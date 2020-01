Bassum. Die neuen und aktuellen Superzahlen der Bassumer Silvestermarsch-Lotterie lauten: Eins, eins, zwei, fünf. Im Gegensatz zur Ziehung der Lottozahlen ist diese Ansage „mit Gewähr“. 1125 Teilnehmer am 47. Silvestermarsch hat das kleine Zählwerk in der Hand von Mitorganisator und Schwerathlet-Urgestein Rolf Hartmann am späten Silvesternachmittag in die Stiftsfuhren nahe Klövenhausen angezeigt. „Der bisherige Rekord mit 1111 Teilnehmern im Jahr 2013 wurde somit eingestellt und überboten“, freut sich der Zählmeister.

Nun würde man dieser erfolgreichen Bassumer Traditionsveranstaltung nicht gerecht, den Silvestermarsch nur an der großartigen Teilnehmerzahl zu messen. „Es ist ein gesellschaftliches Ereignis, welches unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Gelegenheit bietet, im Einklang mit der Natur den Übergang in ein neues Jahr einzuläuten“ sagt Schwerathletenchef Friedrich Ludwig.

Gestartet wird auf dem Parkplatz am Naturbad. Bereits gegen 12 Uhr versammeln sich die ersten Besucher an der kleinen Brücke, die über den Klosterbach führt und Träger des ersten Schildes mit dem roten Pfeil „Silvestermarsch“ ist. „Ich bin zum ersten Mal dabei“, freut sich Petra Danisch aus Syke und fügt hinzu: „Meine Freundinnen, die mir sonst bei gemeinsamen Unternehmungen Gesellschaft leisten, verbringen die Feiertage anderweitig, da habe ich mich entschieden, endlich mal mitzugehen.“ Die Sykerin schaut sich um, erfreut sich am strahlend blauen Himmel und beginnt ihre Wanderung entlang des Hombachs, der von mächtigen Efeu und Mistel umwachsenen Buchen, Eichen und Erlen umsäumt ist.

Diese urwüchsige im Winterkleid liegende Landschaft im weiteren Verlauf der Strecke Richtung des gerade eröffneten Reisegartens begeistert weitere Teilnehmer wie das Ehepaar Diedrich aus Bramstedt. „Ist das nicht ein schönes Fleckchen Erde“, gerät Jens Diedrich ins Schwärmen, „ein Naherholungsgebiet aller erster Güte. Darauf muss Bassum weiter setzen. In drei bis fünf Jahren wird keiner mehr für drei Tage nach Mallorca fliegen“, sagt Diedrich mit Überzeugung. Man werde sich Naherholungsorte aufsuchen, das sei bezahlbar. Er bezeichnet diese Art der Freizeitgestaltung als „weiche Faktoren“, die Bassum weiter verfolgen müsse. Ein Plädoyer, gehalten vor einer kleinen Gruppe im Rahmen des Silvestermarsches. Nur eine von vielen Begebenheiten dieser erfolgreichen Veranstaltung.

Die Sonne spiegelt sich im Klosterbach. Eine Entenfamilie tummelt sich um einen abgebrochen Baumstamm, der sanft im fließenden Gewässer die Wellen bricht. Für die beiden Labradore von Eike und Birgit Zormann aus Neubruchhausen eine willkommene Gelegenheit, ihren Durst zu löschen. Entlang einer Pferdekoppel wandert eine sechsköpfige Gruppe, die scheinbar die Wanderung zu einer Art Trauerbewältigung nutzt. Ein geliebter Mensch war für immer gegangen. Auch das ist der Bassumer Silvestermarsch. Ungewollt sich in unserer Nonstop-Gesellschaft für einen kleinen Moment in andere Gedanken einzuschwingen.

„Nichts bringt uns auf unserem Weg besser voran als eine Pause“. Dieser Satz aus einem Zitatenschatz eines Wanderers, ist dann auch das Motto des 20-köpfigen Organisationsteams der Bassumer Schwerathleten. Schon von Weitem leuchteten die neuen weißen T-Shirts mit dem von Lothar Liesmann entworfenen Logo: „40 Jahre Bassumer Silvestermarsch der Schwerathleten“. Verziert mit einer kleinen Wandergruppe von Bäumen umsäumt. „Es ist immer wieder eine Freude, wie alle mit anpacken“, freut sich Friedrich Ludwig über sein Team, welches nach dem Eintreffen die Wanderer innerhalb einer kurzen Zeit mit Bratwurst und Heißgetränken versorgt. „Gegen 16 Uhr beenden wir dann auch die Bewirtung“, gibt Ludwig ein Zeitfenster vor, „wir müssen dann noch alles abbauen und die Sachen hier in der Nähe einlagern“.

So geht der 47. Bassumer Silvestermarsch erfolgreich zu Ende. Es ist die Mischung aus sportlicher Aktivität und Geselligkeit, verbunden mit Gesprächen über das Zurückliegende und das Kommende. Im Einklang mit der schönen Natur der Bassumer Stiftsfuhren. Mit diesen Eindrücken gehen die Menschen in den Jahreswechsel. Der Bassumer Silvestermarsch: viel mehr als nur eine Zahl.