Syke-Heiligenfelde. Ein Rollerfahrer ist am Sonnabend bei einem Unfall auf der Bundesstraße 6 schwer verletzt worden. Der 50-Jährige kam nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz in Heiligenfelde von der Straße ab und stürzte. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer auf dem Weg Richtung Bremen die Kontrolle über den Roller verlor, weil er eine Gasflasche unsachgemäß transportierte. An dem Roller entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.