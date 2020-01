Bruchhausen-Vilsen. Eurythmie ist ein Fach, das sich auf dem Lehrplan einer staatlichen Schule nicht findet. Was sich dahinter verbirgt, konnten Eltern am Sonnabend ergründen, die für ihre Kinder auf einen Platz an der Waldorfschule in Bruchhausen-Vilsen hoffen. Elternschule war angesagt. Knapp zwei Dutzend Väter und Mütter drückten wieder die Schulbank.

Saadja Krapick lehrt Eurythmie – die Kunst, Sprache und Musik durch menschliche Bewegung sichtbar zu machen. Von einer alten Stadt sprach er, umgeben von einer Mauer, und die Eltern sollten diese imaginäre Mauer stützen. Große und kleine Kreise umeinander zu bilden, forderte er auf. „Hier zeigt sich, wer vorangeht, wer zögerlich ist, wer sich vielleicht beim nächsten Mal traut, forsch zu sein“, sagte der Lehrer. Geschichte, Schritt für Schritt zurück vom Handy bis zum Bau der Pyramiden, von Tina Thiedig erklärt zu bekommen als Schulanfänger, dürfte ein großes Vergnügen sein. „Der Zeitbegriff 'Vor 5000 Jahren' ist für ein zehnjähriges Kind so begreifbarer. Wann hast du Mamas Hand anfassen können? Wann habe ich als Lehrerin das gekonnt bei meiner Mutter? Telefone hatten mal eine Schnur und standen an einem festen Platz. Handys gab es nicht. Alles musste erst einmal erfunden werden. Die Keilschrift entstand. Schon sind wir im Zweistromland, sitzen in einem Boot auf dem Nil, der fruchtbaren Schlamm ablagert. Korn wird angebaut, damit wird Handel getrieben. Dafür konnten Steine gekauft und nach Ägypten transportiert werden für die Pyramiden. Nun sind wir in der Zeit vor 4500 Jahren.“ Wie in einen spannenden Film nahm die Lehrerin die Eltern mit auf die Reise. „Von Schicksalen der Menschen in den einzelnen Epochen erzähle ich, die sind einprägsamer als nackte Fakten und Jahreszahlen“, sagte sie.

25 Kinder im Klassenverbund

Parallel dazu gestalten die Kollegen ihre Fächer in Deutsch, Mathematik, Kunst und anderen jeweils zwei bis drei Wochen lang mit diesem Thema. Die Kinder fertigen in Hausarbeit Epochenhefte an mit Zeichnungen und Texten. 25 Kinder umfasst ein Klassenverbund aus zwei Jahrgängen. Schulbücher tauchen erst in den höheren Klassen auf, speziell bei den Fremdsprachen. Englisch und Französisch wird von der ersten Klasse an angeboten. „Die Kinder sprechen dann nur. Nichts Schriftliches, keine Grammatik wird ihnen anfangs abverlangt. Der Nachahmungstrieb macht es ihnen leicht, fremde Laute zu lernen“, erklärte Jaqueline van Wijk. Sie lud zu einer Geometriestunde ein. Ließ Quadrate, Rechtecke und Rauten zeichnen, mithilfe der bereitgelegten Bleistifte, Geodreiecke und Zirkel. 90-Grad-Winkel sollten bestimmt werden. Zeigte an der Tafel, dass ein Kreis, der alle Seiten des Quadrats berühren soll, sowohl ins Innere als auch um das Äußere eines Quadrats passt.

Schulleiterin Judith Preuß erläuterte, das Bestreben der Waldorfpädagogik liege darin, Wille, Gefühl und Erkenntnis der Kinder so auszubilden, dass sie sich in der Welt verankern können. Zugang zur Waldorfschule soll jedem Kind möglich sein. Auch bei wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen gebe es Wege, trotz Schulgeldforderung aufgenommen zu werden. Erstaunlich die Aussage, dass Lehrer an staatlichen Schulen mehr verdienen, obwohl die Waldorfpädagogik eine zusätzliche Ausbildung erfordert mit Bezug zu anthroposophischer Menschenkunde und Erziehungskunst durch die Impulse Rudolf Steiners. „Wir sind dafür im gestalterischen Unterricht so frei, dass wir das verschmerzen“, meinte Kunstlehrer René Rameil.

Der Großteil der Mütter und Väter hoffte auf eine positive Zusage, entweder für Sohn oder Tochter als Start, oder von einer staatlichen Schule wechseln zu können, so der Eindruck. Spätestens am 17. Februar sollte dann aber bei allen Bewerbern Gewissheit herrschen.