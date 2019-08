Sasha kommt zum Bassum-Open-Air und ist laut Oliver Launer „eine heftige Nummer“. (fr)

Es gibt Tage, an denen steht das Telefon von Oliver Launer nicht still. „Die laufen heiß“, sagt der Bassumer Konzertveranstalter. Kein Wunder, schließlich kommt bald Sasha zum Bassum-Open-Air an die Freudenburg. Aber nicht nur das. Auch die Klassische Philharmonie Nordwest macht einen Abstecher zur Konzertmuschel. Auf der einen Seite gibt es Klassik vom Feinsten und auf der anderen kommt ein richtiger Popstar nach Bassum – und das an einem Wochenende.

Sasha macht dabei den Auftakt. Am Sonnabend, 17. August, kommt er mit seiner Band zur Freudenburg. „Er ist schon eine heftige Nummer“, sagt Oliver Launer und lässt ein wenig hinter die Kulissen blicken. „Bei den Vorbereitungen komme ich schon ins Rotieren“, gibt er zu. Denn Sashas Agentur hätte einige Wünsche durchgegeben, die sich so kurz vor dem Auftritt nicht alle realisieren lassen. „Aber die Agentur war total verständnisvoll“, fügt Launer hinzu. Er selbst ist gespannt auf den Popstar, der mit Songs wie „If You Believe“ oder „I Feel Lonely“ bekannt wurde. Erst im vergangenen Jahr kam sein neuestes Album „Schlüsselkind“ heraus und war 15 Wochen auf Platz vier der deutschen Albumcharts. Seit 2002 streckt er unter seinem Alias Dick Brave mit seinen Backbeats die Fühler in der Rockabilly-Szene aus.

„Er ist an dem Tag noch bei Filmaufnahmen in Berlin und reist direkt aus der Hauptstadt an“, weiß Launer. Viel von Bassum wird Sasha aber nicht sehen können, wird er doch nach seinem Konzert zurück in seine Heimatstadt Hamburg fahren. „Der Kontakt kommt über die Agentur von Johannes Oerding“, erzählt Launer. Diese habe neuere Künstler unter Vertrag. Laut Launer gibt es noch Karten für den Auftritt des Popstars, der am Sonnabend, 17. August, um 21 Uhr startet. Der Vorverkauf für die Karten für das Konzert läuft über Papier und Tinte in Bassum, Gabis Kosmetik und Fußpflege in Syke, dazu über das Bremer Pressehaus sowie alle regionalen Geschäftsstellen des WESER-KURIER. Stehplätze kosten 45 Euro, für Sitzplätze werden 55 Euro fällig.

Viel Schlaf wird Launer in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag nicht bekommen. Denn im Zuge des Gartenkultur-Musikfestivals wird die Klassische Philharmonie Nordwest am 18. August ab 16 Uhr auftreten. „Das sind wirkliche Top-Interpreten“, schwärmt Launer von den Musikern. Als eine echte Premiere kann man den Auftritt bezeichnen, schließlich wird das Konzert das erste rein klassische beim Bassum-Open-Air sein. „So etwas fehlte in der Größe, wie wir sie jetzt haben“, sagt Oliver Launer. Im Gegensatz zu anderen Konzerten beim Bassum-Open-Air wird es keine Futter-Buden geben. „Es soll eine Kaffee-Atmosphäre geben“, hofft er. Unter der Leitung von Dirigent Ulrich Semrau wird das Orchester die Arien von Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi oder etwa Francesco Cilea erlebbar. „Wenn es gut läuft, dann machen wir das jedes Jahr“, schaut Launer schon ein wenig in die Zukunft.

Für das anstehende Konzert werden 21,65 Euro (Sitzplatz) oder 17,75 Euro (Stehplatz) fällig. Die Vorverkaufsstellen sind die gleichen wie bei Sasha.