Rund um den historischen Bahnhof in Asendorf wird es am Sonntag voll. Das Dorf lädt zum traditionellen Weihnachtsmarkt. (UDO MEISSNER)

Asendorf. Gabriele Beutner-Kijewksi hat ihre Arbeit getan. 75 Aussteller hat die Marktmeisterin engagiert. Alle Standplätze sind damit vergeben. Der dritte Advent kann also kommen. Dann – am Sonntag, 15. Dezember – öffnet der Asendorfer Weihnachtsmarkt seine Pforten. Von 11 bis 19 Uhr wird es voll rund um den historischen Bahnhof.

75 Aussteller – darunter auch einige Neulinge. Erstmals auf dem Markt ist Michaela Meißner aus Bremen mit handgefertigten Taschen aus Teppich und Kunst-Rasen. Sie hat einen der Standplätze im Lokschuppen. Auch die Bremer Zeichnerin Isa Fischer feiert in Asendorf Premiere mit ihren Aquarellen historisch interessanter Gebäude der Region, aus denen sie auch Postkarten, Kalender und Bildbände fertigt. Ihren Stand hat sie zusammen mit acht weiteren Ausstellern im Kunst-Schuppen. Dritter Neuzugang: Familie Habighorst aus Bruchhausen-Vilsen mit einer Auswahl an Weihnachtsbäumen. Sie stehen im Bereich der Einmündung der Bahnhofstraße, sodass man sie zum Einladen der Bäume auch mit dem Wagen anfahren kann.

Und was gibt's noch? Auf ihrer Internetseite schreibt die Interessengemeinschaft Asendorf (Iga) von handgenähter Kleidung, Mützen und Hüten sowie Strickwaren für Groß und Klein. Darüber hinaus stehen Schmuck, Lampen und winterliche Deko-Artikel auf dem Angebotszettel. Und natürlich Spielzeug und Luftballons für die Kinder. Freunde der kulinarischen Genüsse können wählen aus Fisch, Wild- und Büffelspezialitäten. Dazu gibt es Wurst und Käse, Kräuter, Marmeladen und Liköre, Bier, Honig, Nüsse und Mandeln sowie Backwaren. Und natürlich Hundeleckerli für die geliebten Vierbeiner.

Ein Standbein des Asendorfer Weihnachtsmarktes sind die heimischen Vereine, die das Marktgeschehen von Beginn an maßgeblich prägten. So der Automobil- und Motorsportclub (AMC), der seit Jahren an der großen Knipp-Pfanne beweist, dass seine Mitglieder nicht nur auf der Straße alles im Griff haben. Am Stand des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der Kirchengemeinde sowie des Schützenvereins Haendorf werden selbst gebackene Weihnachtskekse angeboten. Gegen den Durst haben der TSV Asendorf und die Schützenvereine aus Asendorf, Hohenmoor und Haendorf passende Angebote. Bei der Feuerwehr warten Bratwurst und Pommes auf Käufer, am Stand der Jugendfeuerwehr kann man spielen und verschiedene alkoholfreie Getränke genießen.

Damit nicht genug an lokalen Schätzen: Die Deubelsküche brät Kartoffelpuffer, die Fleischerei Stoffregen Frikadellen. Borcherding serviert am Stand an der Bundesstraße 6 vor „Handgedingst" Hot Ducks, also gegrillte Entenwurst im Brötchen. Das Bistro Gleis 1 lädt zum Wintergrillen und zum Eier- oder Holunderpunsch an die Theke. In Uhlhorns Bistro wartet am Nachmittag ein Büfett mit großer Auswahl an selbst gebackenen Kuchen auf Gäste. Erstmals auf dem Markt präsentiert sich die Firma Meinecke mit Champignons, Sesamkartoffeln und Kesselschaschlik.

Die Theatergruppe De Spektaklers nutzt den Rummel, um Karten für ihr Stück „Familie Hummel“ zu verkaufen. Premiere ist am 16. Februar. Bei der traditionellen Frisch-Geflügeltombola der Iga gibt es insgesamt 70 Tiere zu gewinnen – vom Huhn bis zum großen Puter. Der Reinerlös der Verlosung kommt der Jugendarbeit Asendorfer Vereine zugute. Am Nachmittag verteilt der Weihnachtsmann bei seinem Rundgang über den Markt Geschenke an die kleinen Gäste. Die freuen sich sicherlich auch über das Kinderkarussell am Kunstschuppen.

Für Gabriele Beutner-Kijewski ist der Asendorfer Weihnachtsmarkt „eine gute Gelegenheit, letzte Geschenke zu besorgen, Freunde zu treffen und Spaß zu haben“. Sie findet, der Markt hat einen ganz besonderen Charakter. Dazu gehört auf jeden Fall die Arbeitsgemeinschaft Alteisen des Heimatvereins, die einen alten Traktor zu seinem 80. Geburtstag wiederbeleben möchte. Wer mag, kann zuschauen. Der Markt beginnt traditionell um 11 Uhr mit weihnachtlichen Liedern des Bläserchores Bremen-Gröpelingen am Fahrkartenhäuschen der Museumseisenbahn.