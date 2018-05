Berührend: Das Moderne Orchester spielte Lieder aus bekannten amerikanischen Filmen und Musicals. (Jonas Kako)

Syke. Unter dem Titel "Winds and Voices" gaben das Moderne Orchester des TuS Syke und der Gospelchor Go Spell On in der Christus-Kirchengemeinde Syke am Sonnabend ein Konzert. Das war für beide eine Premiere, für die das Theater in Syke die passende Bühne bot. Wobei das Wort "passend" im wörtlichen Sinne nur knapp zutraf. Um allen zusammen auf der Bühne des Theaters einen Platz bieten zu können, musste diese erst einmal ausgefahren werden. Rund 100 Musiker, das Orchester sitzend und der Chor stehend, rückten eng zusammen, um ihr Vorhaben durchführen zu können. Gut, dass das Theater über die Technik verfügt, die Bühne in Richtung der Sitzreihen im Parkett auszuziehen und dadurch an Bühnenfläche zu gewinnen.

In den ersten Reihen war es leider nicht möglich, die Chormitglieder zu sehen, die etwas erhöht hinter dem Orchester standen. Doch das Wichtigste bei einem Konzert ist schließlich, was das Ohr zu hören bekommt. Nachdem der Gesang des Gospelchors bei dem ersten Lied, dem Song „Come Into His Presence“, ein wenig verloren und gedämpft von seinen hinteren Plätzen hervordrang, hatten sie den Dreh bei den darauffolgenden Liedern raus und drangen kraftvoll nach vorne. Einzige Ausnahmen bildeten da die Lieder mit den Solos.

Das Konzert wurde von dem Orchester mit dem Lied „Cantastoria“ eröffnet, was auf Deutsch „Bänkelsänger“ heißt. „Im Mittelalter waren Bänkelsänger für die Verbreitung wichtiger Nachrichten zuständig. Da gab es noch kein Internet und Handy“, erzählte Petra Raue vom Modernen Orchester. „Damit man sie besser sehen und hören konnte, stellten sie sich auf Bänke. Daher der Name Bänkel“, sagte sie und zog einen Vergleich zu der Dirigentin des Orchesters, Sabine Rosebrock, die sich für die Arbeit ebenfalls auf ein kleines Podest stellte. Um das Konzert interessant für die Gäste zu machen, wechselten sich Chor und Orchester mit ihren Einsätzen ab. Da das Orchester mit seinen Liedern oft etwas mehr Zeit ausfüllte, sang der Chor auch mal zwei Lieder hintereinander. So sang der Chor nach dem Lied „Lord Tullamore“ vom Orchester die Songs „Come Into This House“ und „The Gospel Train“. Dem folgte das Orchester mit dem Lied „La La Land“, aus dem gleichnamigen Film. „Dieser Film wurde für seine Musik mit vielen Preisen ausgezeichnet“, sagte Rosenbrock und machte das Publikum gespannt auf Weiteres.

Das Orchester bediente sich weiterer Songs aus bekannten Filmen und Musicals aus den USA. Besonders schöne Momente verschafften die Musiker dem Publikum mit den Liedern, die sie gemeinsam präsentierten. Wobei „Today Is The Gift“ besonders berührte, aber auch „I´m On My Way“ und „Ain’t No Mountain High Enough“ waren schön arrangiert. „Vor diesem Konzert gab es fünf gemeinsame Proben und viele Meetings des Vorbereitungsteams“, sagte Ulrich Ellinghaus, der Chorsprecher und Vorsitzende des Fördervereins des Chors. „Die Idee für ein gemeinsames Konzert entstand bei dem Jahreskonzert des Modernen Orchesters im November 2017. Dort wurden von dem Orchester einige Stücke des Gospelchors gespielt“, erzählte Ellinghaus. „Ich finde es gut, dass die so etwas machen und ein gemeinsames Konzert geben“, sagte Besucherin Anneliese Surm. „Das Moderne Orchester höre ich gerne, weil die einfach alles spielen und wirklich gut sind.“