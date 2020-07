Dirk Schmidt-Herholz lenkt den Blick auf die realistische Darstellung des Rettungsdienstes. (FOTOS: Vasil Dinev)

Bassum/Bremen. Wenn Dirk Schmidt-Herholz so überlegt, dann „zieht sich der Rettungsdienst als roter Faden durch mein Leben“, sagt er. Angefangen mit einem Praktikum bei der Berufsfeuerwehr in Oberhausen über die Arbeit als Rettungssanitäter und -assistent bis hin zur Fortbildung der nächsten Generation: Der Rettungsdienst begleitet den Bassumer. Und über die zahlreichen Fahrzeuge, die dabei im Einsatz sind, hat er in diesem Jahr das Buch „Rettungsfahrzeuge mit dem Mercedes-Stern“ herausgebracht. Passend zum 50-jährigen Geburtstag des professionellen Notdienstes.

Einmal, erinnert sich Dirk Schmidt-Herholz, habe eine ältere Dame bei ihm im Rettungswagen gelegen, auf die schlaffe Vakuum-Liege gezeigt und gefragt, ob die Einsatzkräfte auch in der Wasserrettung aktiv seien. „Die Liege sieht nun mal aus wie ein Schlauchboot“, sagt Schmidt-Herholz und ergänzt: „Das sind die schönen Momente, die man erlebt.“ Oder ein älterer Herr, der bei seinem Krankentransport meinte, es werde schon wieder alles gut. Es sind diese positiven Erlebnisse, die Schmidt-Herholz ein Lachen aufs Gesicht zaubern. Er selbst hat zahlreiche von ihnen mitbekommen, war er doch knapp zehn Jahre als ehrenamtlicher Rettungsassistent im Einsatz. Doch das sei nicht mehr leistbar, wie er sagt. „Von einem professionellen Retter wird mehr erwartet“, weiß er.

Mittlerweile gibt er sein Wissen weiter, bildet nach seinem Jura-, Psychologie- und Pädagogik-Studium (mit Promotion in Arbeits- und Organisationspsychologie) nun unter anderem Rettungs- und Notfallsanitäter aus und fort. Durch seine Tätigkeiten hatte er sich über Jahrzehnte ein umfangreiches Fotoarchiv von Rettungsfahrzeugen aufgebaut. Sogar noch alte Dias liegen im Regal des Arbeitszimmers. „Was macht man damit?“, fragte er sich.

Aus dieser Frage ist ein 250-seitiger Bildband über die vergangenen 50 Jahre der Rettungsfahrzeuge mit dem Mercedes-Stern geworden. Dabei beschränkt er sich – im Gegensatz zu seinem ersten Buch „Rettungsdienst im Ruhrgebiet“ – nicht auf ein Gebiet oder eine Stadt, er zeigt die Unterschiede in den Fahrzeugen bundesweit. Sei es die Lackierungen, das Martinshorn oder das Sondersignal. „Es soll kein Fachbuch sein, sondern ich möchte damit mit Vorurteilen aufräumen“, erzählt Schmidt-Herholz. Denn was ihm und seiner Frau immer wieder im Fernsehen aufgefallen ist, dass Menschen, die bei der Polizei, im Straßendienst oder eben im Rettungswagen arbeiten, „nicht realistisch dargestellt werden“. Ein Heldenepos nennt Schmidt-Herholz das. Vor allem hat sich in den fünf Jahrzehnten viel getan, in der Ausbildung der Einsatzkräfte wie bei der Technik.

Um das zu zeigen, sind nicht nur die Außenansichten der Wagen abgebildet, das Innenleben zeigt Schmidt-Herholz ebenfalls. „Es hat sich sehr viel getan“, weiß der Bassumer. Während es früher einen Fahrer gab, der den Patienten möglichst schnell ins Krankenhaus bringen sollte, wird der oder die Verletzte nun unterwegs versorgt. Das hat natürlich auch zur Folge, dass die Rettungswagen sich verändern mussten. Immerhin müssen jetzt mehrere Menschen dort Platz haben. „Der Rettungsdienst ist gut aufgestellt. Es gibt für Pandemien, schwere Unfälle oder Explosionen Spezialfahrzeuge“, sagt Dirk Schmidt-Herzholz.

Insgesamt drei Jahre hat es gedauert, bis er den fertigen Band in den Händen halten konnte. Dafür hat er Archive von Feuerwehren und Hilfsorganisationen nach Fotos durchforstet und hat in der Umgebung Wehren besucht und Rettungs- und Krankenwagen fotografiert. So habe er während der Recherche und nach der Veröffentlichung viel gelernt. Von den knapp 500 Fotos, die es in den Band geschafft haben, stammen alleine 100 aus Bremen und Bremerhaven. „Die Städte waren der Schwerpunkt.“ Das liegt unter anderem daran, dass nicht nur ein Standardfahrzeug, der Bremer Transporter, aus der Hansestadt kommt, sondern auch das Mercedes-Werk dort steht, die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr vor Ort so hervorragend funktioniert hat und die Bremer Feuerwehr in diesem Jahr ihr Jubiläum feiert.

Besonders zeitaufwendig: die Bildunterschriften zu den Fahrzeugen. Diese Sisyphusarbeit hat Schmidt-Herholz anfangs unterschätzt. „Es war ein langer Weg von der Idee zum Buch“, freut er sich über sein Werk. Ihm ist bewusst, dass es sich um ein Nischenprodukt handelt, aber „es gibt eine Fangemeinde“. So freuen sich die Modellbauer, dass die Fahrzeuge aus bestimmten Winkeln fotografiert wurden, schließlich muss alles möglichst detailgetreu sein. Das hat den Bassumer beeindruckt: „Es ist spannend, dass es für jedes Fahrzeug Menschen mit einem Faible gibt.“

Weitere Informationen

Das Buch „Rettungsfahrzeuge mit dem Mercedes-Stern“ ist in diesem Jahr im Ardenkuverlag erschienen und kostet 29 Euro.