Selbst ist der Mann: Christian Eckstein demonstriert das neue Vorgehen bei der Bestellung. Statt an der Kasse zu warten und zu bestellen, können Kunden ab sofort selber Hand anlegen und teilweise sogar bestimmen, wie der Burger belegt werden soll. (Sebi Berens)

Groß war der Aufschrei, als das Fastfood-Restaurant McDonald's vor zehn Jahren in Syke eröffnen sollte. Die Angst vor weggeworfenen Tüten und die Skepsis gegenüber der großen Fastfood-Kette im beschaulichen Syke sind aber schnell verflogen. Jüngst wurde die Filiale in ein „Restaurant der Zukunft“ umgebaut, wie es vollmundig bezeichnet wird. Doch was ist daran so revolutionär? Wie arbeitet es sich jetzt? Und ist das wirklich die Zukunft? Der SYKER KURIER hat dem dem Restaurant mit dem goldenen "M" einen Besuch abgestattet.

Da ist er also, der erste Schritt in das Restaurant nach dem 600.000 Euro teuren Umbau. Auf den ersten Blick fühlt sich vieles vertraut, aber dennoch neu an. Die großen Menü-Tafeln sind LED-Wänden gewichen, der Kassenbereich ist kleiner. Dafür macht sich ein Neuzugang im Kundenraum breit: übergroße Tablets, die zum Bestellen einladen. „Kiosk“ nennen die Experten von McDonald's die Terminals. Mit wenigen Berührungen lässt sich hier das Wunschmenü zusammenstellen. Vorteil: Jede Zutat kann ausgetauscht, verdoppelt oder weggelassen werden. Bezahlt wird bequem direkt am Bildschirm mit der Geldkarte oder traditionell an der verbliebenen Kasse. Danach können die Gäste Platz nehmen und gemütlich warten. Denn weitere Neuheiten: Das Essen wird ab sofort frisch zubereitet und an den Tisch gebracht.

Der einzelne Kunde soll jetzt im Vordergrund stehen

Mit der Umstellung soll das Thema Individualisierung in den Vordergrund rücken. "Die Gäste wollen nicht mehr nur ein Produkt haben, das ihnen vorgegeben wird. Sie wollen es nach eigenen Wünschen ändern", beschreibt Christian Eckstein. Und der muss es als Franchise-Nehmer von 28 Filialen, 25 davon in Niedersachsen, wissen. Unter Franchise-Nehmern sind grob gesagt selbstständige Unternehmer zu verstehen, die aber einer bestimmten Marke des Franchise-Gebers unterstehen: in diesem Fall McDonald's. Angefangen hat Christian Eckstein vor genau 20 Jahren in Sulingen. Heute beschäftigt er 1500 Mitarbeiter an den Standorten in Niedersachsen. Der Unternehmer kommt nach eigenen Worten jüngst aus Orlando in den USA zurück, wo sich alle Franchise-Nehmer von McDonald's getroffen haben – immerhin 5000 an der Zahl. "Die haben sich alle von Steve Easterbrook, dem Chef von McDonald's, erklären lassen, was die aktuelle Vision ist", sagt Eckstein, der keinen Hehl daraus macht, dass die berühmte Fastfood-Kette lange den Anschluss an den Zeitgeist verpasst hat. Easterbrook habe diesen Trend umgekehrt und sich bei Kennern daher den Namen "Mr. Turnaround" – Mr. Umkehrer – gesichert.

Also Fastfood ade? Immerhin widerspricht das doch dem Konzept des schnellen Essens auf die Hand, oder nicht? "Die Erwartungshaltung von McDonald's an das System ist, dass wir die gleichen Zeiten haben", sagt Christian Eckstein. Tatsache sei aber auch, dass die dafür erforderliche Routine jetzt erst einmal erarbeitet werden müsse. Ob die angepeilten Zeiten eingehalten werden, erfahren Christian Eckstein und Mirko Vos, Director „Restaurant of the Future“ bei Christian Eckstein, anhand von Qualitätsmessungen, die sie momentan in verschiedenen Filialen durchführen.

Nicht alle Mitarbeiter waren euphorisch

Wer jetzt denkt, dass die Umstellung auf Selbstbestellung dazu dient, Personal einzusparen, wird von folgender Aussage Ecksteins überrascht sein: "Tatsache ist, dass wir jetzt zehn Prozent mehr Personal brauchen." Das Mehr an Personal werde vor allem in der Küche benötigt. "Dort haben wir früher vorbereiten können. Heute weiß ich nicht mehr, wann der Gast und die Bestellung kommen. Ich kann nichts kompensieren. In diesen Momenten habe ich entweder die Hände, um zu produzieren oder nicht", skizziert Eckstein. Christian Eckstein ist sich bewusst, dass die Umstellung nicht allen Kunden schmecken wird. Mittlerweile habe sich herauskristallisiert, dass es "early adopter" (frühzeitigen Anwender), "late follower", (quasi die Spätzünder) und die Verweigerer gibt. "Die Gruppe, die lieber bei Menschen bestellt, gibt es auch. Aber die Masse der Menschen, die wir wiedergewonnen haben, finden das geil", sagt Christian Eckstein selbstbewusst. Recht scheinen ihm auch die Umsatzzahlen zu geben. Laut dem Unternehmer ist im Vergleich zu den nicht umgebauten Restaurants eine deutliche Umsatzsteigerung zu erkennen. "Wir sind für Jugendliche deutlich attraktiver geworden, weil sie das cooler finden", schlussfolgert er.

Robin Brünnigs war vor zehn Jahren der erste Mitarbeiter in der Syker Filiale und kehrte nach Ausbildung und Studium wieder zurück. Das neue System sei eine riesen Umstellung. „Für mich persönlich war es die anspruchsvollste Erfahrung, die ich in meinen zehn Jahren bei McDonald's gemacht habe“, gibt er offen zu. Bekannte Strukturen seien weggebrochen, ein neues Konzept musste erstellt werden. Plötzlich war jeglicher Erfahrungsvorsprung, den Robin Brünnigs gegenüber anderen hatte passé. Aus 34 Mitarbeitern besteht sein aktuelles Team – fünf sind mit dem Umbau dazugekommen. Eingearbeitet wurden alle während des Umbaus in anderen Filialen. „Da lief es nach dem Prinzip ,learning by doing‘ ab“, beschreibt Brünnigs. Ähnlich wie bei den Kunden, seien nicht alle Mitarbeiter sofort euphorisch gewesen und standen der Sache eher skeptisch gegenüber. Andere wiederum würden eine völlig neue Bestimmung entdecken. „Andere Mitarbeiter blühen dafür total auf, weil sie neue Aufgaben haben“, hat Brünnigs beobachtet.

Und was sagen die Kunden? Der erste Eindruck bei zwei Frauen, die es sich mit ihrem Essen im hinteren Bereich des Restaurants bequem gemacht haben, ist verhalten. „Ich finde es unpersönlicher als vorher“, sagt eine von ihnen, begleitet von eifriger Zustimmung ihrer Begleiterin. Die Idee der Bestellung an den Terminals kommt nicht wirklich gut an. Das Argument, dass sie dafür ihre Burger auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden können, kontern die beiden mit: „Das hätten wir an der Kasse auch sagen können.“ So leicht scheinen die beiden also nicht zu überzeugen zu sein. Bleibt für das Unternehmen zu hoffen, dass sie zu den „late followern“ gehören. Wiederkommen werden sie aber, wie sie zugeben – wenn auch unter freiwilligem Zwang: „Müssen wir ja, hier gibt es keine andere Filiale.“