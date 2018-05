Bassum. Für sehr witzig haben sich Unbekannte gehalten, die am Sonntag in Bassum die Kennzeichen von mehreren Autos entwendet und zurückgelassen haben. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Tunichtgute in der Zeit zwischen 1 und 11 Uhr an den Straßen Am Hasseler Moor, Lange Wand und Am Bahnhof zu. Insgesamt drei Autos wurden um ihre Kennzeichen erleichtert. Anschließend ließen die Täter ihr Diebesgut in einem Buswartehaus in Gessel an der Ristedter Straße zurück, in dem ein 58-jähriger Syker sie fand. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei Syke (0 42 42 / 96 90) zu wenden.