Erika Bode (links) und Louisa Möhlenhof sind Landfrauen aus unterschiedlichen Generationen. Dennoch haben sie viel gemeinsam. (Braunschädel)

Bassum/Syke. 70 Jahre alt wird der Kreisverband Grafschaft Hoya der Landfrauen in diesem Jahr. Mit einem Empfang im Kreismuseum Syke wird dieser runde Geburtstag mit Weggefährtinnen gefeiert. Eine Gelegenheit ihnen zu danken, wie Vorsitzende Jutta Hohnholz sagt. Es ist aber auch eine Gelegenheit, einen Blick zurück zu werfen auf die zahlreichen Aktionen und Aktivitäten, die der Landfrauenverband in den vergangenen sieben Jahrzehnten auf die Beine gestellt hat. Dabei hat sich im Kern gar nicht so viel geändert, stellten Erika Bode und Louisa Möhlenhof vom Landfrauenverein Bassum-Freudenberg fest, als sie sich jetzt trafen.

Erika Bode ist 84 Jahre alt und seit 1974 Landfrau, lange vor Louisa Möhlenhofs Geburt. Sie ist nämlich 30 und erst seit diesem Sommer Mitglied im Landfrauenverein Bassum-Freudenberg. „Damit senke ich den Altersdurchschnitt ganz schön“, weiß sie sehr wohl. „Das ist sehr jung für eine Landfrau“, sagt auch Jutta Hohnholz. Das Durchschnittsalter der Landfrauen beträgt 66,5 Jahre. Aber: „Ich fand das Programm gut“, sagt Louisa Möhlenhof. Frau, Familie, Gesellschaft, Landwirtschaft, Verbraucherbildung, Hauswirtschaft, Ernährung, Sport, Gesundheit, Entspannung, Neue Medien, Kultur und Soziales, Persönlichkeitsentwicklung sowie Qualifizierung des Ehrenamtes – das sind die Themen, die sich die Landfrauen auf die Fahnen geschrieben haben. Ein weites Feld, dem sich die Landfrauen in Vorträgen, Kursen, Seminaren, Projekten, Workshops, Diskussionsrunden, Arbeits- und Erfahrungsaustauschgruppen sowie bei Lehrfahrten da widmen. „Immer mit dem weiblichen Blick“, unterstreicht Jutta Hohnholz.

„Reiseberichte, Kreatives, Ausflüge, Seminare – da ist für jeden etwas dabei“, findet auch Louisa Möhlenhof. Wie etwa das Seminar „Erfolg wird weiblich“, an dem sie teilnahm und in dem es um Machtstrukturen und Außendarstellung, Eigenanspruch, Selbstbild und Rhetorik ging – Rüstzeug für den modernen Arbeitsmarkt. Ähnliches gab es auch schon vorher, wie Erika Bode sich erinnert. Die Gründung der Gästeführungen in Bassum vor 25 Jahren sei etwa so ein Beispiel gewesen, sagt sie. Damals, vor 25 Jahren, hatten die Landfrauen gemeinsam mit der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) überlegt, welche zusätzliche Einnahmequelle landwirtschaftliche Betriebe gewinnen könnten. So wurde auch Erika Bode eine Bassumer Gästeführerin. Die Nachtwächtertour war ihre Spezialität. Dabei hatte die gelernte Hauswirtschafterin, die im Mutterhaus in Lemförde in der Ausbildung tätig gewesen war, mit Landwirtschaft eigentlich gar nichts zu tun. „Auch meine Eltern nicht“, sagt sie. Das ist – entgegen weit verbreiteter Meinung – schon lange so. „Landfrauen sind längst nicht mehr ausschließlich Frauen, die mit der Landwirtschaft zu tun haben“, weiß auch Jutta Hohnholz. Nur noch rund zehn Prozent der Mitglieder haben mit der Landwirtschaft direkt zu tun, dementsprechend habe sich im Lauf der Zeit auch das Programm in den Landfrauenvereinen mit der Zeit geändert.

Kreativ sein, die Geselligkeit pflegen, sich zu aktuellen Themen informieren, das gehörte und gehört ins Programm der Landfrauen. „Wir haben viel gebastelt“, erinnert sich Erika Bode. Kränze geflochten aus dem, was der heimische Garten, Feld und Flur hergaben. Gemeinsam auf Reisen gegangen, Radtouren unternommen, Museen besucht und Ausflüge zu den Weihnachtsmärkten gemacht.

Auch Gesundheitskurse wie die Rückenschule hat sie mitgemacht. Und dann gab es Kurse oder Angebote, die heute nicht mehr in Mode sind. Es sei gestrickt und gehäkelt worden oder Handarbeitstechniken wie das Weißsticken wurden gepflegt. Nichtsdestotrotz: „Da sind viele Freundschaften entstanden, fast wie eine Familie“, genießt sie das gemeinschaftliche Miteinander immer noch.

Und heute? Kreativ sind die Landfrauen immer noch, nur das Angebot habe sich geändert, sagt Jutta Hohnholz. So wird heute eigener Schmuck angefertigt oder Freundschaftsbändchen geknotet statt Pullover gestrickt oder Taschen gehäkelt. Das sei auch eine Frage der Mode. So waren die Bassumer Landfrauen auch schon abends im Baumarkt unterwegs, um ein Vogelhäuschen zu bauen. „Ohne Männer, die bei so was vorpreschen“, lacht Louisa Möhlenhof. Kurse und Vorträge zu Heim und Garten, etwa „Wie legt man ein Hochbeet an?“ sind hingegen immer stark gefragt und auch die Ausflüge und Reisen. Dabei dürfen dann auch Männer mitfahren.