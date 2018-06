Lange Tradition: Seit den 70er-Jahren können sich Liebhaber bei der Rosenschau der Baumschule Wolters in Wachendorf umschauen. (Udo Meissner)

Syke-Wachendorf. Wenn die Veranstalter nicht wissen, die wievielte Ausgabe sie hat, darf sich eine Veranstaltung definitiv als traditionell bezeichnen. Und eben dies ist bei der Wachendorfer Rosenschau der Fall. Seit den 70er-Jahren gibt es sie und an diesem Wochenende, 16. und 17. Juni, geht sie auf dem Gelände der Baumschule Wolters in die nächste Runde.

Mehr als 3000 Rosen in verschiedensten Formen, von Stamm- bis Buschrose, von wild, über historisch bis modern. Dazu noch Rosenbegleitstauden und diverse Kunsthandwerker. All dies wartet am Sonnabend von 8 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf Besucher. Autofahrer freuen sich zudem über kostenlose Parkmöglichkeiten auf dem benachbarten Acker. Soweit der kurze Abriss für Ungeduldige, nun in die Details.

Neu dabei sind laut Inhaber Timo Wolters Sorten wie Audienz, Comeback, Laudatio und Charisma, die durch ihre unterschiedlichen Farben und Wuchshöhen für jeden Bedarf etwas bieten sollen. „Die sind sehr widerstandsfähig, gesund und bieten zugleich auch Duft. Das war in der Vergangenheit eher schwer zu erreichen“, weiß der Profi. Nostalgie, Augusta Luise und Leonardo Da Vinci zählen hingegen schon längst zu den Klassikern. „Die nennt man heute schon Weltrosen, weil sie weltweit gut verkauft werden“, sagt Detlev Wolters.

Bienenfreundliche Rose

Auch die Bienenweidenrose sei durch ihre offenen Blüten und das aktuelle Bienensterben auf dem Vormarsch. Die Entwicklung hin zur bienen- und vogelfreundlichen Rose begrüßt Gärtnermeister Detlev Wolters ebenfalls. Es sei wichtig, genau darauf zu achten: „Im Endeffekt profitieren wir alle davon. Habe ich viele Insekten, habe ich viele Rosen und Hagebutten und die Äpfel und Kirschen wachsen an den Bäumen. Daneben haben die Vögel durch die vielen Insekten mehr Nahrung und vermehren sich stärker.“

Die Rose richtet sich dabei Detlev Wolters‘ Worten nach nicht mehr alleine an die Profis unter den Gartenliebhabern. „Die Sorten, die heute kommen, sind immer öfter Einsteigermodelle“, hat er beobachtet. Die Zeiten, in denen der Verbraucher mit Edelrosen ein Statussymbol in seinem Garten beherbergte, sie als ansehnliches Geschenk mitbrachte oder sie als Zeichen der Liebe seiner Angebeteten überreichte, sind vorbei. „Heute werden die Rosen mehr auf Gesundheit gezüchtet, weil die Menschen keine Ahnung mehr haben. Früher hatten sie auch mehr Gefühl für den Garten“, meint Detlev Wolters.

Dennoch sei ein Trend erkennbar, dass gerade jüngere Menschen sich wieder für ihren Garten interessieren und sich viel bei der Baumschule erkundigen. Zwar bestehe der Großteil der Rosenschau-Besucher aus älteren Semestern. Dennoch seien die Twens und Mittvierziger immer öfter auszumachen. „Die haben sich entweder frisch einen Garten zugelegt oder suchen etwas für ihren Balkon“, erzählt Timo Wolters. Oder sie nutzen die Veranstaltung einfach als Forum, um sich auszutauschen. „Viele kommen her und fachsimpeln und informieren sich bei einem Kaffee“, bestätigt Detlev Wolters. Gerade Gespräche über die Züchtung ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln seien in letzter Zeit angesagt. Infos aus erster Hand gibt es übrigens an beiden Tagen bei Detlev Wolters. „Ab je etwa 15 Uhr spreche ich über Schnitt und Düngung von Rosen“, sagt er.

Wer sich ein wenig die Beine vertreten möchte, kann das ebenfalls geöffnete und nur wenige Hundert Meter entfernte Rosarium besuchen. „Dort werden der Geschäftsführer und seine Mitstreiter die Besucher über das Projekt informieren“, verrät Detlev Wolters.

Damit der elegante Neuzugang, den sich Interessierte am Wochenende bestenfalls zulegen, nicht nach zwei Wochen schon wieder auf dem Kompost landet, haben Detlev und Timo Wolters noch drei Tipps für Einsteiger: „Richtige Rosenerde verwenden, den richtigen Standort wählen und so schnell wie möglich einpflanzen sowie moderat wässern. Dabei lieber nur alle zwei bis drei Tage und dafür richtig. Gibt man den Rosen kontinuierlich immer ein wenig Wasser, produzieren sie keine neuen Wurzeln, zumal das Wasser auch oft gar nicht bis in die Wurzeln durchsickert.“