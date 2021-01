Auf dem Grundstück einer Autowerkstatt an der Kleinenborstel Heide in Martfeld ist in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonnabend, 8 Uhr, die Fensterscheibe eines dort abgestellten Autos der Marke BMW eingeschlagen worden. Doch dabei blieb es laut Polizeibericht nicht: Im Anschluss wurde die Motorhaube geöffnet und die beiden Scheinwerfer geklaut. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von circa 2800 Euro. Wer die Tat begangen hat, ist bisher noch nicht bekannt. Dementsprechend nimmt die Polizei in Bruchhausen-Vilsen (0 42 52 / 93 82 50) und in Syke (0 42 42 / 96 90) Hinweise entgegen.