In Zeiten der Pandemie werden die sieben Gehrouten besonders stark und gern von Wanderbegeisterten genutzt, weiß Sarah Verheyen vom Tourismus-Service. Sie appelliert, auch beim Wandern die gebotenen Corona-Regeln einzuhalten. (Dieter Koch)

Bruchhausen-Vilsen. In der Corona-Zeit finden vielen Menschen Gefallen daran, wandern zu gehen und somit zum Beispiel dem teils recht tristen Lockdown-Alltag ein wenig zu entkommen. „Unsere Wanderwege in Bruchhausen-Vilsen sind immer gut besucht, aber tatsächlich seit Beginn der Pandemie noch mehr. Und ich denke, dass Bewegung gerade in dieser schwierigen Zeit wichtig ist“, betont Sarah Verheyen vom Tourismus-Service in Bruchhausen-Vilsen. Gleichzeitig sei es wichtig, auch beim Wandern auf die geltenden Abstandsregelungen zu achten. „Das ist auf unseren Wegen aber kein Problem“, ergänzt die Mitarbeiterin des Tourismus-Services.

Die gestiegene Wanderbegeisterung nimmt der Syker Kurier zum Anlass, die Gehwege mitten in der Vilser Natur einmal vorzustellen. Auf den Mönchsweg, den Kleinbahnweg und den Berxer Höhenweg wurde in einem ersten Teil bereits eingegangen. Bedeutet: Die vier weiteren Strecken werden nun thematisiert.

Wöpser Kirchweg von Vilsen bis Gehlbergen (5,5 Kilometer)

„Hier handelt es sich um einen historischen Weg, den die Wöpser Bürger zum Kirchgang nach Vilsen nutzten“, erklärt Verheyen. Die Route startet an der Brautstraße. Im Anschluss gehen Wandernde am Bahnhof „Vilsen Ort“, der Kleinbahn und am Betriebsgelände von Vilsa vorbei. Über die Feldmark führt der Weg dann nach Wöpse. Die Rückkehr kann über den Schlossweg angetreten werden. „Besonders auf dem Weg sind auch die Biotope und die wunderschönen Fachwerkensembles“, schwärmt die Mitarbeiterin des Tourismus-Services. Speisen können Wanderlustige in Zeiten ohne entsprechende Corona-Beschränkungen übrigens beim Lokal Perpendikel zu sich nehmen.

Schlossweg über Bruchhausen und Stapelshorn nach Gehlbergen (sieben Kilometer)

Start der Strecke ist am Bahnhof in Bruchhausen-Vilsen. Danach folgen diese Wegpunkte: Kleinbahn-Museum, Wasserspielplatz, Reisemobil-Stellplatz, großer Marktplatz und das Schloss in Bruchhausen. Schließlich führt die Route über Stapelshorn nach Gehlbergen. Auf der Wanderung stehen einige Einkehrmöglichkeiten zur Auswahl – nämlich Borcherdings Fleischergrill, der Alte Bahnhof, das Schloßstübchen und das Gasthaus Mügge. Besonders interessant: Das letzte Teilstück des Weges geht am Hauptkanal der Melioration, dem ehemals größten Be- und Entwässerungssystem in Europa, entlang. „Zudem ist die Strecke landschaftlich reizvoll“, hebt Verheyen hervor. In Gehlbergen angekommen, kann über den Wöpser Kirchweg in den Ort zurückgekehrt werden. Summiert gehen Wanderliebhaber also eine fast 13 Kilometer lange Runde.

Brokser Rundweg zum Meliorations-Hauptkanal und zurück (7,5 Kilometer)

Auch dieser Wanderweg beginnt am Bahnhof in Bruchhausen-Vilsen. Danach führt die Strecke am Rathaus vorbei. An der Ampelkreuzung biegen Wandernde nach links ab und folgen kurz darauf rechts der Straße Zu den Weiden. Weiter geht es bis zum Hauptkanal der Melioration. „Dann folgt man dem Kanal, bis man auf den Schlossweg trifft. Auf diesem geht man bequem zurück zum Ausgangspunkt“, schildert Verheyen. Entsprechend lassen sich bereits erwähnte Essensoptionen wiederfinden: Alter Bahnhof und Borcherdings Fleischergrill.

Geestrandweg von Heiligenberg bis Wöpse (5,7 Kilometer)

Zunächst geht es von der Kneipp-Freianlage am Heiligenberg bergauf durch den Hohlweg zum Rutental und danach wiederum durch das Rutental bergab. Im der Folge überqueren Wandernde die Kreisstraße, gehen danach auf dem Geestrand entlang und durch einen Zipfel des Sellingslohs nach Gehlbergen. Die Rückkehr zum Startpunkt kann laut Verheyen erst über den Wöpser Kirchweg und dann über ein Teilstück des Mönchswegs angetreten werden. Das Resultat ist eine vergleichsweise große Gesamtrunde. Stärken können sich Wandernde beim Forsthaus Heiligenberg und der Klostermühle. Der Geestrandweg bietet zudem zwei besondere Highlights – einen Panoramablick über das Urstromtal der Weser und ein Hügelgräberfeld; es stammt aus der Bonze- und der Eisenzeit. Mehr noch: Die Gräber sind sogar die ältesten Zeugnisse einer Besiedlung der Region.

Weitere Informationen zu den Strecken erhalten Wanderfreunde beim Tourismus-Service der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen – telefonisch über die Nummer 0 42 52 / 93 00 50 und per E-Mail an tourismus@bruchhausen-vilsen.de.