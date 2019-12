Michael Geisler (links) hat in Bruchhausen-Vilsen eine M.G. Men's Fashion-Filiale eröffnet. Dort betreut Verkäufer Herbert Engelke die Kunden. (Michael Galian)

Herrenausstatter nannte sich früher der Geschäftszweig, der Männern behilflich war, sich von Kopf bis Fuß einzukleiden. Im 21. Jahrhundert dominiert das Englische, und so firmiert Michael Geisler unter M.G. Men's Fashion. Er eröffnete am 30. November sein Fachgeschäft in Vilsen, Ecke Brautstraße/Bahnhofstraße. Damit hat „Mann“ nun auch im Ort einen Anlaufpunkt, um sich fachlich beraten zu lassen.

Als gelernter Verkäufer im Textileinzelhandel ist Michael Geisler der richtige Ansprechpartner. Gelernt hat er von der Pike auf bei Röhe in Sulingen. In Twistringen betreibt er zwei weitere Modegeschäfte. „Unbedingt zur Unterstützung wollte ich Herbert Engelke mit ins Boot holen„, sagt er. “Vielen in Vilsen dürfte er aus der Zeit bekannt sein, als er bei Peimann die Männerwelt bediente.„ Anja Dietz, früher im Verkauf bei Ulla Goehrtz, vervollständigt das Team. Seit geraumer Zeit war Geisler auf der Suche nach einem Ladenlokal in Bruchhausen-Vilsen. „Schon als kleiner Junge war ich mit meinen Eltern gern hier, und immer wieder zieht es uns mit meinen beiden Kindern auf den Wasserspielplatz. Auch die Museumsbahn lockt. Ich mag den Ort“, sagt er.

Von Small bis 5XL

Ob Jeans bis Länge 36 von Mustang, Paddock's, Red Edition und anderen, New Zealand-Pullover oder von Key Largo, Jacken, Sakkos von Digel, Olymp-Oberhemden, auch mit extra langem Arm oder Schuhe von Bugatti – und das bis Größe 47 – breit gefächert ist das Sortiment. Größen von S bis 5XL sind vorrätig. Stylish ist die Dekoration mit Stahlspinden, die Schuhe beherbergen, Kleiderstangen aus Kupferrohren, ein altes Kricket-Spiel, das manches Match erlebt haben dürfte, Pauschenpferden, entführt aus Turnhallen, bis hin zum ockerfarbenen Motorrad-Veteran, einer „Simson Star“ im Schaufenster. „Ein Kunde machte mir mal ein Kaufangebot“, erzählt Geisler, „aber das schöne Stück bleibt hier.“

Unterwäsche, Socken, Gürtel, Krawatten, Einstecktücher, Hosenträger und Hausschuhe vervollständigen das Angebot. „Ab Februar bieten wir Schützenkleidung an. Da wir in Twistringen einen Stickereibetrieb haben, können individuelle Stickarbeiten, zum Beispiel an Hemden, ausgeführt werden“, erklärt Geisler. Und etwas ganz Tolles soll nicht verschwiegen werden: Bis Heiligabend können Kunden Kindern etwas Gutes tun, das auch noch dem eigenen Portemonnaie zugute kommt. Bei jedem Kauf bekommen sie 20 Prozent Rabatt, wenn sie ein kleines Geschenk für ein Kind vorbeibringen. Auf einem Kärtchen sollte nur vermerkt werden, für welches Alter und ob es für einen Jungen oder ein Mädchen gedacht ist. Damit soll Kindern, deren Väter oder Mütter bei der Tafel ihren täglichen Bedarf aufstocken, eine Freude gemacht werden.

Nun liegt es an den Herren der Schöpfung, den Laden zu frequentieren. Keiner muss mehr online gehen. Es könnte auch im Interesse der Partnerinnen sein, dem starken Geschlecht Lust auf was Neues im Schrank zu machen. Dank Men's Fashion ist der Weg jetzt sehr kurz. Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, sonnabends von 9 bis 14 Uhr.