Full House: Wenn der Herbstmarkt nach Buchhausen-Vilsen lockt, kommen Tausende, um zu schlendern, zu schauen und zu schlemmen. (Udo Meissner)

Bruchhausen-Vilsen. Information und Unterhaltung, kulinarische Leckerbissen und Einkaufsmöglichkeiten – der Herbstmarkt in Bruchhausen-Vilsen hat das Potenzial, wieder Menschenmengen in den historischen Ortskern des Luftkurortes zu locken. Und darauf hat es der Marktmeister auch abgesehen. Carsten Kraft von der Fördergemeinschaft Bruchhausen-Vilsen spricht vor dem Startschuss am Sonntag, 30. September, um 11 Uhr von einer „Vielzahl von attraktiven Ausstellern“ und einem „großen Angebot“.

Neu dabei: eine Verlosung. Die kommt allerdings nur für Besitzer einer Bruvi-Einkaufstüte in Frage. Wer sich eine der 2018 exklusiv aufgelegten Taschen mit Künstlermotiv gesichert hat, kann mitmachen. Teilnahmekarten können am Markttag noch bis 13.45 Uhr vor Heimausstattung Struß am Engelbergplatz abgegeben werden. Die Auslosung der Preise beginnt mit der von Annette Kempf moderierten Modenschau auf dem Engelbergplatz um 14 Uhr.

Ebenfalls neu: das Wies'n-Wochenende. Hierfür haben sich drei Gasthäuser zusammengetan. Das Esszimmer, das Barbarossa und das KZwei wollen schon am Sonnabend saisonal abgestimmte Schmankerl anbieten. Wobei Leckermäuler ohnehin wenig zu meckern haben dürften. Die kulinarische Vielfalt der heimischen Gastronomen und der angereisten Futterbudeninhaber komplettiert diesmal das Break Out aus Asendorf, ebenso liebevoll wie kurz B.O. genannt. Der Burger- und Steakspezialist aus dem Süden des Landkreises Diepholz erweitert das Angebot des Herbstmarktes um Falafel und weitere vegane Leckereien.

Verlosung und Modenschau? Check! Leckereien? Abgehakt! Und sonst? Viel Altbewährtes. Zum Beispiel der Schafmarkt. Auf dem Platz an der Einbiegung der Bahnhofstraße zur Bollenstraße geht es traditionell zu. Ein Schäfer zeigt live eine Schafschur, rund um die abgezäunte „Weide“ bieten die Speicherfrauen des Barenburger Heimatvereins Handwerkskunst aus den Zeiten ihrer Großeltern an. Übrigens: Außer den angemeldeten Schafen sind auf dem Markt keine lebenden Tiere zugelassen.

Drumherum gesellen sich ein Flohmarkt in der Sulinger Straße, Vorführungen und Fahrzeugpräsentationen von Feuerwehr und Rotem Kreuz sowie ein verkaufsoffener Sonntag. Für die Kinder ist in diesem Trubel auch gesorgt: Karussell, Schminkstand und ein Glücksrad locken die Lütten. Für Animation mit diversen Aktivitäten ist ebenfalls gesorgt.

Im Ort der Museumseisenbahn muss es natürlich auch einen stilechten Shuttle-Service geben. Ein historischer Bus, ein echter Oldtimer, pendelt kostenlos zwischen Küchenwelt Klingeberg und dem Parkplatz zwischen der Volksbank und Poggenkrog. Von Klingeberg in Richtung historischer Ortskern fährt der Bus von 11 bis einschließlich 17 Uhr zu jeder vollen Stunde, zurück von 11.30 bis 17.30 Uhr zu jeder halben Stunde. Haltestellen zwischendrin gibt es bei der Holzhandlung Ulrich und bei Mode Gutmann.

Amüsement für Fußgänger bedeutet aber auch: Wartezeiten für Autofahrer. Denn folgende Straßen sind am Sonntag von 6 bis 24 Uhr gesperrt: Bahnhofstraße von Feldstraße bis einschließlich Engelbergplatz, Sulinger Straße bis Zum Holzhof, Brautstraße bis zur Kreuzung Vilser Schulstraße, Linnenberg sowie Assessorstraße und Bollenstraße von Vilser Schulstraße bis Bahnhofstraße.