Syke-Barrien. Ein Fahrradfahrer ist auf einem Stromkabel ausgerutscht, gestürzt und schwer verletzt worden. Rettungssanitäter forderten am Donnerstag einen Notarzt an, der mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle auf die Bundesstraße 6 in Barrien geflogen wurde und dem Verletzten Medikamente gab. Für dessen Landung sperrten Polizisten die Bundesstraße in Höhe der Straße „Auf dem Esch“ für etwa eine halbe Stunde. Den 23-Jährigen, der mit seinem Rad Richtung Bremen unterwegs gewesen war, brachte nach Auskunft der Polizeiinspektion Diepholz ein Rettungswagen in ein Krankenhaus.