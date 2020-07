Der Hohe Berg in Ristedt ist das Ziel einer Radtour der Gästeführer im September. (Jonas Kako)

Syke. Normalerweise laden die Syker Gästeführer nur einmal im Jahr ein, um ihr Programm vorzustellen. Doch in diesem Jahr ist eben alles ein bisschen anders. Aufgrund der Corona-Pandemie waren auch die Gästeführungen lange Zeit „auf Eis gelegt“. Einige der geplanten Veranstaltungen mussten ausfallen. Sie werden auch nicht nachgeholt, zumindest nicht in diesem Jahr. Aber es geht wieder los. „Und dafür wollten wir ein Ausrufezeichen setzen“, sagt Gästeführerin Traute Dittmann. Gemeinsam mit Fritz Wilkens stellte sie daher das Programm für die zweite Jahreshälfte eigens noch einmal vor.

Am Programm selbst haben die Gästeführer wenig verändert, aber die Bedingungen fallen unter Corona nun ein wenig anders aus. So müssen sich alle Interessierten vorab im Bürgerbüro der Stadt unter der Rufnummer 0 42 42 / 16 43 14 anmelden – auch wenn im Programmheft noch etwas anderes steht. Da die Spaziergänge draußen stattfinden, entfällt die Maskenpflicht, aber der gebotene Abstand ist einzuhalten. „Das ist manchmal etwas gewöhnungsbedürftig“, hat Traute Dittmann bereits Erfahrungen gesammelt. So müssen die Gästeführer lauter sprechen und eine Gruppe auf Abstand brauche für die Wege manchmal etwas länger. Doch das nimmt sie gern in Kauf, damit sie Gruppen wieder zu den Schönheiten Sykes führen kann. „Uns hat es doch auch gefehlt“, sagt sie.

Traute Dittmann unternimmt am Freitag, 7. August, eine Gästeführung auf dem Hachepadd durch Syke. Dabei steht der westliche Teil des rund sechs Kilometer langen Rundwanderwegs im Mittelpunkt, wie sie verrät. „Dieser führt durch die Innenstadt, daher widmen wir uns dabei mehr der Geschichte“, lässt sie außerdem wissen. Treffpunkt ist das Eingangstor des Kreismuseums. Anmeldungen werden bis zum 4. August im Bürgerbüro angenommen.

Mit dem Fahrrad geht es am Sonnabend, 5. September, „von der Eiszeit bis zu den Atombomben“ kündigt Fritz Wilkens an. Er nimmt die Teilnehmer mit zum Hohen Berg in Ristedt. Von dort aus habe man einen wunderbaren Überblick über das Urstromtal, und Wilkens kündigt zahlreiche Informationen zur Entwicklung der Landschaft und den geologischen Hintergründen an. In Kontrast dazu steht die ehemalige Flugabwehr-Raketenstation, die auf dem 4,8 Hektar großen Gelände Mitte der 1970er-Jahre, zur Zeit des Kalten Krieges, von den US-Streitkräften errichtet wurde. Auch über diesen Teil der Geschichte gibt Wilkens einen Überblick, ehe es über Pestinghausen und Högenhausen zurück nach Syke geht. Für diese rund 25 Kilometer lange Tour sind rund zweieinhalb Stunden eingeplant. Treffpunkt ist um 14 Uhr das Rathaus am Hinrich-Hanno-Platz. Anmeldungen werden bis zum 3. September angenommen.

Bereits einen Tag danach, am 6. September, haben Syker Neubürger – aber auch alle anderen Interessierten – Gelegenheit, die Stadt zu entdecken. Gleich mehrere Gästeführer nehmen die Teilnehmer mit auf eine Wanderung durch die Stadt und berichten über historische Ereignisse, informieren aber auch über Einrichtungen und Institutionen sowie Freizeitangebote und was Syke seinen Bürgern noch zu bieten hat. Diese Führung ist ein „Appetithäppchen“, das Lust auf mehr machen soll, verraten Wilkens und Dittmann.

Für die kulinarische Führung durch die Syker Innenstadt müssen die Gästeführer eigentlich keine Werbung mehr machen. Diese Wanderungen mit verschiedenen Probierstationen, an denen lokale Gastronomen mit kleinen Leckerbissen aufwarten und die Gästeführer mit historischen „Happen“, sind sehr beliebt. Die erste kulinarische Führung findet am Freitag, 2. Oktober, statt und führt von der Herrlichkeit in die Hauptstraße. Los geht es um 15 Uhr am Mein Café und Herrlichkeiten in der Hermannstraße 2. Die zweite kulinarische Führung findet am Freitag, 4. Dezember, statt und führt von der Bahnhofstraße in den westlichen Teil der Hauptstraße. Treffpunkt ist um 15 Uhr bei Nesemann, Bahnhofstraße 11. Für die kulinarischen Führungen wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von zehn Euro erhoben. Anmeldungen sind bis zum 30. September beziehungsweise bis zum 2. Dezember erforderlich.

Regelrecht gruselig wird es hingegen am Freitag, 6. November. Die „Nachterzählerinnen“ nehmen die Teilnehmer mit auf einen Rundgang durch die „eher dunkle Seite von Syke“ wie Traute Dittmann es nennt. Und damit ist nicht nur die Dämmerung gemeint, die einsetzt, wenn sich die Teilnehmer dieser Wanderung treffen. Nämlich später als gewohnt, um 17 Uhr am Syker Rathaus. Dann geht es durch die Stadt und es gibt so manch Gruseliges aus der Geschichte Sykes zu erfahren. Anmeldungen werden bis zum 4. November angenommen.

„Jetzt ist Flexibilität und Spontaneität gefragt“, sagt auch David Cramer von der Stadtverwaltung. Zwar sei aufgrund der Corona-Pandemie vieles zurzeit nicht möglich, wie man es sonst gewöhnt ist, aber dadurch biete sich auch Gelegenheit, vielleicht die Schätze und Abenteuer, die direkt vor der eigenen Haustür liegen und die sonst leichter übersehen werden, zu entdecken. Dazu gehört auch das Angebot der Gästeführer, Wanderungen oder Touren individuell zu gestalten, ganz nach Wunsch. „Aber auch Vorschläge halten die Gästeführer bereit“, betont er. Interessenten für diese individuellen Führungen können sich unter der Rufnummer 0 42 42 / 16 42 20 bei Ilsemarie Hische melden.