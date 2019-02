Seit 20 Jahren im Musikbusiness dabei ist Sasha, der mit seiner Band am 17. August zum Bassumer Open Air kommt. (OLAF HEINE)

Johannes Oerding, Klaus Lage, Ben Zucker, Schmitt singt Jürgens und Schandmaul: Die Liste beim Bassum Open Air war schon bespickt mit großen Künstlern. Nun reiht sich einer der größten deutschen Musiker in diese Reihe mit ein: Sasha. Er kommt am Sonnabend, 17. August, mit seiner Band in die Freudenburg nach Bassum. „Er ist ein toller Sänger und hat viele Hits geschrieben“, freut sich Organisator Oliver Launer über die Zusage des erfolgreichen Künstlers.

Zwei Goldene Kameras, ein Bambi, vier Echos. Wenn man alle Auszeichnungen und Preise für Sascha, der auch als Dick Brave unterwegs war, aufzählen würde, dann käme ordentlich etwas zusammen. Auf 18 Singlecharts, neun mit Gold und Platin ausgezeichnete Alben kann Sasha, dessen Karriere vor mehr als 20 Jahren begonnen hat, bereits zurückblicken. Sowohl sein Debütalbum „Dedicated To...“ und die Nachfolge-Platte „You“ wurden in mehreren europäischen Ländern, Asien und Russland mit Gold und Platin ausgezeichnet.

"Tolle Sache für Bassum"

Einer seiner berühmtesten Zuhörer war zweifelsohne der damalige Papst Johannes Paul II. Denn 2002 trat Sasha in seiner Funktion als Unicef-Botschafter im Vatikan auf. Ein Jahr später betrat sein Alter Ego Dick Brave mit seinen Backbeats erstmals die Bühne. 2018 kam dann Sashas mittlerweile zehntes Album „Schlüsselkind“ mit 14 neuen Songs auf den Markt, mit dem er auch nach Bassum zum Open Air auftreten wird. „Ich wollte dabei aber musikalisch nicht viel anders machen als ich die letzten 20 Jahre auf Englisch gemacht habe“, erzählt Sasha, der erstmals sämtliche Songs auf Deutsch aufgenommen hat.

Für Organisator Oliver Launer ein regelrechter Coup: „Es ist eine tolle Sache für Bassum.“ Denn eigentlich hatte er gar nicht mit einem Auftritt Sashas in der Lindenstadt gerechnet. Der Kontakt kam über die Agentur zustande, mit der Launer auch für Johannes Oerding zusammengearbeitet hatte. „Sie haben dann angefragt. Bei Sasha kann man nicht Nein sagen“, gibt Launer zu. Und hofft natürlich, dass es die Menschen genauso sehen.

Der Vorverkauf für die Karten für das Konzert von Sasha und Band läuft über Papier und Tinte in Bassum, Gabis Kosmetik und Fußpflege in Syke, dazu über das Bremer Pressehaus sowie alle regionalen Geschäftsstellen des WESER-KURIER. Stehplätze kosten 45 Euro, für Sitzplätze werden 55 Euro fällig.