Keine schiefen Sachen: Bei der Negierung der Höhenunterschiede ist Zentimeterarbeit gefragt. (fotos: Jonas Kako)

Bassum. Der Motor eines Krans ist wesentlich leiser. Aber ebenso hoch hinaus möchte eine Drohne, die sich eben für Luftaufnahmen auf den Weg in den wolkenlosen Himmel macht. „Wir machen gerade ein paar Luftaufnahmen, weil wir auf die Zelte warten müssen“, erklärt Klaus-Dieter Sprenger. Der Geschäftsstellenleiter der Bassumer Sparkasse hat seinen Anzug gegen einen blauen Pullover eingetauscht und am Montag selber mit Hand angelegt. Es packen wirklich alle mit an, damit die sechste Aktiba am Freitag, 20. April, starten kann.

„Ein Teil des Organisationsteams hat eigene Stände und genug mit der Vorbereitung zu tun. Darum schauen wir immer, dass diejenigen, die Stellvertreter haben, vor Ort mit anpacken können“, erklärt Sprenger, der dabei immer wieder über das Gelände blickt. Tony Kroner, ebenfalls Mitglied des Orga-Teams hat seinen Teil zum Erfolg beigetragen und die Sanitäranlagen soweit hergerichtet. Mit einem freundschaftlichen Klopfer auf die Schulter verabschiedet er sich von dem Geschäftsstellenleiter. „Tony Kroner hatte früher selber einen Zeltverleih. Das Wissen daraus ist für uns natürlich Gold wert“, erzählt Klaus-Dieter Sprenger hinterher. Seit Montagmorgen, 8 Uhr, laufen die Vorbereitungen des Organisations-Teams. Drei Zelte wurden seitdem aufgebaut, 3200 Quadratmeter bedachte Fläche für die Aussteller damit zur Verfügung gestellt. Am Montagnachmittag wurde abschließend der Teppich verlegt und eingepasst. Alles muss schnell gehen, denn schon am heutigen Dienstag rücken gegen Mittag die ersten Aussteller an, um sich einzurichten.

Aber ist die Planung nicht schon Routine und die Plätze für die Zelte und Anlagen nicht schon lange bekannt? „Nein, wir versuchen schon, den Plan vom vergangenen Mal zu machen. Aber die Aussteller geben immer unterschiedliche Größen an“, relativiert Sprenger. Wer damals mit 150 Metern Standlänge auskam, braucht dieses Jahr vielleicht mehr – und bringt damit die gesamte Planung durcheinander. Mit der nunmehr sechsten Aktiba können aber immerhin Fehler aus der Anfangszeit vermieden werden. Schnurstracks läuft Klaus-Dieter Sprenger zu einer Seitenlinie der Kartbahn und erzählt: „Nach dieser Bahn haben wir uns mal als Orientierung gerichtet. Aber die ist nicht gerade.“ Und tatsächlich zeigt ein genauer Blick, dass sich die Strecke verbreitert – mit starken Folgen für die Organisation. „Hier vorne sind es noch 30 Zentimeter Abweichung, aber da hinten schon drei Meter. Dann kommen wir schon mit allen Messungen nicht mehr hin“, erklärt Sprenger. Fatal, wenn es um die Ausrichtung der Zelte und die ausreichende Breite für Fluchtwege und Feuerwehr gehe.

Die Bassumer Kartbahn ist als Veranstaltungsort somit nicht nur ein Exot und Hingucker, sondern auch eine Herausforderung für das Organisationsteam. Bis zu 50 Zentimeter Höhenunterschied müssen überbrückt werden, damit die Zelte keine Schieflage haben. „Dafür ist erstklassige und professionelle Arbeit von Nöten“, betont Sprenger. Diese leisten Fred Westermann und seine elf Mitarbeiter des gleichnamigen Zeltverleihs aus Blender. Just ist Fred Westermann dabei, die zentnerschweren Zeltplanen mit Antriebsmotoren zu spannen. Eine Arbeitserleichterung, der er sich seit sieben Jahren bedient. „Vorher haben wir eine Plane mit fünf Mann gezogen. Die waren danach Platt, die brauchte man für nichts mehr einzusetzen“, beschreibt Fred Westermann. Rund 180 Tonnen Material verteilt auf neun 40-Tonner hat Westermann zur Kartbahn gefahren. Zusätzlich zum Höhenunterschied erschwert laut Westermann die Tatsache, dass das Gelände nicht frei befahrbar ist, die Arbeiten. Hinzu komme der Regen der vergangenen Tage. „Dadurch ist der Platz sehr weich“, beschreibt er. Währenddessen sitzen seine Handgriffe beim Bedienen der Motoren und Einfädeln der Seile, an denen die Planen befestigt sind, wie einstudiert. „Korrekturen können wir uns wegen des Zeitplans nicht erlauben“, sagt Westermann.

Wenige Meter weiter berät sich Nils Heinrich mit seinen Kollegen. Der Techniker von Werner-Bremer-Haustechnik sorgt für die „Spannung“ auf der Aktiba. Er schätzt, dass gut vier Kilometer allein an großen Zuleitungen gelegt werden, das gleiche kommt noch mal an normalen Stromleitungen für die handelsüblichen Geräte der 70 Aussteller hinzu. Eine Woche dauert das Verlegen der Kabel, die durch die Zeltböden zu den Ständen verlegt werden. Nach getaner Arbeit sind Nils Heinrich und seine fünf Mitstreiter aber nicht fein raus. Über das Aktiba-Wochenende wird das Team als Notdienst vor Ort sein. „Herausgesprungene Sicherungen sind in der Vergangenheit das häufigste Problem“, kann Nils Heinrich aus Erfahrung berichten. Schuld seien häufig defekte Geräte oder feuchte Verlängerungskabel. Klaus-Dieter Sprenger ist zufrieden mit den Fortschritten. Mit gemischten Gefühlen erinnert er sich an die ersten Ausgaben der Aktiba: „Damals hatten wir hier nicht genug Strom und mussten mit einem Generator produzieren, der fast 1000 Euro an Benzin verschlungen hat. Das war schon ein wenig traurig, dass wir im Bassumer Industriegebiet nicht genügend Strom hatten“, erinnert er sich und kann es heute halbwegs mit Humor nehmen.

Am Dienstagmittag wurde die Bühne für die anreisenden Aussteller freigemacht. Die Aktiba selber eröffnet am Freitag, 20. April, um 14 Uhr. Am Sonnabend und Sonntag können Besucher bereits ab 11 Uhr auf Entdeckungstour gehen – an allen drei Tagen ist bis 19 Uhr geöffnet.

