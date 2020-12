And the winner is: Mads Leue aus Seckenhausen hat den Wettbewerb von Weymann gewonnen. Henrik Weymann (hinten von links), Manfred Korthe und Mina Mancuso waren die ersten Gratulanten an den jungen Stuhrer. (Vasil Dinev)

Twistringen/Stuhr. Die Backrezepte hat er mit vielen weiteren Backtipps von seiner Oma Gudrun bekommen und selbst auf mehreren Backblechen ausprobiert. Und das scheint sich gelohnt zu haben: Denn Mads Leue aus Seckenhausen hat sich gegen 77 andere Weihnachtsplätzchenbäcker durchgesetzt und den Plätzchenwettbewerb gewonnen, den der Knax-Klub der Kreissparkasse Syke und die Bäckerei Weymann in Twistringen ausgelobt hatten.

In der Twistringer Backstube, wo die Bäcker in der Vorweihnachtszeit der vergangenen Jahre sonst immer mit gut 400 Kindern Hexenhäuser backten, gab es in diesmal, den zeitlichen Gegebenheiten angepasst, ein Plätzchenwettbewerb, der auf Distanz ausgelegt war. Neben dem Hausherren, Bäckermeister Henrik Weymann, waren auch Manfred Korthe von der Kreissparkassengeschäftsstelle Twistringen sowie Dennis Landt und Nina Mancuso aus der Marketingabteilung der Hauptgeschäftsstelle der Kreissparkasse in Syke in die Weymannsche Backstube nach Twistringen gekommen, um dem Sieger des Plätzchenwettbewerbes zu gratulieren.

Dritter Durchgang gestartet

Voller Anerkennung sprach Bäckermeister Henrik Weymann über die vielen eingereichten inspirierenden – genussvollen bis delikaten – nicht alltäglichen und individuellen Kreationen. Da hatte es die fünfköpfige Jury, bestehend aus drei Bäckern und zwei Verkäuferinnen aus dem Hause Weymann, nicht leicht, einen Sieger zu bestimmen. „Die Kekse mussten auch in unser Programm passen. Es musste eine Kekssorte sein, die in großer Menge produzierbar ist und auch über eine bestimmte Haltbarkeit verfügt“, erklärte Henrik Weymann. „Das war keine leichte Aufgabe, denn es waren wirklich tolle Plätzchen dabei. Die Juryentscheidung trafen wir dann doch einstimmig“, schildert der Bäckermeister weiter. Mit einem Orangen-Mohn-Keksrezept hatte sich Mads Leue aus Seckenhausen den Titel des Backrezept-Champions errungen.

Die derzeitige Keksnachfrage bestätigt Henrik Weymann die richtige Wahl. „Mads' Backvorschlag ist seit dem 1. Dezember in unserem Programm und wir haben bereits den dritten Backdurchgang gestartet und verkaufen den Keks nach dem Rezept von Mads Leue unter dem Namen 'Mads Mohntraum'“, freute sich Henrik Weymann über den großen Erfolg des Orangen-Mohn-Kekses. Mit den Zutaten von Butter, Weizenmehl, Orangensaft, Zucker, Vanillezucker, Eigelb, Orangenschale sowie gemahlenem Mohn entstehen die Weihnachtsleckereien.

Eine große Keksnachfrage ist im Interesse aller Beteiligten, denn die Bäckerei Weymann spendet bei jeder verkauften Keks-Tüte einen Euro für eine gute Sache. Eine Entscheidung über den Empfänger hatte Mads Leue schon getroffen: Das Geld soll der Huskyhof in Ridderade erhalten. „Die Arbeiten auf dem Hof finde ich cool, und die Familie kann das Geld bei den jetzigen Einnahmewegbrüchen sehr gut für die Tierpflege gebrauchen“, war Mads fest von seiner Entscheidung überzeugt. Zur Freude aller Preisverleihungsteilnehmer erklärten die drei anwesenden Mitarbeiter der Kreissparkasse die Spende großzügig aufrunden zu wollen.

Neben Mads Leue können sich insgesamt weitere zehn der teilnehmenden Knax-Klub-Mitglieder über einen Gutschein der Bäckerei Weymann in Höhe von zehn Euro freuen. Mads selbst erhielt im Beisein seiner Mama Julia einen Coupon von 50 Euro. Aber nicht nur das Keksebacken interessiert den achtjährigen Mads. Er besucht die zweite Klasse einer Grundschule in Bremen, in die er nach eigenen Angaben sehr gerne geht. „Deutsch oder Mathe, alles kein Problem für mich, damit beschäftige ich mich gern“, so der Zweitklässler. Neben der Schule liebt Mads es, sich mit Freunden zu treffen und mit seinem BMX-Fahrrad zu fahren.

Ein gemeinsamer Gang durch die Backstube, bei dem sogar genascht werden durfte, beendete die kollektive Ehrungsprozedur des Knax-Klubs und der Bäckerei Weymann. Für all die Menschen, die ihre heimische Weihnachtsbäckereien aktivieren und selbst backen möchten: Die Backrezepte aller 78 Teilnehmer sind auf der Internetseite des Knax-Klub der Kreissparkasse Syke (www.ksk-syke.de) unter „Plätzchenwettbewerb“ einzusehen.