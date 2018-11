Zu Besuch bei der Künstlerin: Karin Rosenbaum (links) hat die Karte für die Jahreslosung für das Bibellesen erstellt. Sehr zur Freude von Landessuperintendentin Birgit Klostermeier. (FR)

Bruchhausen-Vilsen. Vor-Ort-Termin mit der Landessuperintendentin. "Fühlen Sie mal den Stein", sagt Karin Rosenbaum in der Diele ihres Fachwerkhauses in Bruchhausen-Vilsen, in der sie ihre Skulpturen ausstellt. „Das ist kein gewöhnlicher Speckstein. Es ist ein sogenannter Seifenstein. Sein Staub fühlt sich in der Hand an wie Seife." Rosenbaum hat die Jahreslosung der Ökumenischen Gemeinschaft für das Bibellesen für das Jahr 2019 erstellt. Deshalb das Gespräch mit Birgit Klostermeier.

Auch andere Skulpturen sind aus Seifenstein. Karin Rosenbaum arbeitet seit 40 Jahren mit dem Stein, erklärt Katharina Lohmeyer, Pressesprecherin des Sprengels Osnabrück. Sie beziehe ihn über einen Importeur aus Brasilien, Rosenbaums Heimatland. Sie wurde 1954 in Porto Alegre geboren. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater war Deutschbrasilianer. 1998 zog sie mit ihrem Ehemann, dem Pastor Walter Rosenbaum, nach Nordwohlde. „São Paulo hat uns damals sehr vereinnahmt. Diese Stadt kann einen auffressen“, sagt Karin Rosenbaum über die größte Stadt Brasiliens mit mehr als zwölf Millionen Einwohnern. Dann kam der Umzug nach Nordwohlde, ins 1400-Seelen-Dorf. Auch dort hat sie sich verewigt: Über dem Altar in der evangelischen Kirche ist Rosenbaums wohl größte Skulptur zu sehen, „Der Auferstandene“.

Karin Rosenbaum nimmt Landessuperintendentin Klostermeier mit in ihr Atelier, ein helles Holzhaus mit großen Fenstern, von denen der Blick in den Garten der Rosenbaums fällt. Auf einem Holztisch liegen zwei schwere Sandsäcke, darauf ein Stein, den die 64-Jährige mit Hammer und Meißel bearbeitet. Um sich vor dem Staub zu schützen, trägt sie eine Schutzbrille und einen Mundschutz. Hinter ihr stehen große Holzregale mit Utensilien, rechts von ihr hängt ein Regal mit verschiedenen Werkzeugen. Zuerst fertigt sie ein Modell aus Ton. Danach wird dann der Stein in Form gebracht. „Für mich ist die Arbeit an einer Skulptur ein mystisches Erlebnis“, erzählt Rosenbaum. „Die kreative Arbeit mache ich nicht mit dem Kopf, ich lasse meine Hände arbeiten.“

Vom Atelier geht es zurück in das Arbeitszimmer von Karin Rosenbaum. Auch hier arbeitet die Grafikerin mit den Händen, unter anderem am Computer. Hier entstand auch die Karte für das Jahr 2019. Seit 2005 fertigt die 64-Jährige Karten zum Thema der jeweiligen Jahreslosung. „Suche Frieden und jage ihm nach!“ aus Psalm 34, Vers 15 – das ist die Jahreslosung der Ökumenischen Gemeinschaft für das Bibellesen für das kommende Jahr. Grundlage war eine Collage aus feinem, dünnem Papier, die eine Weltkugel zeigt. Karin Rosenbaum hat diese Collage eingescannt und am Computer weiter bearbeitet. Links fügte sie einen Schatten ein, am Fuß der Erdkugel positionierte sie die Symbole der Weltreligionen. „Wir schaffen Frieden nur, wenn wir zusammen arbeiten. Nicht, wenn wir Alleingänge machen, Menschen ausgrenzen und Mauern bauen“, ist sie sich sicher. „Religionen sind bei diesem Prozess ein wichtiger Teil – wenn sie nicht ausgrenzen und ihre eigene Religion für die einzig richtige halten.“

Karin Rosenbaum leiste ihren Beitrag zum Frieden, findet Birgit Klostermeier – durch ihre Karten, aber auch durch die Organisation einer Kirchenkreispartnerschaft mit Brasilien. Dann spricht die Landessuperintendentin die Künstlerin direkt an: „Mit Ihrer Arbeit als Bildhauerin und Grafikerin bilden Sie, was für Frieden unerlässlich ist: eine Brücke zwischen verschiedenen Kulturen. Sie schärfen unseren Blick auf die Themen der jeweiligen Jahreslosung und sorgen für Austausch."

Die Karte zur Jahreslosung 2019 ist direkt bei Karin Rosenbaum erhältlich: Interessierte können per E-Mail an info@kunstundkirche-kr.de bestellen.