir, das die weiteren Renovierungsarbeiten im Naturbad wie geplant klappen und das Schwimmbad pünktlich zum angedachten Freibadsaisonstart für die Menschen in Bassum zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite ist es mein Wunsch, ab März oder April mit der Entstehung des Insektenparks in Bramstedt voranzukommen.“

Marcello Monaco, Organisator des Straßenkünstlerfestivals Piazzetta in Bassum: „2020 hat der zwischenmenschliche Kontakt gefehlt – Gespräche, Umarmungen, gemeinsame Unternehmungen oder auch Arbeiten an einem Ort. Zwar haben die digitalen Möglichkeiten während der Pandemie viel vereinfacht, aber sie können das echte Zusammensein nicht ersetzen. Ich hoffe, dass dies vielen Menschen bewusst geworden ist und wir es im kommenden Jahr zu schätzen wissen, wenn wir soziale Beziehungen hoffentlich wieder mehr pflegen können. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass sich die finanzielle und wirtschaftliche Situation verbessert – zum Beispiel bei uns Kunstschaffenden.“

Elisabeth Geppert, Kantorin der Felicianus-Kirchengemeinde in Weyhe: „Grundsätzlich wünsche ich mir für 2021 einen rücksichtsvollen Umgang zwischen den Menschen. Im Hinblick auf die Pandemie hoffe ich, dass möglichst viele Leute geimpft werden, sich die Lage beruhigt und beispielsweise in der Kirche bald wieder gemeinsam mit den Besuchern gesungen werden kann. Den politischen Verantwortlichen wünsche ich ganz viel Weisheit, um richtige Entscheidungen zu treffen, dem medizinischen Personal Durchhaltevermögen. Außerdem hoffe ich, dass die momentane Angst vieler Menschen zu Vertrauen und Zuversicht wird.“

Anna-Lena Freese, eine Sprinterin des FTSV Jahn Brinkum: „Aus sportlicher Sicht wünsche ich mir, dass ich weiterhin gut trainiere und möglichst viele Wettkämpfe stattfinden können. Die deutsche Meisterschaft in der Halle im Februar soll voraussichtlich schon mal ausgetragen werden. Am wichtigsten ist mir aber, dass meine Liebsten gesund bleiben, sich die Lage rund um die Pandemie entspannt und wir Menschen einen Weg finden, mit dem Virus zu leben. Zudem wäre es schön, wenn wir als Gesellschaft Dinge, die uns in Zeiten der Pandemie bewusst geworden sind, mitnehmen könnten.“

Marc Gelhart, Schauspieler und Pressesprecher des Weyher Theaters: „Das Jahr 2020 war für unser Theater als Kultureinrichtung angesichts der Pandemie eine große Herausforderung. Ich bin dankbar dafür, dass unser Chef so besonnen die Stellung gehalten und jedem, soweit möglich, unter die Arme gegriffen hat. Für 2021 wünsche ich mir endlich und hoffentlich sorgenfreier wieder dem schönsten Beruf der Welt nachgehen und auf der Bühne stehen zu dürfen. Schließlich haben wir im neuen Jahr viel vor – nicht zuletzt die Eröffnung unseres Boulevardtheaters Bremen.“

Thomas Schaumlöffel, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Stuhr und für das Brinkumer Mehr-Generationen-Haus zuständig: „Im Hinblick auf 2021 ist erst mal wichtig, dass wir alle gesund bleiben. Zudem konnten wir Menschen in diesem Jahr feststellen, was wirklich von Bedeutung ist. Bei vielen unserer Besucher unseres Hauses, meist ältere Menschen, fehlen zurzeit total die sozialen Kontakte und Möglichkeiten sich auszutauschen. Viele sind momentan alleine. Insofern ist es ein großer Wunsch von mir, dass soziale Kontakte und das Miteinander im kommenden Jahr wieder aufleben können, unser Haus wieder ein pulsierender Ort wird.“

Anton Bartling, Vorsitzender des Heimatvereins in Martfeld: „Besondere Vorsätze zu Silvester habe ich schon seit vielen Jahren nicht mehr, weil ich einerseits sehr glücklich bin und andererseits eher von Tag zu Tag neue Pläne schmiede. Mit Blick auf Corona wünsche ich mir, dass die Bekämpfung der Pandemie große Fortschritte macht und wir ab der zweiten Hälfe des Jahres wieder Veranstaltungen in Martfeld austragen können – zum Beispiel die alljährlichen Mühlentage sowie Konzerte und Lesungen, die aufgrund von Corona auf 2021 verschoben wurden. Zudem hoffe ich, dass das Pastorenhaus am neuen Standort Ende des Jahres wie geplant eröffnet werden kann.“

Dagmar Bischof, Vorsitzende des Stuhrer Seniorenbeirates: „Ich hoffe, wir bekommen die Pandemie im nächsten Jahr in den Griff und es zieht wieder Normalität in unseren Alltag ein. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass die Menschen in Deutschland endlich zur Kenntnis nehmen, wie gut wir es haben. Denn trotz all der Einschränkungen, die wir hinnehmen mussten, leben wir in Deutschland im weltweiten Vergleich nach wie vor im Paradies. Dafür bin ich dankbar und ich freue mich darüber.“

Lars Stummer, Vorsitzender des Schaustellerverbands in Bruchhausen-Vilsen: „Ich hoffe, dass alles wieder normal wird. Gerade unsere Berufsbranche ist sehr stark von der Corona-Krise betroffen, denn so viele Veranstaltungen sind seit Beginn der Pandemie ausgefallen. Es wäre schön, wenn es im März und April wieder mit den üblichen Frühjahrsmärkten losgeht und im kommenden Jahr auch Highlights wie der Brokser Heiratsmarkt stattfinden können.“